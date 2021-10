In Westeuropa entspannt sich die Corona-Situation langsam. Vor allem Spanien und Portugal können auf viele Impfungen setzen. In einigen osteuropäischen Ländern kommt es hingegen zu vermehrten Ausbrüchen, auch durch geringe Impfquoten. Dort ist mit Einschränkungen zu rechnen.

Mit der Serie zur Corona-Lage ordnet airliners.de seit April 2020 regelmäßig die Sars-Cov-2-Situation speziell für die deutsche Luftfahrtbranche ein. Welche Märkte sind besonders betroffen, welche Entwicklungen stimmen zuversichtlich? Europa erholt und stabilisiert sich gerade ein bisschen, bleibt aber vor allem im Vergleich zum Vorjahr auf einem hohen Niveau. Schlimmer wirkt der Blick gen Osten.

Die aktuellen Statistiken sehen gefühlt derzeit gar nicht so schlecht aus. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind erstaunlich stabil. Doch hier gibt es auch einen Gewöhnungseffekt, auf den Risklayer mit zwei Grafiken auf Twitter sehr beeindruckend hinweist. Die Zahlen sind mit einer deutschlandweiten Inzidenz um die 65 herum noch immer recht hoch. Zur selben Zeit im Vorjahr sah die Lage noch viel besser aus, verschlechterte sich anschließend aber auch deutlich.

Gewissermaßen haben sich die Menschen an die hohen Werte gewöhnt, da es zumindest hierzulande kaum noch statistische Ausschläge gibt. Für die Krankenhäuser ist die Lage allerdings nicht so entspannend. Die Delta-Variante schickt weiterhin Menschen auf die Intensiv-Stationen. Allerdings fast nur Ungeimpfte, wie etwa das Uniklinikum Schleswig-Holstein der Apotheken Umschau mitteilte.

Hospitalisierungen sind bei Geimpften sehr unwahrscheinlich, was das Potenzial für Reisen dieser Gruppe erhöht. Auffallend ist eine ungleiche Verteilung: Einige Bundesländern sind nahe oder gar über den 90 Fällen je 100.000 Menschen pro Woche. Vor einem Jahr galt das noch als kritischer Wert.

Gerade im Vergleich zu Westeuropa ist Deutschland recht gut durch die letzten Monate gekommen. Auch die Positivenrate blieb stabil, ist mit 6,7 Prozent aber immer noch hoch (PDF). Sie sinkt immerhin langsam, aber merklich seit mehreren Wochen. Erst einmal sind das für den kommenden Winter gute Zeichen. Ob der Trend so anhält bleibt aber wie immer abzuwarten.

Westeuropa erholt sich langsam

Insgesamt sieht es in Europa ebenfalls nach einer Erholung aus für die Länder, die von der Seuchenschutzbehörde ECDC erfasst werden. Zumindest allgemein gesprochen. Ehemalige Hochinzidenz-Länder wie Spanien und Frankreich sind jedenfalls auf einem guten Weg. Spanien als besonders beliebte Destination für Deutsche, dürfte für die nächsten Wochen ein attraktives Ziel sein. Den Behörden gelingt es allgemein nach größeren Ausbrüchen die Situation auch wieder schnell in den Griff zu bekommen.

Erstaunlich ist diesbezüglich die Entwicklung auf Island. In der Pandemie war das kleine Land oft ein Musterkandidat. Doch in letzter Zeit hatte es der Inselstaat – trotz einer Impfquote von 75 Prozent (vollständig geimpft) – mit der Pandemie nicht besonders leicht. Die Delta-Variante hat die Zahlen hochschnellen lassen.

Corona-Inzidenzen in der EU/dem EWR in den Kalenderwochen 38 und 39 © ECDC

Wird ab 12 Jahren gerechnet sind sogar 88 Prozent geimpft. Island zeigt stellvertretend durch seine gewohnt guten Daten, dass die Pandemie dann bestimmte Altersgruppen betrifft.

Dort sind es derzeit vor allem die 6-12-Jährigen und eine statistische Auffälligkeit in den Altersregionen in denen die Eltern sein müssten. Vorsichtiger Tourismus ist für Island aber kein Problem. Das zeigen auch die Zahlen, die das Land an der Grenze erhebt. Die Einreise-Inzidenz liegt bei nur 7,6. Wohlgemerkt als 14-Tage-Inzidenz. Das Land verlangt auch von Geimpften einen Testnachweis. Bei der Einreise legt das Land zudem einen Fokus auf potentielle lokale (enge) Kontakte, auf das das Auswärtige Amt hinweist.

