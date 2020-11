Reisen in Corona-Zeiten ist weiter nur stark eingeschränkt möglich. Das gilt für wichtige Warmwasser-Destinationen genau wie für die USA. Es gibt aber einige Regionen, in denen das Virus unter Kontrolle ist, der aktuelle Überblick.

Mit der Corona-Erholungsserie hat airliners.de im April und Mai erste Lageberichte zur Sars-Cov-2-Situation in Deutschland, Europa und in der Welt veröffentlicht. In der monatlichen Folgeübersicht schauen wir weiter auf die Zahlen, die sich allerdings derzeit nicht positiv entwickeln. Vor allem Krankenhäuser der Nachbarländer von Deutschland sind im November nahe der Überlastung.

Positive Nachrichten rund um den Kampf gegen das Corona-Virus sind selten geworden. Während im Oktober noch die Hoffnung da war, die Lage unter Kontrolle zu bekommen, zeigt sich jetzt - mit weiter zunehmenden Fallzahlen - eine unangenehme Entwicklung der Pandemie. Mit vielen Wochen Verzögerung kommt es zu immer mehr Hospitalisierungen und - ebenfalls mit Verzögerung - steigt die Anzahl der Toten.

Zu erwarten war dies. Immerhin demonstrierten die USA mit ihrer aktuellen Welle bereits zum dritten Mal die Funktionsweise des Virus in Industriestaaten. Das genaue Ausmaß vorherzusagen ist allerdings äußerst schwer. Das liegt in der Natur des exponentiellen Wachstums. Wer eine minimal andere Grundannahme setzt, kann sich am Ende einer Welle um fünf- bis sechsstellige Werte verschätzen, was im Anbetracht der Umstände immer noch Präzise wäre.

Im Vergleich mit Nachbarländern und trotz zunehmender Infektionszahlen sieht es in Deutschland trotzdem noch vergleichbar gut aus. Zwar steigen auch hier die Infektionszahlen derzeit so stark, dass in Folge die Auslastung der Intensivbetten unangenehm hochschnellt, wohlgemerkt ergänzend zu dem sonst üblichen Geschehen.

Schwierig ist wie zu erwarten die hohe Inzidenz in Deutschland. Zwar liegt der Schnitt noch bei unter 150 Fällen auf die letzten sieben Tage und 100.000 Einwohner gerechnet (PDF-Lagebericht vom 24. November). Doch insbesondere Städte liegen bei weit höheren Werten. Duisburg, Nürnberg, Augsburg liegen deutlich über 250. In Berlin fallen gleich zwei Bezirke mit einer Inzidenz von über 300 auf, von denen zwar nur eine relative geringe Anzahl die Krankenhäuser erreicht, die jedoch absolut gesehen das System an seine Grenzen bringen könnten.

In den Laboren ist das schon der Fall. Die Reagenzien gehen aus und die Anzahl der Tests ist trotz steigender Kapazität überraschend und deutlich gesunken. Auch das Fachpersonal der Labore wird knapp. Befürchtet wird, dass die zusätzliche Last durch zu erwartende Winterkrankheiten nochmals steigt.

Für den Flugverkehr bedeutet das, dass die Situation in Deutschland so kritisch ist, dass wir von anderen als Risikoland eingestuft werden und dies absehbar weiter so bleiben wird. Vor Januar dürfte sich die Lage kaum signifikant verbessern, um Reisebeschränkungen aufzuheben. Das zeigen die Erfahrungen anderer Länder, die sich entweder in der fortgeschrittenen zweiten Welle befinden oder die die aktuelle Steigung erfolgreich hinter sich gebracht haben.

Gleichzeitig werden sich Touristen weiter scheuen, nach Deutschland zu reisen. Geringe Krankenhauskapazitäten machen etwa Ski-Urlaube zu einem größeren Risiko. Für Urlaubsunfälle gibt es nämlich eigentlich keine Kapazität.

