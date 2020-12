Mit der Corona-Erholungsserie hat airliners.de im April und Mai erste Lageberichte zur Sars-Cov-2-Situation in Deutschland, Europa und in der Welt veröffentlicht. In der monatlichen Folgeübersicht schauen wir weiter auf die Zahlen. Im Dezember verschlechtert sich die ohnehin schwere Vorhersehbarkeit erheblich. Eine Mutation des Virus macht Sorgen

Die Dezember-Ausgabe unseres Corona-Lageberichts für die Luftverkehrsbranche beginnt ausnahmsweise nicht mit Deutschland. Zu sehr wird die Lage derzeit durch neue Informationen aus dem Vereinigten Königreich beeinflusst. Unterschiedliche Länder zeigen derzeit unterschiedliche Stärken und Schwächen, was die Corona-Bekämpfung angeht. Während in Großbritannien und Nordirland zum Anfang der Pandemie einiges nicht funktionierte und die Kritik am Vorgehen weiterhin anhält, hat das Land allerdings einen besonderen Fokus gesetzt, der nun der ganzen Welt hilft. Auch wenn das kurzfristig schlechte Nachrichten bedeutet.

Über den Hintergrund zu der neuen Mutation des Coronavirus hat airliners.de schon ausführlich berichtet. Die deutlich ansteckendere Variante ist unter vielen Namen bekannt: 501Y-69/70, VUI, VOC 20201201 oder der Strang aus B 1.1.7. Das sind alles sehr beschreibende Namen für die Mutation, die sich schneller von Mensch zu Mensch verbreitet. Und hier liegt das Gute an der Nachricht: Die großen Anstrengungen bei der Sequenzierung von Viren sorgte für eine frühzeitige Entdeckung und erlauben eine deutlich gezieltere Bekämpfung, die aber gleichzeitig insbesondere die Luftfahrtbranche enorm trifft.

Höhere Infektionsrate bestätigt sich bisher

Die Nachrichten waren so bedrohlich, dass innerhalb kürzester Zeit ein großer Teil des Flugverkehrs zwischen Großbritannien und damit vorwiegend London und dem europäischen Festland zum erliegen kam. Auch weltweit reagierten viele Länder schnell und schnitten den Passagierverkehr ab, während der Frachtverkehr aufrecht gehalten wurde.

Die Eingangs aufgestellten Befürchtungen einer höheren Übertragungswahrscheinlichkeit bestätigen sich derzeit mit jedem weiteren Forschungstag. Nachzulesen ist das im Technical Briefing vom 21. Dezember aus London, das nun unter Wissenschaftlern diskutiert wird. Die schnelle Reaktion war offenbar gerechtfertigt, da der R-Wert in England enorm stieg.

Allgemein sollte man aber vorsichtig sein bei der Verwendung und Beurteilung der R-Werte. Diese sind eigentlich für Wissenschaftler und weniger für öffentliche Debatten. Insbesondere ist zu beachten, dass die in dem Dokument genannten R-Werte zur Reproduktionszahl nicht mit denen des deutschen Robert Koch Instituts vergleichbar sind. Es gibt unterschiedliche Definitionen als Grundlage. Doch der Anstieg in einem Beispiel enorm. Basierend auf einem Infektionsgeschehen von R 0,8 schaffte es die Variante, die Reproduktionszahl auf 1,32 zu erhöhen, wenn sich ausschließlich die neue Variante verbreitet.

Diese Zahl ist natürlich nicht fest. Das sogenannte 95-Prozent-Konfidenzintervall, also der Vertrauensbereich, liegt zwischen 1,19 im besten Fall und 1,5 im schlimmsten Fall. Beide Werte sind eine unangenehme Steigerung. Anders formuliert, die Steigerung von bis zu 70 Prozent, die Premier Minister Boris Johnson nannte, ist nach derzeitiger Lage realistisch.