Die Pandemie der Ungeimpften zeigt sich in Osteuropa

Anders sieht die Situation in großen Teilen Osteuropas aus. Laut ECDC-Daten sind die 14-Tage-Inzidenzen vor allem im Baltikum, Slowenien und Rumänien sehr hoch. Die Werte liegen teils deutlich über 500 Fällen je zwei Wochen auf 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Die entsprechende 14-Tage-Inzidenz von Deutschland liegt bei 132.

Große Probleme hat auch die Ukraine mit einer für Europa extrem niedrigen Impfquote. Dementsprechend steigen die Zahlen derzeit, nachdem das Land den Sommer über hervorragende Werte hatte und damit für den Tourismus aus dem arabischen Raum sehr attraktiv wurde.

Doch Delta hat nun eines der ärmsten europäischen Länder erreicht. Wie Euronews berichtet liegt die Impfquote bei 14 Prozent (2 Dosen, 1 Dose: 17,5 Prozent) und allgemeines Misstrauen zu Impfstoffen ist ein großes Problem.

Nach airliners.de-Informationen kommt allerdings auch das Problem dazu, dass sich insbesondere ärmere Menschen die Impfung nicht leisten können. Zwar ist die Impfung eigentlich kostenlos, doch medizinisches Personal ist auf "Dankensgeld" angewiesen. Korruption, auch im Medizinbereich, ist ein großes Problem in der Ukraine und hat damit Auswirkungen auf das Pandemiegeschehen.

Aktuelle Zahlen von Reuters deuten darauf hin, dass Delta sich mit einer enormen Wirkung durch die ukrainische Bevölkerung verbreiten wird. Vermutlich werden die Rekorde vom Frühjahr in den nächsten Wochen schon erreicht.

Das ist insbesondere deswegen kritisch, weil einige osteuropäische Länder nun mit hohen Infektionszahlen in den Winter gehen. Auswirkungen auf den Reiseverkehr dort sind nicht auszuschließen.

Falschinformationen sorgen weltweit für Pandemie-Probleme

Abseits von Europa sieht die Lage teilweise schlecht aus. Von einer flächendeckenden Impfung sind die ärmsten Länder wie gehabt weit entfernt. 344 Millionen Dosen hat die Impfallianz Gavi bisher an 144 Staaten verteilt. Darunter viele sehr arme Nationen, die stark von dem Covax-Programm abhängig sind, mit der Gavi Impfdosen verteilt. Zu wenig um einen großen Effekt zu haben und etwa die Entwicklung neuer Varianten zu vermeiden.

Es bleibt dabei, dass vor allem wohlhabende Länder sich gegen die Pandemie mit Impfungen wehren können. Ein Blick auf das Covid-Dashboard der Allianz zeigt recht deutlich die Situation der ärmsten Länder. Die Daten sind jedoch größtenteils kumulativ, bilden dementsprechend kaum die aktuelle Situation ab.

Ein weiteres Problem bei der Eindämmung der Pandemie ist auch die Bekämpfung von Falschinformationen. Ein englischer Bericht von Vice Media zeigt die Auswirkungen, die sich vor allem in Bolivien zeigen. Bis hin zu extremen wie der Injektion von Hydroxychloroquin. Die Einnahme des Entwurmungsmittels Ivermectin wurde laut Guardian früh in Peru beliebt.

Das ist kein allgemeines Problem armer Länder. Ivermectin als Mittel zur Parasitenbekämpfung, ist auch in den USA als Covid-Gegenmittel beliebt geworden. So sehr, dass die US-Aufsichtsbehörde FDA an die Bevölkerung eine Warnung ausgeben musste. Insbesondere Ivermectin für Tiere kann gravierende Nebenwirkungen haben, da die Dosen hoch konzentriert sind für Tiere, die mitunter eine Tonne wiegen, so die FDA.

Bestimmte Reiseziele bleiben wohl auch deswegen weiter auf einem hohen Inzidenzniveau und die Effekte durch Impfungen oder Maßnahmen verzögern eine Erholung.

Bisher gute Entwicklungen zu besorgniserregenden Varianten

Sars-Cov-2-Varianten sind derzeit kaum im Fokus der Nachrichten. Das liegt auch an der Dominanz der Delta-Variante. Ein Blick auf die Liste der WHO, aufgeteilt in besorgniserregende (VOC) und zu beobachtende (VOI) Varianten, zeigt keine großen Vorkommnisse. Bei den VOC bleibt es bei Alpha, Beta, Gamma und Delta.