Zwei Extreme: Island verliert seinen Risikostatus und Polen erreicht massive Übersterblichkeit

Bei der Betrachtung, wie sehr die Krise ein Land treffen kann oder auch wie gut sie sich bewältigen lässt, sollen zwei Länder beispielhaft betrachtet werden. Das Positiv-Beispiel ist erneut Island. Wie schon in der ersten Welle wurde das Land stark vom Virus getroffen. Es gelang trotzdem wiederholt, die Situation äußerst schnell unter Kontrolle zu bringen. Island ist deswegen seit dem 22. November kein RKI-Risikogebiet mehr. Nach der Einführung von eher moderaten, aber auch umfangreichen Maßnahmen, konnten die Zahlen wieder reduziert werden.

Leider dauert der Weg zur Normalität lange: Bei Island waren es rund fünf Wochen nach dem Peak mit einer knapp unter 300 liegenden 14-Tage-Inzidenz. Aber Vorsicht beim Vergleich: Deutschland arbeitet mit Sieben-Tage-Inzidenzen. Die isländischen Werte einfach zu halbieren ist nicht ganz richtig. Aber bei sinkenden Zahlen ist das durchaus eine vertretbare Vereinfachung, da die Werte zum Ende eines 14-Tage-Zeitraums ja ohnehin sinken.

Islands zweites Infektionsgeschehen konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. © EMBÆTTI LANDLÆKNIS

Auf Deutschland angewendet würde das Szenario allerdings mehr Geduld brauchen. Ob die Spitze hierzulande schon erreicht wurde, ist noch nicht klar. Eine Abflachung der Infektionskurve ist aber derzeit erkennbar. Vergessen darf man allerdings nicht, dass regional die Inzidenzen in Deutschland deutlich über denen von Island legen. Eine Erholung ab der Spitze dürfte also insbesondere in Städten mehr als fünf Wochen brauchen. Immer vorausgesetzt, dass die deutschen Maßnahmen ähnlich effektiv sind.

Das andere Extrem ist der Weg zur deutlichen Übersterblichkeit. Die trifft insbesondere die ältere Bevölkerung, die durchaus auch gerne auf Reisen geht. Im Nachbarland Polen sieht es diesbezüglich aktuell in der zweiten Welle nicht gut aus. Aktuelle Statistiken des Główny Urząd Statystyczny zeigen für die Kalenderwoche 44 (Excel-Tabelle), also vor vier Wochen, eine extreme Übersterblichkeit.

In der Regel sterben in Polen zwischen 7000 und 8500 Menschen pro Woche. Der letzte Wert zeigte allerdings über 14.000 Tote in nur einer Woche. Eine Entwicklung, die etwa in der Kalenderwoche 40 begann und vermutlich noch nicht die Spitze ist. Das Gesundheitssystem Polens kommt mit diesen extremen Zahlen nur teilweise zurecht. Sowohl Betten wie auch Beatmungsgeräte werden zwar konstant erhöht. Doch das reicht offenbar nicht, um Fälle zu vermeiden, in denen Rettungsambulanzen teils stundenlang auf freie Betten warten.

Abseits dieser beiden Beispiele ist die allgemeine Situation in Europa weiterhin kritisch. An Reiselockerungen ist angesichts der Krise auf dem ganzen Kontinent wohl kaum zu denken. Im Detail sind einige Länder schlechter aufgestellt und andere trifft es, die in der ersten Infektionswelle verschont geblieben sind.

Österreich, Schweiz und Belgien

Bringen wir den Blick auf die Nachbarländer mit Lufthansa-Group-Bezug. Besonders kritisch ist die Situation in der Schweiz und damit auch für die Lufthansa-Tochter Swiss. Das Land und vor allem die Kantone nehmen die Krise sehr locker, bei rekordverdächtigen Fallzahlen. Damit wird Swiss wohl bis auf Weiteres kaum Schweizer ins Ausland bringen können und andersrum.

Die Intensivbetten sind seit einiger Zeit vollständig belegt. Andere Patientengruppen werden derzeit nicht behandelt, sofern die Behandlung aufschiebbar ist. Zudem werden Patienten zunehmend verlegt. Zuweilen sogar in andere Sprachgebiete.

Die Situation ist so sehr am Limit, dass Krankenhauspersonal über soziale Medien zunehmend versucht, sich Gehör zu verschaffen. Allerdings ohne Wirkung. Die Schweizerische Gesellschaft für Intensiv-Medizin forderte Risikogruppen zuletzt sogar auf, Patientenverfügungen auszustellen, um das Personal bei der Entscheidung für oder wider lebensverlängernde Maßnahmen zu "unterstützen".