Britischer Luftverkehr ist stark betroffen

Doch was bedeutet das für den Luftverkehr? Zuerst einmal nichts Gutes. Denn der Luftverkehrs-Lockdown ist insbesondere für British Airways und andere Airlines mit starkem UK-Fokus wie Ryanair und Easyjet hart. EInfach weiter fliegen geht aber nicht, denn eine freie Verbreitung der B.1.1.7-Mutation wäre so kurz vor dem Start der Impfungen für den Luftverkehrsmarkt nicht wünschenswert. Zu viele Länder in Europa sind schon am Rande ihrer Leistungsfähigkeit bei der Bekämpfung des Virus oder schlicht ausgelaugt.

Nachgewiesen wurde die Mutation in Europa bisher nur in wenigen Einzelfällen. Andere Varianten sind derzeit vorherrschend. Allerdings ist die Datenqualität auf dem Festland nicht so gut, wie im Vereinigten Königreich. Auch Deutschland hat einige Lücken. Die Chancen, dass es kein Überspringen mit anschließender großer Verbreitung gab, sind allerdings derzeit gut. Zahlreiche Länder arbeiten seit Wochen oder Monaten mit mal mehr und mal weniger starken Einschränkungen.

Seit gut einer Woche befindet sich Deutschland etwa im harten Lockdown, nachdem zuvor sogar über Lockerungen an Weihnachten nachgedacht wurde. Derartige Lockerungen sind bereits vor der Warnung aus dem Vereinigten Königreich abgesagt worden. Das heißt zwar, dass die Feiertage einsam werden, doch für die Luftfahrt wären steigende Infektionszahlen nach Weihnachten und Silvester ein starker Rückschlag, denn sie hätten noch deutlichere Auswirkungen von Januar bis in den Februar oder gar März nach sich gezogen. Eine Erholung noch im Januar ist mit den neuen Nachrichten aber auch kaum zu erwarten.

Während der Feiertage funktionieren die Messsysteme nicht richtig

Immerhin: so etwas wie ein Weihnachts-Peak bei den Infektionszahlen wird es Mitte Januar wahrscheinlich nicht geben. Selbst wenn, dann wäre der allerdings kaum erkennbar. Als Beispiel können die USA dienen. Ende November fand dort das Thanksgiving-Fest statt, bei denen der Besuch der Familie dazu gehört. Rund drei Wochen später zeigen die Zahlen zwar weiter nur neue Rekorde. Doch diese waren aufgrund der Dynamik ohnehin zu erwarten.

Gab es also einen zusätzlichen Anstieg oder wurde eine Verlangsamung der Steigung der Infektionszahlen verhindert? Darüber ist sich die Wissenschaft noch nicht einig und es gibt Unterschiede zwischen den Bundesstaaten. Illinois/Chicago etwa zeigt eher eine abschwächende Entwicklung, trotz des Thanksgiving-Wochenendes.

Problematisch ist hierbei, dass während des Thanksgiving-Wochenendes auch die Gesundheitssysteme weniger stark genutzt wurden und Meldedaten fehlten. Dies zeigen etwa sehr deutlich die Daten aus San Antonio. Um Thanksgiving herum stagnierte die Zahl der Fälle, es wurde weniger getestet.

Bedingt durch die Feierlichkeiten lassen die Zahlen insgesamt an Präzision missen. Darauf verweist das Covid-Tracking-Project. Nachmeldungen der Thanksgiving-Fälle verzerren die Daten. Nur die Hospitalisierungsdaten haben derartige Datenartefakte nicht. Die Hospitalisierungsdaten zeigen aber keinen Thanksgiving-Buckel. Zu sehen ist vielmehr eine leicht abflachende, aber immer noch deutlich steigende Anzahl der Hospitalisierungen.

Der Schluss liegt nahe, dass das Thanksgiving-Wochenende in einer ohnehin desaströsen Situation in den USA keine signifikanten Ausschläge produzieren konnte. Das dürfte in Deutschland nach Weihnachten auch nicht anders sein. Bei einem niedrigeren Infektionsgeschehen wären die Auswirkungen vermutlich besser sichtbar gewesen. Doch diesen Luxus hat derzeit kaum ein Land in Europa.

