Covid-19-Kredit: Niederlande verzichten auf rechtliche Schritte gegen KLM

Die niederländische Regierung verzichtet auf rechtliche Schritte gegen KLM, trotz dessen sich die Airline nicht an die Vorgaben zum Covid-19-Kredit gehalten hat. Ein externer Berater soll das Unterstützungspaket nun neu bewerten. Dabei stehen Einsparungen und die operative Marge nun im Fokus.

Die niederländische Regierung hat beschlossen, keine rechtlichen Schritte gegen KLM einzuleiten, obwohl die Airline die Bedingungen des Covid-19-Kredits in Höhe von 3,4 Milliarden Euro nicht vollständig erfüllt hat. Das berichtet "CH-Aviation".

Diese Entscheidung wurde auf Empfehlung von Rechtsexperten und des Staatsanwalts getroffen, die zu dem Schluss kamen, dass rechtliche Schritte gegen KLM nicht erfolgversprechend wären. Insbesondere aufgrund der Art und Weise, wie der Covid-19-Rahmenvertrag zwischen KLM und dem Staat formuliert wurde.

Finanzministerin Sigrid Kaag äußerte sich zu dieser Entscheidung und bezeichnete sie als "schwierig und unbefriedigend". Sie betonte, dass die Nichterfüllung der Vereinbarungen mit dem Staat die soziale Position von KLM geschädigt habe und nicht dazu beitrage, zukünftig einzelne Unternehmen zu unterstützen.

Der zuständige Beamte Jeroen Kremers stellte in seinem abschließenden Bericht fest, dass KLM die kommerziellen und luftfahrttechnischen Bedingungen für die Gewährung des Unterstützungspakets nicht erfüllt hat, bevor die staatliche Unterstützung abgeschlossen war. KLM hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 942 Millionen Euro in Anspruch genommen.

KLM hält Vorgaben nicht ein

Laut Kaag war KLM verpflichtet, die eigenen Kosten um mindestens 15 Prozent zu senken, was das Unternehmen zunächst in den Jahren 2021 und 2022 erreicht hatte. Allerdings waren diese Maßnahmen nicht strukturell. Ab diesem Jahr wurden die Einsparungen um 250 Millionen Euro unterschritten und das Defizit soll ab 2025 auf 475 Millionen Euro ansteigen.

Die Gehaltsforderungen der Piloten sowie des Kabinen- und Bodenpersonals blieben hinter den Vorgaben zurück. Auch die Gewinnbeteiligung im Jahr 2022 entsprach nicht den Beihilfebedingungen. Darüber hinaus erlaubt KLM weiterhin potenzielle Steuervermeidung durch außerhalb der Niederlande ansässige Mitarbeiter, obwohl dies im Beihilfepaket verhindert werden sollte.

Externer Berater wird Unterstützungspaket neu bewerten

Als nächster Schritt wird ein externer Berater das Unterstützungspaket von KLM neu bewerten und Empfehlungen für zukünftige Szenarien aussprechen. Dabei werden Finanzstruktur, Garantien und Darlehen, Überwachung der Einhaltung von Bedingungen, Durchsetzung von Verpflichtungen sowie deren Einhaltung untersucht. Die Ergebnisse sollen dem Parlament im ersten Halbjahr 2024 vorgelegt werden.

Zukünftige Gespräche zwischen Kaag und KLM sollen sich darauf konzentrieren, bis 2026 Einsparungen in Höhe von 700 Millionen Euro zu erzielen und eine operative Marge von acht bis zehn Prozent zu erreichen. Auf Wunsch der Regierung wird KLM ihr Versicherungsgeschäft in Guernsey vor Ende 2024 einstellen, da die Anwesenheit solcher Aktivitäten in einem Niedrigsteuerland für ein Unternehmen, das Beihilfen erhalten hat, als unangemessen angesehen wird.

KLM äußerte sich in einer kurzen Stellungnahme und erklärte ihre Bereitschaft, sich an der angekündigten Evaluierung zu beteiligen. Das Unternehmen werde weiterhin darauf hinarbeiten, seine strukturellen Kosten zu senken und KLM nachhaltiger und wettbewerbsfähiger zu machen.