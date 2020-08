ACM Aerospace ist im Luftfahrtbereich spezialisiert auf die Entwicklung, die Produktion und die Überholung von Kabinen-Interieurs. Zum Kundenstamm gehören Flugzeughersteller und Fluggesellschaften. Die Firmengruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Neben dem Heimatstandort Memmingen ist ACM auch in Hamburg, Bremen, Dubai, Bangalore, Toulouse und St. Nazaire tätig. Seit April fertigt das Unternehmen zudem Corona-Schutzausrüstung. Ein Interview mit ACM-Geschäftsführer Roger Hohl über Chancen in der Corona-Krise.

ACM ist ein Zulieferer für die Luftfahrtindustrie. Momentan produzieren Sie aber vor allem Corona-Schutzausrüstung. Wir kam es dazu?

Roger Hohl: Wir haben uns sehr früh in der Entwicklung der Corona-Pandemie über unsere Fachkompetenzen Gedanken gemacht und wie wir mit einem Plan B erfolgreich sein können. Klar, wir sind ein internationaler Luftfahrtzulieferer. Dennoch beschäftigen wir viele Menschen quer durch das Unternehmen, die zum Beispiel textile Fachkompetenz mitbringen und dies vom Lehrling über die Flüchtlinge bis zu den Teamleitern. Schnell haben wir festgestellt, dass wenn es uns gelingt an das richtige Rohmaterial zu kommen wir in der Lage sind Pandemie-Produkte wie Schutzkittel und Masken zu fertigen.

Kann man die Produktion denn von heute auf morgen einfach umstellen?

Hohl: Wir wussten nur, es kommt was und zwar massiv! Darum haben wir uns früh vorbereitet. Als klar wurde, dass der Corona-"Worst Case" auch in Europa mit Lockdown eintreffen wird, haben wir unser Ersatz-Produktportfolio mit Schutzbekleidung bereits parat gehabt. Und zwar angefangen vom Marketing bis hin zur Fertigung. Wir konnten umgehend Aufträge annehmen. Regierungsstellen wie das Bayerische Staatssekretariat wurden auf uns aufmerksam. Später auch der Deutsche Bund sowie weitere Ministerien und Regierungen europäischer Staaten. Innert kürzester Zeit sammelte unser Vertrieb Aufträge über Mehrweg-Schutzkittel und Mund-Nasen-Schutz Masken im sechsstelligen Stückzahlen-Bereich ein und das von beachtlichen Kunden. Darunter waren Kliniken, Kassenärztliche Verbände, Rüstungs- und Baukonzerne, Lebensmittelhersteller, Pflegedienste und viele mehr. Anstatt weit über 120.000 Flugzeug- und Helikopterteile jährlich, fertigen wir nun also Schutzausrüstung.

Über den Interview-Partner Roger Hohl ist seit 2016 Geschäftsführer der Aircraft Cabin Modification GmbH. Davor war er 13 Jahre lang bei InterSky beschäftigt - zuletzt als CEO. Der gebürtige Schweizer Hohl lebt am Bodensee.

Kann ein mittelständisches Unternehmen wie ACM allein davon leben?

Hohl: Durchaus! Unser Plan B hat uns jetzt sogar den größten Auftrag in der 50-jährigen Geschichte der ACM Aerospace eingebracht und gleichzeitig auch das dickste Auftragsbuch der Unternehmensgeschichte beschert. Durch unser Know-how waren wir in der Lage, einen zweistelligen Millionenauftrag einer staatlichen europäischen Einrichtung anzunehmen - für die Produktion von Einweg-OP-Kitteln. Wir erleben vermutlich nächstes Jahr somit das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte. Und das mitten in der Krise.

Das birgt aber sicher auch Risiken, oder?