Insgesamt ist die Schweiz in einer Lage, die etwa drei Mal so schwierig ist wie die Situation in Deutschland. Mit einer deutlichen Entspannung ist vor Ende Januar kaum zu rechnen, auch wenn die Zahlen derzeit sinken. Da die Eidgenossenschaft Sieben-Tage-Inzidenzen um die 400 hat, muss von einem sehr hohen Niveau heruntergekommen werden. Zu beachten sind auch die regionalen Unterschiede. Das Gebiet um Genf, also die französischsprachige Schweiz, ist erheblich stärker getroffen als die Region um Zürich.

Die Situation in Österreich unterscheidet sich regional nicht so stark. Im Heimatland von Austrian Airlines sind die Werte aber fast überall hoch. Österreich entschied sich vor Kurzem für Notmaßnahmen, die weit über die Maßnahmen in Deutschland hinausgehen. Die aktuellen Zahlen entsprechen etwa dem Niveau der Schweiz, also einer Sieben-Tage-Inzidenz von 450, was dem dreifachen von Deutschland entspricht.

In Österreich ist derzeit aber klarer sichtbar, dass die Kurve wieder nach unten geht. Außerdem haben die Intensivstationen noch keine volle Auslastung. Da während des ersten Absinkens der Fallzahlen aber üblicherweise zunächst die Hospitalisierungen steigen, ist die Lage weiterhin schwierig. Zudem will Österreich Behandlungen anderer Patienten nicht verschieben. Es soll der normale Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Die Schweiz und Österreich unterscheiden sich somit deutlich in ihren Strategien.

Belgien und damit das Drehkreuz der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines ist bereits seit dem 2. November in einem Lockdown. Etwa um dieses Datum gab es auch eine Spitze bei den Hospitalisierungen. Vor einigen Wochen hatte das kleine Land regionsweise noch Wochen-Inzidenzen jenseits der 1000 Fälle pro 100.000 Einwohner. Mittlerweile sind die Zahlen auf etwa deutsches Durchschnittsniveau gesunken und auch die Krankenhausaufenthalte nehmen langsam ab. Belgien dürfte sich damit schneller als die anderen Regionen im Lufthansa-Heimatmarkt erholen.

Warmwasserziele mit hoher Gesundheitssystembelastung.

Abseits dieser für die Lufthansa-Gruppe wichtigen Länder bleiben die Inzidenzen auch in wichtigen Urlaubsregionen Europas hoch. Spanien, Portugal, Italien und selbst Griechenland sind derzeit kaum für die Flucht vor dem Winter geeignet. Einen Überblick bietet wie immer die Seuchenschutzbehörde ECDC. Griechenlands Werte sind dabei derzeit noch die besten der vier Länder und etwa auf dem Niveau von Deutschland. Für die Griechen ist die Situation allerdings neu.

Tui-Urlauber mit Corona-Masken auf dem Flughafen Palma de Mallorca. © dpa / Clara Margais

Die erste Corona-Welle erreichte das Land nämlich kaum. Nun verlangen die Griechen seit dem 11. November einen negativen PCR-Test vor einer Einreise. Fast gleichzeitig wurden harte Maßnahmen beschlossen, inklusive einer Ausgangssperre. Im beliebten Thessaloniki hilft mittlerweile das Militär mit Krankenhauskapazität aus. Derzeit befindet sich Griechenland entsprechend dem täglichen Situationsbericht (PDF) vermutlich noch in einem leichten Aufwärtstrend der Fallzahlen.

Spanien liegt zwar im Vergleich zu Griechenland noch höher, was die Inzidenzen angeht, zeigt aber seit geraumer Zeit einen sehr positiven Trend (PDF). Wenn alles gut geht, dürften binnen der nächsten zwei bis drei Wochen die ersten Festlandregionen den RKI-Risikostatus verlieren. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 150, also auf dem Niveau von Deutschland, allerdings mit einem deutlichen Trend nach unten.

Die spanische Touristenindustrie hofft derweil, dass Antigen-Tests offiziell als Alternative zu PCR-Tests für die Einreise akzeptiert werden. Spanien selbst arbeitet bereits seit geraumer Zeit mit Antigen-Tests zur Ergänzung der PCR-Testungen. Gut 300.000 Antigen-Tests sind es pro Woche, die 700.000 PCR-Tests ergänzen.

