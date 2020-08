Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer angelaufen - Ergebnisse dauern zum Teil mehrere Tage

Der Start der Testpflicht für Rückkehrer aus Ländern mit hohem Corona-Risiko verlief am Wochenende weitgehend reibungslos. In beiden Testzentren am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ließen sich nach Betreiber-Angaben allein am Samstag insgesamt etwa 2600 Rückkehrer registrieren. Am Sonntag liefen die Tests für Rückkehrer aus Risikoländern demnach problemlos und auf vergleichbarem Niveau.

Zudem hatten sich nach Angaben von Volkmar Weckesser, Vorstandsmitglied von Centogene, gut tausend Menschen kostenpflichtig testen lassen - teils Reisende aus Ländern, die nicht als Risikogebiete gelten, teils Menschen, die etwa für geplante Klinik- oder Altenheimbesucher Gewissheit über ihren Status haben wollen. Am Sonntag liefen die Testungen auf vergleichbarem Niveau, sagte Weckesser. Probleme habe es nicht gegeben. Es laufe unproblematisch. "Die Leute haben Verständnis. Es gibt keine verärgerten Passagiere."

"In beiden Testzentren ließen sich am Samstag insgesamt etwa 2600 Rückkehrer registrieren", sagte Weckesser. In ein bis 1,5 Prozent der Fälle habe es ein positives Testergebnis gegeben. Das Unternehmen betreibt seit Ende Juni in Kooperation mit dem Flughafenbetreiber Fraport ein kommerzielles Testzentrum. Hier können auch Registrierungen für das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebenen Testzentrum vorgenommen werden.

Flaschenhals ist die Registrierung

Das DRK-Testcenter an Deutschlands größtem Flughafen ist seit 30. Juli in Betrieb. Seither seien knapp 8000 freiwillige Tests durchgeführt worden, sagte Benedikt Hart, der Leiter des DRK-Zentrums. In den letzten Tagen seien es etwa 1700 bis 1800 täglich gewesen. Das Testzentrum ist von 5.30 bis 23.00 geöffnet. Gearbeitet wird in zwei Schichten, bis zu 30 Mitarbeiter pro Schicht sind im Einsatz.

Je nach Tageszeit kann es im DRK-Testcenter zu Wartezeiten kommen. In Hauptlastzeiten hätten die Kunden in der vergangenen Woche eineinhalb Stunden gewartet, in Randzeiten nur 20 Minuten. "Der Flaschenhals ist die Registrierung", sagte Hart.

Am ersten Wochenende nach Einführung der Corona-Pflichttests für Rückkehrer aus Risikogebieten haben sich auch in Bayern mehrere Tausend Reisende testen lassen. Allein am Flughafen München seien mehr als 50 Maschinen aus Risikogebieten mit mehr als 4000 Passagieren gelandet, sagte ein Sprecher am Sonntag. "Die Reiserückkehrer haben sich alle bereitwillig testen lassen und wollten das auch", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Es sei gut und problemlos gelaufen.

Die Tests, die für den einzelnen nur wenige Minuten dauern, werden am zweitgrößten Flughafenstandort in Deutschland am Flughafen München an zwei Teststationen in den Terminals 1 und 2 von einem privaten Dienstleister im Auftrag des Landesamts für Gesundheit durchgeführt. Im Terminal 2, wo die meisten Flugzeuge aus Risikogebieten landen, nähmen die Passagiere ihr Gepäck in Empfang und würden dann direkt anschließend getestet, sagte der Flughafensprecher. Etwa ein Viertel seien aber Umsteiger, die direkt weiterfliegen und nicht in München getestet würden. Mancher habe auch eine Bescheinigung eines Corona-Tests aus dem Herkunftsland, sagte die Ministeriumssprecherin.

Auswertung dauert manchmal mehrere Tage

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) haben am Montag Verzögerungen bei Corona-Tests für Reiserückkehrer eingeräumt. Diese sollten aber diese Woche ausgeräumt werden, hieß es nach einer Kabinettssitzung in Nürnberg. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass Testergebnisse bei manchen Urlaubsrückkehrern auch eine Woche nach dem Abstrich im Testzentrum noch nicht vorlagen.

Das Bayerische Rote Kreuz führt die Verzögerungen bei den Corona-Tests dagegen auf die kurzfristige Einrichtung der Testzentren zurück. "Man hätte dieser guten Idee etwas mehr Zeit geben müssen", sagte ein BRK-Sprecher am Montag. Von einem auf den anderen Tag seien die Testzentren aus dem Boden gestampft worden. "Scheinbar hatten die behördlichen Strukturen dahinter nicht die Zeit, nachzuziehen", sagte der Sprecher.

Das BRK sei für die Verzögerungen bei der Zustellung der Testergebnisse jedenfalls nicht verantwortlich: "Wir machen nur den Rachenabstrich." Trotzdem würden sich pro Tag 100 bis 150 Anrufer bei der Hilfsorganisation melden, um nach ihren Testergebnissen zu fragen. Das BRK fürchte nun einen "Reputationsschaden".

