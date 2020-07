CR929: Ein ungünstiger Zeitpunkt für ein neues Langstreckenflugzeug

Weithin wird erwartet, dass der Markt für Langstreckenflüge weit länger brauchen wird, um sich von der Corona-Krise zu erholen als jener für Kurz- und Mittelstrecken. Das dürfte sich auch deutlich auf Bestellungen und Auslieferungen von Langstreckenflugzeugen auswirken, wie die letzten Monate bereits gezeigt haben.

Zwar haben Boeing und Airbus noch rund 1500 Bestellungen für ihre Modelle 777, 787, A330 und A350 in den Orderbüchern stehen, doch haben große Fluggesellschaften wie die Golf- und US-Carrier bereits angekündigt, Auslieferungszeiträume zu strecken. Neubestellungen finden derzeit so gut wie gar nicht statt.

Die Gemengelage bedeutet auch sich verschlechternde Aussichten für das chinesisch-russische Prestigeprojekt eines neuen Großraumfliegers, die Craic CR929. Das Vorhaben, bis 2025 ein Flugzeug von der Größe einer 787-9 oder A330-900 auf den Markt zu bringen, das technisch so weit ausgereift ist, dass es mit den westlichen Modellen mithalten kann, ist unter Druck geraten.

1000 Flugzeuge wollte man mindestens verkaufen

Dabei sah vor der Corona-Krise alles so aus, als ob der Zeitplan mehr oder weniger eingehalten werden könnte, zumindest wenn man den offiziellen Verlautbarungen folgte. Airbus sah in seinem letzten "Market Forecast" einen Bedarf von über 4000 neuen Großraumflugzeugen bis in die 2030er-Jahre. Davon sollte sich die CR929 mit mindestens 1000 Flugzeugen einen guten Anteil sichern können, war sich der Hersteller, die China-Russia Commercial Aircraft International Company (Craic), sicher. Man habe bereits Absichtserklärungen für den Kauf neuer Flugzeuge im Umfang von 200 Maschinen erhalten, teilte das Joint-Venture im Herbst 2019 mit.

Der große Vorteil des neuen Modells: Der Löwenanteil der künftigen Flugzeugnachfrage wird in Fernost, vor allem China erwartet. Die Airlines als Staatsbetriebe werden wohl darauf verpflichtet, die CR929 umfangreich in ihre Flotten zu integrieren. Doch der einfache Marktzugang sorgt nun intern für Streit. Laut russischen Medien streiten die herstellenden Partner Comac (China) und United Aircraft Corporation (UAC, Russland) über die Aufteilung der Märkte.

Beide Hersteller teilen sich die Entwicklungskosten, die bei 15 bis 20 Milliarden Dollar liegen sollen, je zur Hälfte. Comac beansprucht aber den lukrativen chinesischen Markt, der bis zu 1000 CR929 kaufen könnte, exklusiv für sich. UAC müsste hingegen versuchen, auf dem sehr viel kleineren russischen Markt (erwarteter Maximalabsatz: 120 Maschinen) und international im harten Wettbewerb mit Airbus und Boeing versuchen, die Investitionen wieder einzuspielen.

Der strategische Ansatz der beiden Partner unterscheide sich immer deutlicher, erklärte der russischen Industrie- und Handelsminister Denis Manturow. Mit dem Zukunftsmarkt im Rücken gehe es China vor allem darum, möglichst viel Technologieerkenntnisse aus dem Bau der CR929 zu gewinnen und nach China zu transferieren. Russlands Ziel sei hingegen, ein global konkurrenzfähiges Flugzeug zu bauen, dass auch ausländische Märkte erschließe.

Direkte Konkurrenz für A330 und 787

So soll die Maschine, zunächst noch ausgestattet mit westlichen Triebwerken von Rolls-Royce oder General Electric, sowohl bei Anschaffungs- wie auch Betriebskosten klar effizienter sein als Boeing 787 und Airbus A330, in deren Gewichtsklasse die CR929 mit einer Länge von rund 63 Metern und 220 Tonnen Startmasse ungefähr angesiedelt ist.

"Wir suchen noch nach einem Kompromiss," kommentierte Manturow die Unstimmigkeiten. Klar scheint den Berichten nach aber schon jetzt, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr zu halten ist. Die Auswahl von Zulieferern und endgültige des Designs komme ein bis zwei Jahre später. Die Maschine trete dadurch frühestens 2028/2029 ihren Dienst bei Fluggesellschaften an. Dass die Verzögerung auch den unsicheren Aussichten aufgrund der Corona-Krise geschuldet ist, sagte Manturow nicht. Jedoch habe die Krise ohnehin vorhandene Kommunikationsprobleme zwischen den beiden Partnern noch einmal verschärft, hieß es aus dem UAC-Umfeld.

Immerhin konnten die Standort-Verhandlungen abgeschossen werden. Die hauptsächliche Entwicklungsarbeit findet in einem neuen Ingenieurzentrum bei Moskau statt, die Produktion des Flugzeugs soll bei Comac in Shanghai erfolgen.

Beim Antrieb jedoch deuten sich weitere Unstimmigkeiten an. Spätestens gegen Ende des Jahrzehnts will Craic nicht mehr auf zugelieferte Triebwerke aus dem Westen angewiesen sein. Der Hersteller Aviadvigatel auf russische Seite arbeitet daher schon seit geraumer Zeit an einer Weiterentwicklung des PD-14 für den Mittelstreckenflieger Irkut MS-21 zum PD-35. Das soll 340 bis 390 kn Schub leisten und laminar umströmt werden, wovon man sich eine abermalige Treibstoffersparnis von bis zu zwei Prozent verspricht. Doch auch Aero Engine Corporation of China (AECC) will ein eigenes Triebwerk entwickeln, was ihr von russischer Seite in der benötigten Leistungsklasse jedoch nicht zugetraut wird.