In Italien ist die Nachrichtenlage nicht so gut. Kliniken melden, dass sie kurz vor dem Kollaps seien, was auch von staatlicher Seite bestätigt wird. Die Inzidenz ist allgemein sehr hoch. Laut ECDC liegt der 14-Tage-Wert auf 100.000 Einwohner bei 781. Das ist fast das Doppelte von Spanien (429) und nahe an dem Niveau von Polen (811). Es gibt aber Anzeichen einer langsamen Abschwächung der Pandemie in Italien.

Europäisches Infektionsgeschehen laut ECDC vom 18. November 2020 © ECDC

Das durch den Atlantik von mildem Klima begünstigte Portugal ist laut ECDC derzeit auf demselben Niveau wie Italien mit einer 791er Inzidenz. Wie aus dem täglichen Situationsbericht des Landes hervorgeht (Nummer 266, PDF), ist das Infektionsgeschehen zwischen den Regionen aber sehr unterschiedlich.

Während Lissabon mit einer 14-Tage-Inzidenz von 691 knapp unter Landesdurchschnitt liegt, verzeichnen Regionen wie Paços de Ferreira Vizela und Lousada Werte von über 2500, was wohl einem Kontrollverlust entsprechen würde. Für den Bericht 266 haben die Portugiesen die Farbskala neu definieren müssen, um den Anstiegen gerecht zu werden.

Für Portugal lässt sich derzeit nicht abschätzen, ob der Anstieg langsam aufhört. Wie auch in Italien ist die Lage weiterhin kritisch. Klassische Warmwasserziele sind damit kaum besuchbar. Von den vier beispielhaft genannten Ländern ist immerhin eine Besserung in Spanien in der Nähe.

Ebenfalls beliebt als Reiseziel ist die Türkei, die sowohl in Europa als auch in Asien liegt. Die offizielle Tabelle der Corona-Infektionen zeigt derzeit eine deutliche Aufwärtsbewegung. Die Zahlen sind schwerer vergleichbar mit Zahlen der EU-Länder, in sich allerdings stimmig. Die Anzahl der Patienten steigt, passt aber nicht zu den bereits jetzt hohen täglichen Sterbefällen, die ebenfalls steigen. Es dürfte also eine Untererfassung der Fallzahlen geben. Wie hoch die ist, lässt sich nicht sagen.

Die Türkei selbst ist sich dieser Problematik der Zahlen offenbar bewusst und schätzt die Lage als ernst ein. Das Gesundheitssystem hat bereits recht hohe Auslastungswerte. Die Türkei reagiert mit abendlichen und vergleichsweise langen Ausgangssperren auf diese Situation. Auch der Geschäftsbetrieb wird teils mit erheblichen Maßnahmen eingeschränkt.

Besserungen im europäischen Luftverkehr sind 2020 somit kaum noch zu erwarten. Zu sehr trifft die Verbreitung von Sars-Cov-2 Destinationen der Mittelstrecke. Selbst wenn ein Land sich bessert, wie etwa Spanien: Potenzielle Besucher kämen überwiegend aus Ländern mit hohen Inzidenzen.

Interkontinental-Destinationen bleiben schwierig

Der Flug jenseits des europäischen Kontinents bleibt für die meisten wohl weiterhin nahezu ausgeschlossen. Die Airlines können ihre Langenstreckenjets also weiter kaum einsetzen und in der Tendenz ist das kleinstmögliche und effizienteste Fluggerät im Einsatz.

New York: Mitarbeiter des Flughafens LaGuardia gehen mit Mundschutz an einer Mosaik-Illustration eines Lebensmittelwagens im Terminal B vorbei. © dpa / Mark Lennihan/AP

Gen Westen wundert dies auch kaum. Amerika als Ganzes steht weiterhin schlecht da. Eine der wenigen Ausnahmen ist Kanada. Doch auch dort steigen die Fallzahlen. Die zweite Welle ist noch vergleichsweise schwach. Während sich das Land im Sommer noch auf Lockerungen vorbereitete, reagieren die Kanadier auf das aktuelle Infektionsgeschehen dennoch deutlich, was vermutlich auch an den Erfahrungen der anderen amerikanischen Länder liegt.

