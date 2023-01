Corona-Testpflicht für Reisende aus China in Kraft

China, Peking: Passagiere aus Hongkong kommen in der internationalen Ankunftshalle des Terminals 3 des Beijing Capital International Airport an.

Nach fast drei Jahren Corona-Abschottung hat China seine Grenzen wieder geöffnet. Die meisten Einreisebeschränkungen und vor allem die zuletzt noch einwöchige Zwangsquarantäne bei der Ankunft entfallen mit Wirkung vom Sonntag.

Wegen der massiven Corona-Welle in China und aus Sorge vor neuen Virusvarianten rät das Auswärtige Amt in Berlin allerdings "aktuell von nicht notwendigen Reisen" in das Land ab.

Die Infektionszahlen in China seien auf dem höchsten Stand seit Beginn der Pandemie 2020: "Das chinesische Gesundheitssystem ist überlastet, auch die ausreichende Versorgung in medizinischen Notfällen ist davon betroffen", heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Außenamtes.

Seit Montag gilt China (ausgenommen Hongkong) nach Angaben des Robert Koch-Instituts laut neuer Einreiseverordnung als "Virusvariantengebiet in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht".

Reisende aus China müssen damit jetzt vor dem Abflug nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen. Seit Mitternacht gelten wegen der massiven Corona-Welle in der Volksrepublik und aus Sorge vor neuen Virusvarianten verschärfte Einreiseregeln.

Betroffene müssen einen maximal 48 Stunden alten negativen Test vorlegen. Es reicht ein Antigenschnelltest. Die Kontrolle erfolgt über die Fluggesellschaften.

Nach der Landung sollen Reisende zudem auf Behördenanforderung stichprobenartig getestet werden können. Deutschland will, wie andere Länder, außerdem das Abwasser von Flugzeugen aus China auf mögliche neue Coronavirus-Varianten untersuchen. Deutschland setzt damit gemeinsame Empfehlungen der EU-Staaten um.

Zuletzt waren viele Besucher aus China bei der Ankunft in anderen Ländern als infiziert aufgefallen. Nach Schätzungen des in London ansässigen Datenverarbeiters Airfinity stecken sich in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt gegenwärtig jeden Tag 2,5 Millionen Menschen neu an, während 16.600 sterben. Mitte Januar könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen demnach auf 3,7 Millionen steigen. Nach diesen Schätzungen soll es schon 209.000 Tote gegeben haben. Bis Ende April könnte die Zahl der Corona-Toten den Hochrechnungen zufolge auf 1,7 Millionen anwachsen.

Corona-Stichproben beim ersten China-Flug negativ

Bei den ersten Corona-Kontrollen für Fluggäste aus China hat es keine Verdachtsfälle gegeben. Am Frankfurter Flughafen wurden am Montagmorgen 72 Passagiere einer China-Eastern-Maschine aus Shanghai zu Antigen-Schnelltests gebeten, wie eine Sprecherin des Frankfurter Gesundheitsamtes berichtete.

Diese seien in allen Fällen negativ ausgefallen, so dass keine weiteren Untersuchungen notwendig gewesen seien. Anderenfalls wäre ein PCR-Test fällig gewesen, der im positiven Fall auf neue Varianten des Coronavirus untersucht worden wäre.

Die Bundespolizei kontrollierte nach Angaben eines Sprechers zusätzlich, ob die Passagiere die Nachweise für die Schnelltests bei sich hatten, die sie vor Abflug vorlegen mussten. Auch hier habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Zudem sollen die Abwässer der China-Maschinen kontrolliert werden. Die nächste Ankunft aus China ist in Frankfurt für Dienstagnachmittag geplant.

Aktuell nur sehr wenige Flüge

Flugzeug der Air China. © dts Nachrichtenagentur

Aktuell gibt es nur wenige direkte Flugverbindungen zwischen Deutschland und China. Lufthansa hat laut Flugplandaten derzeit lediglich einen wöchentlichen Flug zwischen Frankfurt und Peking sowie drei nach Shanghai im Programm. Condor will zudem eine neue wöchentliche Route nach Hefei auflegen.

Chinesische Airlines sind ebenfalls noch immer kaum unterwegs: Air China kommt einmal pro Woche aus Peking nach Frankfurt und einmal aus Chengdu. China Southern hat einen wöchentlichen Flug aus Kanton im Angebot, China Eastern fliegt einmal pro Woche aus Hangzhou und drei Mal pro Woche aus Shanghai nach Frankfurt. In Berlin bedient Hainan Airlines die Peking-Route einmal wöchentlich.

Nach dem Ende der Einreisebeschränkungen dürfte es noch Monate dauern, bis sich der Reiseverkehr wieder normalisiert. Die Zahl der Flüge von China ins Ausland liegt gegenwärtig nur bei rund zehn Prozent des Volumens wie vor der Pandemie.

Die Tickets sind teuer. Ohnehin müssen Touristen hinten anstehen: Zwar wollen Chinas Behörden wieder Reisepässe ausstellen oder verlängern, doch vorrangig nur für Geschäfts- und Studienreisen. Umgekehrt wollen Chinas Botschaften wieder mehr Visa vergeben - auch hier haben Geschäfts-, Arbeits- oder Studienaufenthalte und Familienbesuche Vorrang. Vor der Einreise nach China muss zudem auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden.