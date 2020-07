Das wöchentliche airliners.de-Politik- Briefing . Dieses Mal unter anderem mit Forderungen nach Corona-Testzentren an den Flughäfen in NRW und Bayern, einem neuen Hybridflugzeug aus England und einer Zunahme an Beschwerden bei der SÖP.

Luftverkehrspolitik

Nachdem sich bereits die SPD-Opposition für mehr Corona-Tests an Flughäfen ausgesprochen hat, plant die Landesregierung nun, Corona-Testzentren an den Airports Düsseldorf und Köln einzurichten. Diese sollten vor allem Rückkehrer aus Risikogebieten testen, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

In einigen EU-Ländern steigen die Corona-Zahlen wieder an. Das bereitet der Politik in Bayern Sorge. An den Flughäfen will sich Ministerpräsident Söder mit verstärkten Corona-Tests wappnen. Er sorgt sich aber um die Schulen. Weiterlesen