Der große Kontrast ist nämlich das Nachbarland USA. Wie gehabt spielt Politik eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Gefahr. Daran hat sich auch nach der Präsidentschaftswahl nichts geändert. Im Unterschied zu Kanada und auch Europa befinden sich die USA allerdings nicht in einer zweiten, sondern bereits in einer dritten Welle.

Die Hospitalisierungsrekorde der ersten und zweiten Welle sind längst gebrochen. Auf Einwohner gerechnet hatten die USA zuletzt - verglichen mit Deutschland - etwa das Fünffache an Toten. Neue Rekordwerte sind zu befürchten, da 2000 Sterbefälle pro Tag mit einer steilen Aufwärtsbewegung gerade überschritten wurde. Damit sind die USA auf dem "besten" Weg, mit Staaten gleichzuziehen, die wie Spanien und Italien im Frühjahr von der Pandemie komplett überrascht wurden.

Weltweites Infektionsgeschehen erfasst von der ECDC am 25. November 2020. © ECDC

Mittel- und Südamerika zeigen hingegen leichte Verbesserungen, wie ein Blick auf die Karte der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC zeigt. Allerdings sind die Länder weiter auf einem hohen Niveau und die Gesundheitssysteme stark beansprucht. Auffallend ist, dass es den vergleichsweise armen Ländern durchaus gelingt, hohe Fallzahlen per Tests zu ermitteln.

Argentinien, Brasilien, Chile und Peru können laut WHO beispielsweise viele Fälle bestätigen, die auch zu den Todesfällen passen. Die Zahlen sind allerdings auch erschreckend. Peru hat etwa rund 0,1 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Einer der höchsten Werte weltweit. Vermutlich sind es sogar mehr, denn schon im Mai zeigten frühe Untersuchungen, dass die Sterblichkeit pro Woche bei 6000 statt den sonst üblichen 2000 Menschen lag.

Lichtblicke in Afrika und Asien

Weiterhin gut ist die Lage dagegen auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Selbst stärker betroffene Länder wie Südafrika oder Marokko geht es erheblich besser als den meisten europäischen Staaten. Eine Untererfassung kann hier zwar nicht ausgeschlossen werden, aber die Länder des afrikanischen Kontinents leisten nach derzeitigem Stand weiterhin gute Arbeit bei der Prävention.

Corona-Krise in Japan © dpa

Das gilt auch für große Teile Asiens. Indien, Iran und Russland sind hier die wenigen Negativbeispiele. Iran und Indien sind auch auf der Risikoliste des RKI, hier wird eine deutliche Untererfassung erwartet. Insbesondere der Asien-Pazifik-Raum, das schließt auch Australien und Neuseeland ein, sieht die Lage besonders gut aus. Ausbrüche sind selten und vereinzelt. Mit Kontaktverfolgung schaffen es die Länder, die Lage unter Kontrolle zu halten. Ohne diffuses Infektionsgeschehen, wie in Europa, ist das allerdings auch einfacher.

Damit haben die Langstrecken in Richtung Afrika, Asien und den West-Pazifik gute Chancen, sich schneller zu erholen, als etwa in Richtung Nord- oder Südamerika. Im Laufe der Recherchen zu diesem Artikel war zudem feststellbar, dass sich zahlreiche Länder nicht mehr nur auf PCR-Tests verlassen, sondern zunehmend auch Antigen-Tests in großer Anzahl einsetzen. Zusammen mit Impfstoff-Hoffnungen und zunehmender Erfahrung könnte eine Erholung des Luftverkehrs im nächsten Sommer deutlicher sein als in diesem Sommer.

Allerdings ist die Forschung immer noch am Anfang. So ist die zweite Corona-Welle doch erheblich stärker als die erste und noch ist nicht abschließend geklärt, warum das der Fall ist. Denn die Welle setzte auch in wärmeren Ländern schon früh ein, also nicht nur dort, wo sich die Menschen im Winter mehr in geschlossenen Räumen aufhalten.

Interessant wird diesbezüglich sein, welche Rolle die üblichen Mutationen von Viren spielen. Ein frühes wissenschaftliches Papier im Preprint deutet auf eine starke Verteilung zweier neuer Varianten in der zweiten Welle hin, die vermutlich in Europa entstanden sind.