Es sei ohnehin höchste Zeit, die rund 2000 Ehrenamtlichen an den Testzentren abzulösen. "Es ist nicht die primäre Aufgabe von Hilfsorganisationen, dieses Angebot für den Freistaat bereitzustellen", sagte der Sprecher.

Die Verzögerungen bei der Übermittlung der Testergebnisse seien der großen Nachfrage und der manuellen Erfassung geschuldet, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Der externe Dienstleister wolle den Betriebsablauf digitalisieren, als Ziel sei eine Mitteilung des Ergebnisses innerhalb von 48 Stunden vereinbart. Wenn aber zum Beispiel mangels Kontaktdaten keine elektronische Übermittlung möglich sei, könne dies auch länger dauern.

Das ist die Corona-Testpflicht DIE RISIKOGEBIETE: Welche Länder als Risikogebiete gelten, geht aus einer Liste des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Sie umfasst etwa 130 Staaten von Ägypten über Russland bis zu den USA. Aus der EU sind neben den bulgarischen und rumänischen Regionen aktuell Luxemburg, die belgische Provinz Antwerpen sowie die spanischen Regionen Aragón, Katalonien und Navarra auf der Liste. Zentrales Kriterium ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Diese Einstufung ist nicht gleichbedeutend mit Reisewarnungen, die das Auswärtige Amt ausspricht. DIE RÜCKKEHR: Schon seit einigen Wochen gilt generell, dass sich alle Rückkehrer aus Risikogebieten beim Gesundheitsamt melden und Angaben zu Symptomen und einem eventuellen Corona-Test machen müssen. Kommen sie per Flugzeug, Schiff, Zug oder Bus direkt aus einem Risikogebiet, sind an Bord "Aussteigekarten" mit diesen Angaben auszufüllen, die dann eingesammelt werden. Hat man kein negatives Testergebnis, wird das zuständige Gesundheitsamt informiert. Bei Rückkehrern per Auto sollen in Grenznähe Stichproben-Kontrollen gemacht werden können. Generell müssen sich Urlauber aus Risikogebieten direkt nach der Ankunft für 14 Tage in Quarantäne nach Hause begeben - es sei denn, sie haben ein negatives Testergebnis. Testen lassen müssen sich grundsätzlich auch Kinder. Die Testpflicht greift nicht, wenn man ohne Zwischenstopp nur durch ein Risikogebiet gereist ist. DIE TESTS: Wenn möglich, sollten sich Rückkehrer ohne Test gleich an Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen testen lassen - oder später in anderen Testzentren und Praxen ihres Ortes. Teststellen soll man auch unter der ärztlichen Servicetelefonnummer 116 117 erfragen können. Den Test muss man nach Aufforderung des Gesundheitsamts binnen 14 Tagen nach Einreise machen - und in Quarantäne bleiben, bis das Ergebnis da ist. In der Regel dauert es laut Gesundheitsministerium 24 bis 48 Stunden.

Ein positives Ergebnis meldet das Labor direkt an das Gesundheitsamt, und man muss für bis zu 14 Tage in Quarantäne. Ein negatives Ergebnis heißt in den meisten Bundesländern, dass keine häusliche Quarantäne mehr nötig ist, wie das Ministerium erläutert. Die Test-Bescheinigung müssen Reisende selbst ans Gesundheitsamt schicken. Falls Einreisende aus Risikogebieten auf Aufforderung keinen Test dulden, drohen Bußgelder bis zu 25 000 Euro - die Höhe soll aber verhältnismäßig festgelegt werden. Zwangstests sind nicht geplant, betonte das Ministerium. KOSTEN UND KAPAZITÄTEN: Alle Tests bei der Rückkehr nach Deutschland kosten Reisende bis zu 72 Stunden nach der Einreise nichts - egal, aus welchem Land man kommt. Um glaubhaft zu machen, dass man im Ausland war, kann man etwa einen Boarding-Pass, ein Ticket, eine Hotelrechnung oder andere Nachweise vorlegen. Finanziert werden die Tests zunächst von den gesetzlichen Krankenversicherungen, auch für Privatpatienten. Der Bund übernimmt die Kosten dann aber über einen höheren Milliardenzuschuss an die Kassen.

