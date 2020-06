Crystal Cabin Award 2020 wird erst 2021 verliehen

Die ursprünglich für den 1. April vorgesehene Verleihung der 14. "Crystal Cabin Awards" in Hamburg wird coronabedingt auf April 2021 verschoben. Das gab der Veranstalter jetzt bekannt. 24 Finalisten standen in acht Kategorien in der Endauswahl im Rahmen der ebenfalls ausgefallenen "Aircraft Interiors Expo".