Hohl: Absolut! Das birgt natürlich auch Risiken. Die Investitionen, die getätigt werden müssen, sind ebenfalls im Millionen Euro Bereich. Auch das weltweit gefragte Rohmaterial herzukriegen in Millionen von Quadratmetern ist nicht einfach. Überhaupt geht’s darum, in Pandemie-Zeiten eine stabile Supply-Chain einzurichten, um kontinuierlich solche Schutzkitteln zu fertigen. Auch Zertifizierungen müssen gemacht werden oder Stellen geschaffen werden, zum Beispiel die des medizinischen Sicherheitsbeauftragten. Nur so können wir zugelassene medizinische Produkte an den Markt bringen. Wir haben all dies geschafft und liefern seit August an Kunden und steigern unsere Produktion der Einweg-Schutzkittel sukzessive. Ab Januar 2021 müssen wir die dreifache Menge der Einweg-Schutzkittel pro Monat produzieren, eine mittlere sechsstellige Stückzahl. Viel Arbeit, aber ich bin dankbar dafür.

Wann haben Sie das erste Mal gemerkt, dass das klassische Geschäft nachlässt?

Hohl: Zugegeben – wir merkten weder im März noch April 2020 etwas von der Krise im Luftfahrt-Geschäft. Waren aber durchaus nervös, weil keiner wusste, wie genau die Lockdown-Maßnahmen einschlagen werden. Auch wir kamen nicht darum herum Zeitarbeiter nach Hause zu schicken sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit zu versetzen. Das ging einher mit der Drosselung der Produktion. Und wir sollten mit dieser Maßnahme recht behalten. Denn bereits im Mai war klar, dass neue Aufträge vor allem von Serienkunden von einem Tag auf den anderen nicht mehr existent waren.

Hat sich an der Situation denn mittlerweile etwas geändert?

Hohl: Die Luftfahrt und deren Zulieferer-Industrie ist nach wie vor am Boden und zwar global. Internationale Krisen treffen vor allem auch die globalen Lieferketten. Von diesen Supply-Chains sind auch wir abhängig. Ich habe jedoch das Gefühl, die Industrie ist von der Schockstarre aufgestanden und macht kleine Schritte. Wir sehen ein schwaches Zeichen beziehungsweise Licht am Ende des Tunnels. Hoffen wir, es ist nicht der Zug, der entgegenkommt. Die Situation bleibt aber fragil. Ich hoffe, dass wir keinen zweiten flächendeckenden Lockdown mehr erleben werden. Die Wirtschaft wird das nicht noch einmal verkraften. Und falls es aus medizinischer Sicht doch notwendig ist, werden wir ganz andere Probleme haben. Da geht’s dann in der Tat nur noch ums nackte Überleben, nicht mehr um die Wirtschaft.

Produktion von OP-Kitteln während Corona bei ACM Aerospace in Memmingen. Foto: © ACM

Sollen medizinische Schutzausrüstungen also in der Zukunft ein neues Standbein für ACM bleiben?

Hohl: Ich habe mir immer gutgetan, nicht allzu viel öffentlich über die Zukunft zu reden. Das gibt einem auch die nötige Flexibilität, falls mal etwa nicht so läuft wie geplant und eben ein neuer Plan B eingeführt werden muss. Ich denke, dass die Luftfahrt noch so lange Probleme hat, wie die Pandemie nicht mit einem geeigneten Gegenmittel bekämpft ist. Es wird Luftfahrt geben auch in Zukunft. Aber solange die Pandemielage vorherrscht, wird sie auf Sparflamme vorhanden sein und auch anders funktionieren.

Also wenden Sie sich sogar komplett von der Komponentenfertigung für die Luftfahrt ab?

Hohl: Nein, im Gegenteil. Wir forschen und entwickeln derzeit auf Hochtouren an antiviralen sowie antibakteriellen Produkten für die Kabine. Darunter der erste antivirale Sitzbezug und auch Sitzgurt. Beim Sitzgurt sind wir bereits soweit, dass wir diesen zu den entsprechenden Tests schicken können. Unser Ziel ist eine Immunität von mindestens 99,9 Prozent gegen Sars-CoV-2. Auch andere Viren sollen dauerhaft eliminiert werden, wenn sie in Kontakt mit dem Sitzgurt oder Sitzbezug kommen, so zum Beispiel der Humane Coronavirus (229E) oder auch Influenza A oder Gelbfieber. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Aber wir sind nahe dran an einer entsprechenden Lösung.

Vielen Dank für das Gespräch.