Im November hat sich die Pandemie-Lage drastisch verschlechtert. Der Winter schlägt hart zu in Mittel- und Osteuropa. Neue Einschränkungen im Luftverkehr gibt es bisher aber nicht. Demnächst gewinnen Booster-Impfungen aber an Bedeutung.

Mit der Serie zur Corona-Lage ordnet airliners.de seit April 2020 regelmäßig die Sars-Cov-2-Situation speziell für die deutsche Luftfahrtbranche ein. Welche Märkte sind besonders betroffen, welche Entwicklungen stimmen zuversichtlich? Nach einer Stabilisierungsphase im Oktober trifft die Pandemie nun Mitteleuropa sehr stark. Einschränkungen sind aber nur für einen kleinen Teil der Passagiere zu erwarten.

Die Delta-Variante schlägt mit voller Wucht nun auch in den deutschsprachigen Bereichen zu. Von Südosten aus kommt eine große Infektionswelle, vor der das Robert Koch Institut (RKI) schon vor Monaten warnte. Experten sahen insbesondere durch Delta die Gefahr, dass diese Variante von Sars-Cov-2 sehr viele Menschen erreicht, da sie ansteckender als die meisten anderen Varianten ist.

Die Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme und die Gesundheit der Bevölkerung ist dabei absehbar stärker als noch vor einem Jahr. Und dennoch sind weniger Einschränkungen, etwa in der Luftfahrt zu erwarten.

Doch zunächst zu den Zahlen. Die sind hoch, sehr hoch. Insbesondere Österreich hat sehr große Hotspots. Salzburg meldet 7-Tage-Inzidenzen weit jenseits der 1000. Zuletzt waren es 1718 am Morgen des 18. November. Oder anders formuliert, von 100 Menschen haben sich in der vergangenen Woche 1,7 Personen angesteckt. Eine Untererfassung ist aufgrund der Überlastung der Systeme zusätzlich zu erwarten.

In Deutschland sehen die Inzidenzen größtenteils noch besser aus, allerdings gibt es einen Verzug bei der Pandemieentwicklung zu Österreich. Am selben Tag wurden deutschlandweit 65.000 Neuinfektionen gemeldet. Gleichzeitig meldeten die Systeme am 18. November 2021 fast 300 Neuaufnahmen auf Intensivstationen bei wohlgemerkt 3400 aktuellen Intensivpatienten. Aufgrund der Inzidenz und der Verzögerung zwischen Infektion und Aufnahme lässt sich bereits eine Überlastung voraussehen. Die Zahlen werden steigen.

In einer Konferenz mit Sachsens Ministerpräsident hat RKI-Chef Lothar Wieler von einer Case Fatality Rate (CFR) von derzeit 0,8 Prozent gesprochen. Diesen 0,8 Prozent, vorgestern wären es um die 400 Menschen gewesen, kann niemand mehr helfen so Wieler.

Wieler erwähnt dabei allerdings nicht, dass dies sich auf die aktuelle medizinische Situation bezieht. Mit zunehmender Personalbelastung der Krankenhäuser bis hin zur Triage ist mit einem Steigen der CFR zu rechnen, bis von den aktuell 65.000 Fällen für die meisten der 500 Personen die Entscheidung zur Verlegung auf einer Intensivstation fallen muss.

Dazu kommt, dass zwar die Betten da sind, doch das Personal zunehmend auch wegen Überlastung aufhört. Über 400.000 Pflegekräfte haben den Beruf EU-weit bereits aufgegeben.

Ohne Impfung reist es sich schwer

Dabei trifft es überwiegend ungeimpfte Personen, obwohl diese eine deutliche Minderheit in der Gesellschaft darstellen. Diese Minderheit der Gesellschaft fällt derzeit auch für den Reiseverkehr, vor allem auf dem Luftweg, teilweise weg.

Ungeimpfte können meist nur mit Schwierigkeiten reisen. Skyscanner.de hat dazu ein gutes Online-Werkzeug aufgebaut, dass den Impfstatus und Einreisebeschränkungen weltweit betrachtet. Dort bestätigt sich diese Problematik. Manche Länder lassen Ungeimpfte nur noch über strenge Ausnahmeregelungen einreisen.

Carrier, die in Ländern mit hoher Impfquote operieren, müssen an dieser Stelle nur mit geringen Einschränkungen rechnen. Dort beheimatete Passagiere zeigen ihr Impfzertifikat vor und machen gegebenenfalls einen Test, der bei hoher Impfquote mit höherer Wahrscheinlichkeit negativ sein wird.

Passagiere aus Ländern wie Spanien und Portugal (PDF vom Ministerio de Sanidad beziehungsweise Ministério da Saúde), mit einer Impfquote von 89 (ab 12 Jahren) respektive 86 Prozent (ab 0 Jahren), sind für die Luftfahrtbranche ideal.

Impfquoten nach Altersklassen in Protugal (Stand: 17.11 2021) © Ministério da Saúde

Vor allem Portugal zeigt bei genauerer Betrachtung, wie nah diese 86 Prozent dem Idealzustand sind.

Der ideale Passagier ist geimpft

Fluggäste, die aufgrund eines positiven Corona-Tests den Flug nicht antreten können, sind nur in geringem Maße zu erwarten, was mehr Planbarkeit für die Airlines bedeutet. Gleichzeitig ist ein geringeres Zögern beim Reisen zu erwarten. Dies sind viele für die Erholung wichtige Faktoren.

Dagegen sind Passagiere aus dem deutschsprachigen Räumen derzeit unzuverlässiger. In Deutschland sehen die Impfquoten nicht gut aus. Allein bei den über 60-Jährigen sind noch 3,5 Millionen Menschen ohne vollständigen Impfschutz. Die Gesamtquote liegt bei rund 68 Prozent (ab 12), wobei das Robert Koch Institut von einer gewissen Untererfassung ausgeht.

Das aktuelle Infektionsgeschehen sorgt für mehrere Einschränkungen. Potenzielle Reisende könnten sich anstecken und den Flug verschieben, was viele Fluggesellschaften aus Kulanzgründen anbieten. Dazu kommt die Befürchtung, dass es zu einer geringeren Reisebereitschaft und lokalen Maßnahmen kommt.

Hierzulande kommt es zu einer Einschränkungen für Fluggäste ohne Impfung, so der Bund-Länder-Beschluss der Bundesregierung. Den Plänen stimmte der Bundesrat bereits zu. Zwar gilt der Flug an sich, insbesondere mit korrekt getragener Maske, als sicher, was Ansteckungen durch Aerosole angeht. Doch Reisende könnten sich in der Reisekette am Boden anstecken oder Covid-19 am Zielort weitertragen. Das wird mit dieser Regelung erschwert.

Einschränkungen werden demnach an der Hospitalisierungsinzidenz entsprechend ausgerichtet. Ab drei Fällen je 100.000 Personen und Woche sind die ersten Einschränkungen vorgesehen. Weitere verschärfende Schwellen gibt es ab 6 und ab 9. Dieser Wert wird etwa über die Corona-Warn-App bekannt gegeben.

Aktuell liegt er bundesweit bei 5,3. Die Werte (Stand 18.11) sind regional allerdings sehr unterschiedlich. Während Hamburg noch einen Wert um 1,6, hat, sind es in München (Stadt) in Bayern schon 8,6 und Erfurt in Thüringen liegt bei 18,5.

Zu beachten ist, dass die Hospitalisierungsinzidenz der sonst üblichen Fallinzidenz nachläuft. Wie sich das Geschehen in Krankenhäusern entwickelt, ist anhand der Fallinzidenz eigentlich vorhersehbar.

Bei den aktuellen Werten ist außerdem zu befürchten, dass beispielsweise Deutschland für andere Länder zunehmend als Risikoland eingestuft wird - mit nicht absehbaren Einschränkungen. Im Ausland wird das aktuelle Infektionsgeschehen in Mitteleuropa mit Sorge betrachtet. Deutschland ist aktuell einer der globalen Pandemie-Hotspots.

Dasselbe gilt für Österreich. Dort gilt aufgrund der dramatischen Lage ab dem 22. November sogar wieder ein Lockdown für 20 Tage.

Nichtsdestotrotz hat das Gros der Bevölkerung eine Impfung und ist damit prinzipiell in der Lage mit wenigen bis gar keinen Einschränkungen zu verreisen. Abzuwarten bleibt zudem, welche Auswirkungen die Booster-Impfungen für Einreisen haben.

Booster bekommen Bedeutung im Reiseverkehr

Griechenland etwa wird den Status "Geimpft" in Zukunft auch von Boostern abhängig machen. Teils werden die Zertifikate einer vollständigen Impfung nur sieben Monate gültig sein, vor allem für ältere Bevölkerung.

Ähnliches ist aus Frankreich zu hören. Hier soll die Frist für über 65-Jährige auf sechs Monate und fünf Wochen gesetzt werden, bevor das Zertifikat ungültig wird. Im Vereinigten Königreich wird ebenfalls darüber nachgedacht Reiseeinschränkungen für Personen ohne Booster einzuführen.

Hierbei sei angemerkt, dass die Gültigkeit der Zertifikate schon immer für eine Begrenzung ausgelegt wurde. Die Befürchtung, dass der Impfschutz nachlässt, war da, weswegen in der Regel nur ein Impfschutz von einem Jahr vorgesehen wurde. Andere Reiseimpfungen haben ähnliche Probleme. Weitere aktuelle Informationen zu Reiseschutzimpfungen hat das RKI ausführlich im Epidemiologischem Bulletin 14/2021 aufbereitet (PDF).

Problematisch bleiben aber die Impfdurchbrüche, die nun mit Booster-Impfungen abgeschwächt werden müssen. Vor allem eine Astra-Zeneca-Doppelimpfung und die Janssen-Impfung (Johnson und Johnson) sind im Fokus der Forschung. Hier sind Booster sehr viel schneller notwendig, auch wenn die Impfungen insbesondere schwere Verläufe weiterhin gut abfangen.

In Deutschland sind die Diskussionen dazu erstaunlich spät losgegangen. Das ist etwa auch daran erkennbar, dass das offizielle Impfdashboard keine Booster ausweist. Auch der Situationsbericht des RKI (PDF) nennt keine Auffrischungsimpfungen. Die findet man nur im Wochenbericht (PDF) oder in einer Tabellenkalkulationsdatei.

Demnach sind erst 4,3 Millionen Auffrischungen verimpft worden. Zum Vergleich, Spanien mit seiner ohnehin sehr hohen Impfquote, hat 3,2 Millionen Booster verteilt (PDF vom 18.11). hat aber nur eine Bevölkerung von 47 Millionen Menschen.

Die Diskussionen rund um Booster und mögliche Einschränkungen ohne Booster im Reiseverkehr ist hier also erst am Anfang. Für Fluggesellschaften ist das eine schlecht planbare Situation.

Die Sache mit den Varianten

Bei großem Infektionsgeschehen steigen auch die Chancen, dass sich eine Variante bildet, die gegebenenfalls stärker als andere ist.

Bemerkenswert war kürzlich eine Falschmeldung von N-TV, dass die Mu-Variante besonders gefährlich sei. Diese wurde insbesondere in sozialen Medien von verschiedenen Persönlichkeiten mit vielen Followern verbreitet.

An dieser Nachricht ist jedoch nichts, auch wenn sich N-TV auf Experten bezieht. Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC stuft Mu weiter als Variant of Interest und nicht als Variant of Concern ein. Ein Infektionsgeschehen gibt es in Europa nur sporadisch, trotz Eintragungen durch Reisen und der bekannten Existenz der Variante seit Anfang 2021.

Dies zeigt, dass Mu relativ schwach ist, was die Durchsetzungskraft gegen Delta ist. Das bedeutet aber nicht, dass eine Infektion mit Mu harmloser ist. Die Variante hebelt eine vorhandene Immunität in Teilen aus. Aber nicht so stark, dass plötzlich jeder von Delta Genesene automatisch Mu bekommt. Wie gehabt bleiben in Europa die besorgniserregenden Varianten Beta, Gamma und vor allem Delta als dominierende Variante.

Auch die WHO bleibt weiter bei dieser Einschätzung. Mu ist "nur" eine Variante von Interesse. Der 66. Situationsbericht der WHO vom 16. November geht diesbezüglich sogar im Detail darauf ein. Delta verdrängt weiterhin andere Varianten. Eine Ausnahme bleibt in gewissen Grenzen Südamerika, wo sich Gamma, Lambda und Mu halten können.

