Neues Corona-Testcenter in der Frankfurter Cargo City Süd

Der Logitsiker LUG Aircargo Handling hat zusammen mit einem Labordienstleister ein Testcenter für Schnell- und PCR-Tests in der CargoCity Süd am Frankfurter Flughafen eröffnet. Es soll neben Mitarbeitern und Kunden in der Cargo City auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein.