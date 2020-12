Neues Corona-Testzentrum im Flughafen Hannover

Ab sofort können sich Passagiere auf der Abflugebene im Terminal C auf Covid testen lassen, teilte der Flughafen Hannover mit. Getestet würden jedoch nur symptomfreie Personen, die sich zuvor online angemeldet haben. In dem Testzentrum der Firma Ecocare seien bis zu 150 Tests am Tag möglich.