Dabei sind pro Test vorerst 50,50 Euro für Laborleistungen angesetzt, dazu kommen 15 Euro Vergütung für den Arzt. Möglich seien inzwischen bis zu 1,2 Millionen Tests pro Woche, seit längerem werde aber nur knapp die Hälfte davon ausgeschöpft, heißt es vom Ministerium. In Urlaubsländern sind Kosten für Tests, die Reisende selbst zahlen müssen, unterschiedlich hoch. Beispiel Türkei: 15 bis 30 Euro. REAKTIONEN: Der Ärzteverband Marburger Bund begrüßte die neue Pflicht. Erste Ergebnisse zeigten, dass die Rate positiver Tests bei Rückkehrern aus Risikogebieten vergleichsweise hoch sei, sagte die Vorsitzende Susanne Johna. Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, kritisierte hingegen, die Risikogebiete seien "viel zu pauschal" eingeteilt worden. Zudem seien viele Hausärzte nicht für einen "Ansturm von Testwilligen" ausgestattet, sagte er.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält es zwar zunächst für richtig, dass die Tests für Rückkehrer kostenlos sind. "Für eine dauerhafte Lösung muss aber über Alternativen nachgedacht werden, zum Beispiel, ob die Kosten für die Tests auf die entsprechenden Flugtickets umgelegt werden", sagte der CDU-Politiker. Die Kosten für die verpflichtenden Corona-Tests sollten nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) von Rückkehrern aus Risikogebieten selbst getragen werden. «Ich halte es für vertretbar, dass wir außer der Testpflicht auch zu einer Kostenübernahme durch die Personen kommen, die reisen», sagte Tschentscher.

Am Flughafen Düsseldorf haben sich einem Sprecher zufolge am letzten Ferienwochenende für Nordrhein-Westfalen kaum Schlangen an den Teststellen gebildet. An den Flughäfen in Düsseldorf und Köln sind die Corona-Pflichttests von Rückkehrern aus Risikogebieten am Wochenende zügig angelaufen. Allein in Düsseldorf, dem größten Flughafen Nordrhein-Westfalens, wurden am letzten Ferienwochenende rund 60 Landungen aus Risikogebieten erwartet - mit etwa 8000 Passagieren.

Der Großteil der Rückkehrer komme aus der Türkei, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Weitere Flüge wurden unter anderem aus Montenegro, Pristina (Kosovo) und Barcelona erwartet. Bei den Teststellen hätten sich auch am Sonntag kaum Schlangen gebildet, sagte der Sprecher. Die Wartezeiten an den Abstrichkabinen seien kurz gewesen.

Lesen Sie auch: Heftige Diskussion um Corona-Gefahr durch Urlaubsrückkehrer

Auf dem Fernbusbahnhof am Köln-Bonner Flughafen waren Zelte aufgebaut, in denen Rückkehrer Nasen-Rachen-Abstriche machen lassen konnten. Nach Angaben eines dpa-Reporters kamen sie stoßweise nach Ankunft der jeweiligen Flieger etwa aus Marokko oder der Türkei. Sie seien zügig getestet worden. Vier Ärzte seien dort im Einsatz. Nach Angaben einer Flughafensprecherin können sich in den Zelten auch Busreisende testen lassen, die aus Risikogebieten zurückkommen. Zahlen, wie viele Tests am Wochenende am Köln-Bonner-Flughafen gemacht wurden, will die Stadt Köln am Montag herausgeben.

In Düsseldorf waren schon seit vergangener Woche Teststellen im Sicherheitsbereich des Airports geschaffen worden. Diese sollten noch einmal erweitert werden. Die Anmeldeplätze sollten von sechs auf zwölf verdoppelt und die Anzahl der Abstrichkabinen von sechs auf 14 erweitert werden. Auch an den Flughäfen in Stuttgart und Friedrichshafen sowie am Airport Karlsruhe/Baden-Baden stehen den Reisenden Teststationen zur Verfügung, wie das Sozialministerium mitteilte. Der Flughafen Stuttgart berichtete von etwa 1000 Rückkehrern aus Risikogebieten täglich.

In Hamburg musste laut der zuständigen Behörde ebenfalls niemand lange warten. Fluggäste, die aus Urlaubsländern mit hohen Infektionszahlen nach Deutschland zurückkehrten, hätten selbst in Spitzenzeiten nicht länger als 30 Minuten auf den Abstrich warten müssen, sagte ein Behördensprecher.

Ähnlich war die Lage an den beiden Berliner Airports Tegel und Schönefeld. An den Teststellen auf den Airports Tegel und Schönefeld lief es nach Angaben der Berliner Gesundheitsverwaltung und der Flughafengesellschaft weitgehend reibungslos.

Auch der Flughafen Hannover und die für die Tests zuständige Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) haben eine positive Bilanz gezogen. Für das Wochenende hatte die JUH rund 1000 Tests erwartet. Tatsächlich seien 1106 Menschen getestet worden, teilte eine Sprecherin des JUH- Landesverbandes Niedersachsen/Bremen am Sonntagnachmittag mit. An den vergangenen Tagen lag die Zahl in dem Zentrum, das bereits vor gut einer Woche für zunächst freiwillige Tests errichtet worden war, im Schnitt bei 700 bis 900.

Jeweils sieben Maschinen kamen am Samstag und Sonntag aus Risikogebieten wie eine Flughafen-Sprecherin sagte. Zwar herrsche meist in den Morgenstunden größerer Andrang, ein übermäßiger Ansturm und lange Schlangen seien aber bisher ausgeblieben. Das liege auch an den Folgen der Pandemie für den Flugverkehr: Vor der Pandemie seien 10.000 ankommende Fluggäste an einem Sommerferientag keine Seltenheit gewesen; nun sind es den Angaben zufolge meist nur weniger als ein Drittel.