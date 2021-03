Corona-Testzentrum am Flughafen Stuttgart

Am Flughafen Stuttgart hat im Terminal 3 auf der Galerieebene ein Corona-Testzentrum eröffnet. Das EcoCare Testzentrum der Firma Ecolog bietet verschiedene Tests auf SARS-CoV-2 an. Laut Mitteilung können Termine online reserviert werden, für Kurzentschlossene ist eine Online-Anmeldung auch direkt vor Ort am Testcenter möglich.