Die derzeitigen Zahlen sind dabei schon bedrückend. Insbesondere Sachsen kämpft mit hohen Inzidenzen, die in einzelnen Kreisen in 700er-Bereiche ragen. Die Sachsen-Pressekonferenz vom 11. Dezember zeigte eine bedrückende Entwicklung, die sich jetzt bestätigt.

Die Auswirkungen auf den Tourismus wären enorm gewesen, da etwa Urlauber, nach einem Ski-Unfall, nicht mehr die gewohnte Versorgung durch das Gesundheitssystem hätten erwarten können. Ob sich dieses System schnell erholt, bleibt allerdings offen. Gearbeitet wird bis zu Erschöpfung und aus Schweden, das bereits eine schwere Phase hinter sich gebracht hat, kommen Berichte, dass das Pflegepersonal dort zunehmend aufgibt. Auch auf Twitter liest man zunehmend öfter von Pflegepersonal, das am liebsten Kündigen würde.

Lage in einigen Ländern Europas verbessert sich

Während Deutschland noch mit steigenden Werten über Weihnachten zu rechnen hat, ist Österreich mittlerweile auf einem guten Weg zur Besserung. Österreich befindet sich allerdings mittlerweile unter dem Niveau des Infektionsgeschehens von Deutschland. Vermutlich bleibt das Land in Anbetracht der Nachrichten aus London weiter vorsichtig.

In der Schweiz ist die Situation komplizierter. Zwar sinken die Werte mittlerweile recht deutlich. Doch das Land muss differenzierter betrachtet werden. In der französischsprachigen Schweiz hat sich die Lage mittlerweile gebessert. Problematisch ist allerdings, dass die Infektionswelle nun in den deutschsprachigen und italienischsprachigen Bereich der Schweiz vordringt. Sankt Gallen und Tessin meldeten Mitte Dezember 14-Tage-Inzidenzen nahe der 1000 Fälle je 100.000 Einwohner. Zu beachten: Die Schweiz weist keine Sieben-Tage-Inzidenzen wie Deutschland aus.

14-Tage-Inzidenzen in Europa in den Kalenderwochen 49 und 50. © ECDC

In Europa bleibt die Situation weiter angespannt, allerdings mit deutlichen Anzeichen der Verbesserung. Länder wie Island sind schon länger kein Risikogebiet mehr. Finnland, Irland und Norwegen sind nur teilweise als Risikogebiet ausgewiesen. Die aktuelle Karte der europäischen Seuchenschutzbehörde zeigt trotzdem nur wenige Bereiche, in denen es gut läuft.

Verändert hat sich die Lage allerdings in einem besonders wichtigen Reiseziel. Spanien zeigt wieder leicht steigende Sieben-Tage-Inzidenzen und liegt jetzt um 120 Fälle je 100.000 Einwohner (PDF). Damit ist ein fünf Wochen anhaltender Abwärtstrend aufgehalten worden, so El País. Spanien hält sich trotzdem noch vergleichsweise gut, trotz zunehmender Kälte.

Weltweit ist die Erholung des interkontinentalen Luftverkehrs zwischen Europa und entsprechenden Langstreckenzielen erst einmal nicht absehbar. Das liegt im Moment wohl auch an den neuen Nachrichten. Auf der Nordhalbkugel gibt es derweil auch einige schlechte Nachrichten.

Fast schon gewohnheitsmäßig bewegen sich die Vereinigten Staaten von einem Rekord zum nächsten, wie schon zuvor ausgeführt wurde. Die dritte Welle dort schwächt sich allenfalls regional ab. Das aufgeheizte politische Klima vor und insbesondere nach der Wahl lenkt offensichtlich stark von der Pandemiebekämpfung so stark ab, dass eine Prognose sehr schwerfällt.