Als VOI sind die Varianten Lambda und Mu seit Juni respektive gelistet. Beide sind in Südamerika auffällig geworden, konnten sich aber insbesondere gegen Delta bisher nicht durchsetzen. Zu der Mu-Variante existiert die Befürchtung, dass sie Impfstoffe besser umgehen könnte. Da das Auftreten vor allem in Ländern mit niedriger Impfquote auffällt, ist dieser Punkt bisher allerdings noch nicht abschließend klärbar. Zumal die Gesundheitssysteme der Länder nicht europäischem Stand entsprechen, was Analysen erschwert.

Corona-Inzidenzen vom Stand 5. Oktober 2021 © WHO

Insgesamt ist die Liste der VOI und VOC kürzer geworden. Seitens der EU wird beispielsweise sogar der Alpha-Variante kein weiterer Fokus mehr gegeben. Sie ist, neben vielen anderen Varianten, eine sogenannte De-escalated Variant. Grund dafür ist die drastische Reduzierung der Verbreitung.

Die WHO hingegen hat noch einen gewissen Fokus auf diese Variante im aktuellen Situationsbericht. Das liegt aber auch an dem weltweiten Blick auf die Lage.

Zur weiteren Bewertung ist vor allem der Blick auf israelische Zahlen interessant. Das Land hat bereits 40 Prozent der Bevölkerung einen Booster-Shot gegeben, also eine dritte Dose. Damit ist das Land besonders weit vorne. Impfdurchbrüche sind weiter sehr selten.

Aktuell sind dort 349 von 460 hospitalisierten Covid-19-Erkrankten ohne Impfung, wie Times of Israel berichtet. Das wohlgemerkt bei einer Impfquote von etwa 70 Prozent (2 Dosen). Impfdurchbrüche sind also weiter sehr selten, auch mit der Delta-Variante.

Israel hat allerdings Probleme mehr Personen zu impfen, obwohl das Land sich sehr früh hohe Mengen an Dosen sichern konnte. In anderen Ländern sieht das besser aus.

Sehr hohe Impfquoten lassen Entspannung in Ländern wie Spanien und Portugal zu

Aus den Statistiken von ourworldindata.org geht hervor, dass weltweit mittlerweile rund 3,75 Milliarden Personen mindestens eine Impfung erhalten haben. Davon sind 2,78 Milliarden Menschen geimpft. Bevölkerungsreiche Staaten wie China, die USA und insbesondere Indien konnten enorme Mengen an Impfstoffen bereits verteilen. In Indien liegt der Fokus derzeit allerdings noch auf der ersten Dose.

Für den Reisemarkt interessant sind die mittlerweile erreichten Impfquoten. In der Nähe liegende Warmwasserdestinationen wie Portugal und Spanien haben 88 und 81 Prozent der Bevölkerung geimpft (mindestens eine Dose). Weiter entfernt sind die Vereinigten Arabischen Emirate (95 Prozent mindestens eine Dose) und das von der Pandemie stark getroffene Chile (83 Prozent).

Zum Vergleich: Deutschland hat 68 Prozent der Menschen impfen können und liegt damit etwa auf dem Niveau der gesamten Europäischen Union. Hohe Werte jenseits der 80 Prozent sind bei Delta Voraussetzung für die Herdenimmunität. In solchen Destinationen ist eine Infektion äußerst unwahrscheinlich, Reisen dorthin, insbesondere bei eigener Impfung, also sehr sicher.

Impfquoten in ausgewählten Ländern. CC By 4.0 Our World in Data

Wie beispielhaft der Blick auf den Corona-Lagebericht 481 (PDF) des Ministerio de Sanidad zeigt, sind die vorhandenen Fallzahlen gering und auch die Spitäler sind deutlich entlastet worden.

Herdenimmunität ist dort allerdings auch noch nicht erreicht worden, bedingt durch fehlende Impfmöglichkeiten für besonders Junge unter 11 Jahren. Dort ist die Inzidenz noch erhöht und auch die Eltern-Generation zeigt ein paar Auffälligkeiten in den Zahlen.

Insgesamt sieht die Lage - bei reiner Datenbetrachtung - in Spanien aber so gut aus, dass ohne weitere Variante die Chancen sehr hoch sind, dass die Pandemie dort überstanden ist. Masken gehören noch zum Alltag und es gibt Einschränkungen beim Alkohol, aber die Nachtklubs werden beispielsweise wieder geöffnet, wie El País berichtet.