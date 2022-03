Obwohl die Omikron-Welle vielerorts zu steigenden Corona-Inzidenzen führt, öffnen immer mehr Länder ihre Grenzen für Reisende. Selbst in Ost-Asien fallen Restriktionen. Der Flugverkehr kann sich weiter normalisieren - unter einer Voraussetzung.

Corona-Krise in Japan

Mit der Serie zur Corona-Lage ordnet airliners.de seit April 2020 regelmäßig die Sars-Cov-2-Situation speziell für die deutsche Luftfahrtbranche ein. Welche Märkte sind besonders betroffen, welche Entwicklungen stimmen zuversichtlich? Im ersten Quartal 2022 haben sich viele Länder geöffnet, teils sogar für Ungeimpfte. Als Folge stiegen die Inzidenzen allerdings auf Rekordwerte an.

Die Corona-Regeln werden in Deutschland künftig weitgehend weggefallen. Die bisherige Rechtsgrundlage für die meisten Corona-Schutzmaßnahmen ist hierzulande am 19. März ausgelaufen.

In einigen Bundesländern gilt noch eine Übergangsfrist bis Ende März. Nur im Luft- und Personenfernverkehr bleibt etwa die Maskenpflicht bundesweit bestehen. Die Anschlussregelung der Bundesregierung sieht zudem einen Basisschutz für besonders verletzliche Gruppen vor und ermöglicht weiterhin Restriktionen in Regionen mit einem gefährlichen Infektionsgeschehen.

Die Öffnungen zeigen sich auch in den Vorgaben der Bundesregierung für Reisen ins Ausland. Die Hochrisikogebiete seitens des Robert Koch Instituts gibt es nicht mehr. Reiseeinschränkungen für Geimpfte werden auch in Europa immer weiter abgebaut. In Island beispielsweise lässt man sogar Ungeimpfte ohne Beschränkungen einreisen. Dennoch steigen die Infektionszahlen massiv und Omikron ist nicht mild, wenn es auf Menschen trifft, die keinen oder schlechten Impfschutz haben.

Das hält mittlerweile aber kaum ein Land von seinen Öffnungsplänen ab, in der Hoffnung, dass Impfungen das Schlimmste vermeiden. Selbst die Maskenpflicht in Flugzeugen fällt teilweise schon. Im Vereinigten Königreich gilt sie weder an Flughäfen noch im nationalen Flugverkehr.