Unerwartet schlechte Nachrichten aus Südkorea und Japan

Neu sind allerdings schlechte Meldungen aus Ost-Asien, die beispielhaft dafür stehen, dass unterschiedliche medizinische Infrastruktur große Auswirkungen haben. Japan beispielsweise meldet große Probleme. Dabei sind es nicht einmal besonders hohe Fallzahlen, wie die Japan Times berichtet. Es sind täglich nur ein paar Tausend Fälle, bei fast 130 Millionen Einwohnern. Allerdings zeigt sich schon seit Mitte November eine hohe Auslastung der Intensivstationen.

Hierzu ist wichtig zu wissen, dass Japan zwar sehr viele Krankenhausbetten hat. Jedoch nur sehr wenige für Intensivstationen. Im April hatte das Land nur ein Sechstel der Intensivkapazität Deutschlands. Problematisch ist auch der Mangel an Pflegekräften für diesen Bereich. Es sollte allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass Japan ein schlechtes Gesundheitswesen hat. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall, denn das Land hat sehr viel mehr Krankenhausbetten als etwa Deutschland, kann also bei anderen Krankheitsverbreitungen besser agieren.

Die Situation in Südkorea ist ähnlich. Weniger als 1000 Fälle pro Tag in dem 50-Millionen-Einwohner-Land sorgen schon für Probleme. So werden dort nun Krankenhäuser des Militärs für Zivilisten geöffnet, um Druck aus dem Gesundheitssystem zu nehmen. Außerdem wurden am heutigen Mittwoch unerwartet starke Restriktionen eingeführt, wie The Korean Herald berichtet.

Berechtigte Hoffnung liegt im Impfstoff

Die größte Hoffnung liegt derweil bei den verschiedenen Impfstoffen. Im Vereinigten Königreich wurden bereits eine halbe Million Menschen mit der ersten von zwei Dosen geimpft. Auch in den USA wird bereits geimpft. Europa wird in Kürze folgen. Das dürfte mittelfristig für Entspannung sorgen, auch wenn etwa das Tragen von Masken erst einmal weiter wichtig sein wird, um Aerosole zu vermeiden. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein geimpfter die Krankheit trotzdem weitergibt, Stichwort: Sterile Immunität.

Die Erfahrung aus dem nun fast vergangenen Jahr 2020 sowie Wärmeperioden auf der Nord- und Südhalbkugel zeigen aber, dass mit entsprechender Vorsicht und mehr Aktivitäten draußen das Coronavirus es schwerer hat sich zu verbreiten. Auch das Reisen stellt in vernünftigem Umfang, also ohne Party-Toursimus, ein geringes Risiko dar. Allerdings ist jetzt klarer, dass Reisen zwischen hohen Inzidenz-Regionen doch eher vermieden werden sollten, um Mutationen nicht zusätzliche Verbreitungswege zu geben. Im Zweifel reicht eine Person.

Es gibt aber auch Gegenbeispiele, in denen die Verbreitung trotz Wärme leicht ist. Dazu gehört der Sonnengürtel der USA, der im Sommer stark getroffen wurde oder auch Südamerika, wo jeweils politische Bedingungen sehr deutliche Auswirkungen auf die Verbreitung des Virus hatten und eigentlich saisonale Effekte damit negierten. Auch Spaniens zweite Welle startete, als es eigentlich noch recht warm war.

Nimmt man alles zusammen, also zunehmend immunisierte Menschen und eine damit verbundene geringere Belastung des Gesundheitssystems, dürfte der Weg in den Herbst 2021 auf der Nordhalbkugel besser verlaufen. Ein Test wird die zunehmende Kälte auf der Südhalbkugel, die es nun nach der Sonnenwende zu beobachten gilt.

Eine Vorhersehbarkeit ist trotzdem schwer, wie die überraschenden Nachrichten vom Wochenende eindrücklich zeigten. Denn gleichzeitig muss man hoffen, dass das Virus nicht weiter so viele Gelegenheiten für Mutationen hat. Die meisten Mutationen verändern das Virus nicht massiv, doch der Zufall spielt hier eine große Rolle. Aus den aktuellen Nachrichten werden deswegen viele Länder lernen, dass eine dichte Beobachtung auch der Mutationen wichtig sein wird.