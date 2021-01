Neues Corona-Testzentrum am Flughafen Köln/Bonn

Am Flughafen Köln/Bonn öffnet am Montag ein neues Corona-Testzentrum. Das Zentrum in Terminal 2 wird vom Unternehmen Centogene betrieben, das bereits an mehreren deutschen Flughäfen Filialen betreibt, teilte der Airport mt. Es steht sowohl Reisenden als auch Besuchern offen. Zunächst bietet Centogene PCR-Tests an, später sollen Schnelltests hinzukommen.