Corona-Pandemie lässt Passagierzahlen an Berliner Flughäfen drastisch sinken

Die Coronakrise lässt die Fluggastzahlen an den Berliner Flughäfen im März drastisch einbrechen. Berlins Flughafenchef Lütke Daldrup rechnet nicht mit einer schnellen Erholung. Die monatlichen Zahlen im Detail.

Ein Passagier steht am Berliner Flughafen Tegel vor einer Infotafel des Robert-Koch-Instituts zum neuartigen Coronavirus. © dpa / Sonja Wurtscheid

Die Passagierzahlen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind wegen der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Im März fertigten beide Flughäfen zusammen knapp über Millionen Passagiere ab, teilte die Berliner Flughafengesellschaft FBB mit. Im März 2019 waren es noch knapp unter drei Millionen Reisenden. Damit beträgt das Minus rund 64,7 Prozent.

Bei der Einzelbetrachtung der Airports wird deutlich, dass der Passagierrückgang beide Flughäfen nahezu gleichmäßig trifft. Am Flughafen Tegel wurden im März noch rund 690.000 Fluggäste gezählt, was einem Rückgang von 64,8 Prozent entspricht. In Schönefeld waren es knapp 340.000 Fluggäste und damit 64,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Insgesamt starteten und landeten im Februar auf beiden Berliner Flughäfen knapp 13.000 Maschinen, 46,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In Tegel gab es noch rund 8500 Starts und Landungen (minus 36,9 Prozent), in Schönefeld starteten und landeten rund 4400 Flugzeuge, was einem Rückgang von knapp 46 Prozent entspricht.

Sie lassen derzeit keine JavaScript-Nutzung in Ihrem Browser zu. Daher ist eine Anzeige des Graphen nicht möglich. Diese Statistik zeigt die Flugbewegungen und Passagierzahlen an den Berliner Airports Tegel und Schönefeld von März 2019 bis März 2020.

Aktuell liege der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat daher bei rund 95 Prozent, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. In den kommenden Wochen sei nicht mit Besserung zu rechnen, sondern wohl erst in einigen Monaten. "Die Pandemie hat den Passagierflugbetrieb praktisch lahmgelegt."

Der Frachtverkehr ging im März um 16,7 Prozent auf 2321 Tonnen zurück, also bei weitem nicht so stark wie der Passagierverkehr.

Nach Ostern soll entschieden werden, ob Tegel vorübergehend geschlossen wird. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft wollte den Airport eigentlich schon vor Tagen vom Netz nehmen, um Kosten zu sparen. Dem folgten die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund am vergangenen Montag aber nicht.