Die WHO weißt allerdings auch darauf hin, dass die Überwachung durch Sequenzierungen nicht überall von der gleichen Qualität ist. Vor allem wenig verbreitete Varianten können so nicht immer auffallen. Die Tendenzen sind allerdings eindeutig.

Nach derzeitigem Stand bleibt es dabei, dass es die Delta-Variante ist, von der Gefahr ausgeht. Zur Erinnerung: In einer schwachen Reisephase konnte diese eine rasante Verbreitung erreichen. Derzeit hingegen hat sich der Luftverkehr etwas erholt, ohne das Varianten-Eintragungen, die es zweifelsohne gibt, Auswirkungen hatten. Das kann sich natürlich noch ändern, auch durch neue Varianten. Die letzten Monate liefen allerdings ausgesprochen ruhig ab, was diesen Aspekt der Pandemie angeht.

Und die weltweiten Inzidenzen?

Normalerweise sind die Corona-Lageberichte von airliners.de mit einem starken Fokus auf das Geschehen in den jeweiligen Ländern ausgerichtet. Das soll im November allerdings nicht der Fall sein. Wie dargelegt hat sich die Situation deutlich verändert und befindet sich auch weiter in Veränderung.

Denn, das kann schon gesagt werden, die Impfungen haben große Auswirkungen auf die Erholung der Luftfahrt. Sei es durch Erleichterungen oder auch eher komplexen neuen Verfahren wie eben die bereits genannte Integration der Booster in die Prozesse.

Die aktuelle Lage soll allerdings trotzdem kurz betrachtet werden. Sie sieht nämlich eigentlich, global gesehen, ganz gut aus. Die wichtigste Interkontintenal-Destination ab Deutschland, die USA, sind beispielsweise nicht mehr als Hochrisikogebiet eingestuft.

Weltweite Infektionslage laut dem 66. Situationsbericht der WHO. © WHO

Europa hingegen ist vor allem östlich und südöstlich von Deutschland aus gesehen ein Problemgebiet und weltweit gesehen ein großer Infektionsherd. Inklusive Deutschland und Österreich. Das entspricht weitestgehend dem Lagebericht vom vergangenen Monat:

Allerdings hat sich die Lage hier nunmehr verschlimmert. Es ist abzusehen, dass der Winter 2021 und vor allem der Weihnachtsreiseverkehr für Mitteleuropa und viele osteuropäische Länder sehr schwierig wird.

Auch das Vereinigte Königreich und Island haben derzeit Schwierigkeiten. Insbesondere Island, dass oft vorbildlich durch die Pandemie kam, wollte eigentlich am gestrigen 18. November alle Einschränkungen beenden. Das passiert allerdings erst einmal nicht.

Auch dort gibt es Probleme mit den Ungeimpften. Zwar sind nur 24 Prozent der Isländer nicht geimpft, darunter viele Kinder. Doch diese 24 Prozent machen grob überschlagen anhand der covid.is-Grafiken etwa 1/3 bis 2/5 aller Fälle aus. Island hat trotzdem überraschend viele Impfdurchbrüche. Allerdings hat das Land, trotz 16,000 Infektionen, nur 93 Intensivpatienten bisher gehabt. Ohne Impfungen wären dies erheblich mehr geworden.

Für die nächsten Wochen und Monate sind auf der nördlichen Hemisphäre aufgrund der Kälte und stärkeren Aktivitäten im Innenraum steigende Fallzahlen zu erwarten. Das ist in sehr leichtem Maße auch in Ländern wie Portugal und Spanien zu erkennen. Die hohen Impfquoten dort haben eine stark bremsende Wirkung, können Infektionen aber nicht völlig ausschließen.

Auf der Südhalbkugel ist die Situation hingegen weitestgehend entspannt. Da das Reisen per Flugzeug immer noch sehr stark lokal stattfindet, darunter fallen auch Flüge innerhalb der EU, bleiben viele Einschränkungen vor allem beim Langstreckenmarkt erst einmal bestehen.