Zum Jahresende war die Lage rund um die Verbreitung von Sars-Cov-2 bereits angespannt. Jetzt behindern neu entdeckten Mutationen den Restart im Tourismus. Nicht nur in Deutschland wird deswegen über umfangreiche Einschränkungen in der Luftfahrt diskutiert. Der aktuelle Corona-Lagebericht für die Luftfahrt.

Mit der Serie zur Corona-Lage ordnet airliners.de seit April 2020 regelmäßig die Sars-Cov-2-Situation speziell für die deutsche Luftfahrtbranche ein. Welche, Märkte sind besonders betroffen, welche Entwicklungen stimmen zuversichtlich? Im Januar leidet die Passagierluftfahrt vor allem durch die drohende Verbreitung von gefährlicheren Coronavirus-Varianten.

Die weltweite Corona-Lage ist zum Jahresanfang 2021 besonders komplex. Es gibt auf der Nordhalbkugel hohe Inzidenzen, die Verbreitung besorgniserregender Sars-Cov-2-Mutationen wird oft kaum erfasst und erste Impfstoffe werden millionenfach verteilt, deren Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche noch nicht absehbar sind. Dies alles sind Faktoren, die den Luftverkehr drastisch beeinflussen und eine baldige Öffnung der Grenzen unwahrscheinlich machen. Im Gegenteil, es gibt aktuell zahlreiche Diskussionen, den Flugverkehr weiter einzuschränken und in manchen Fällen kommt es sogar zur kompletten Schließung aus Furcht vor Virusvarianten.

In der unübersichtlichen Lage soll der Blick neben den Fallzahlen auch auf die neue Klassifizierung der Risikogebiete gelegt werden. Dazu kommen gegebenenfalls Erleichterungen an der Grenze für Geimpfte. Vor allem Island ist hier als interessanter Fall hervorzuheben. Entgegen der negativen Berichterstattung ist Europa bei der Verteilung von Impfdosen nämlich besonders schnell. Manche Industrieländer und insbesondere Urlaubsdestinationen werden erst in mehreren Monaten anfangen, ihre Bevölkerungen zu impfen. Sobald die Informationslage umfassend ist, wird es von airliners.de dazu einen ausführlichen Artikel geben.

Soviel sei allerdings schon gesagt: Während Europa kurz vor der Zulassung eines dritten Impfstoffes steht, brauchen selbst Länder wie Japan oder Taiwan noch einige Monate, um die ersten Dosen zu verteilen. Für Japan ist das Ende Februar geplant und Taiwan wird erst im März beginnen. Das sind Beispiele für zwei wirtschaftlich sehr starke Länder mit gutem Gesundheitssystem. In ärmeren Ländern - und damit auch in vielen Urlaubsdestinationen - sieht es in der Tendenz eher schlechter aus. Hierzu kommt, dass dies mitunter mit hohen Investitionen verbunden ist. Doch die Impfung ist nicht die einzige Schwierigkeit, die im Januar auffällt.

Variantenverbreitung ist unklar, aber wichtig für die Luftfahrt

In Deutschland selbst sehen die Zeichen derzeit gut aus. Die Inzidenzen sinken und die Maßnahmen zeigen Wirkung. Auch die Lage auf den Intensivstationen bessert sich. Gleichzeitig sieht es derzeit danach aus, dass keine der Varianten hierzulande zu einem Problem wird. Jedoch ist die Datenlage, wie fast überall, alles andere als ideal.

Das gilt vor allem für die Zahlen zur Verbreitung der neuen, ansteckenderen Corona-Mutationen. Weiterhin problematisch bleibt, dass in Europa kaum sequenziert wird. Derzeitige Berichte über Varianten, die hier und da gefunden wurden, sind mit Vorsicht zu lesen. Oft werden gezielt positive Fälle mit Reisehintergrund aktuell oder im Nachhinein sequenziert. An dem Vorgehen ist an sich nichts falsch, schließlich ist es so möglich, zu erfahren, ob eine Variante präsent ist. Es sagt aber oft nichts über die tatsächliche Verbreitung aus.

In Deutschland wird sehr wenig sequenziert, doch die Berichte zu den Mutationen ändern dies gerade. So wurden die Labore, die sich zum Alm-Verein zusammengeschlossen haben, befragt, ob sie Vollgenomsequenzierungen durchführen können. Da die Alm-Labore ohnehin fast alle PCR-Testungen in Deutschland durchführen, lässt das Ergebnis hoffen, dass bei ausreichend finanziellen Mitteln auch hierzulande mehr getan werden kann. Immerhin 25 Labore dieser Art gibt es im "Alm e.V."

Das Robert Koch Institut ist sich der Situation auch sehr bewusst, wie aus dem PDF-Situationsbericht vom 26. Januar hervorgeht. Parallel zu sinkenden Fallzahlen hierzulande wird die Nutzung des Deutscher Elektronischer Sequenzdaten-Hub gestärkt. Geplant ist sowohl gezielt zu suchen, um die Varianten zu finden und zu isolieren, als auch zufällig zu sequenzieren, um die Verbreitung zu bestimmen.

Entsprechende Ergebnisse dürften von besonderer Bedeutung für die Luftfahrt hierzulande werden. Doch wie schnell diese kommen, lässt sich kaum abschätzen. Aufgrund der mangelnden Datenlage und der damit kaum absehbaren Risiken wird deswegen verstärkt diskutiert, ob auch in Deutschland der Luftverkehr stark für Passagiere eingeschränkt wird. Auf den reinen Frachtverkehr haben die Diskussionen weniger Auswirkungen, abseits der fehlenden Frachtkapazitäten in Passagierflugzeugen, insbesondere auf der Langstrecke.

Dank der zahlreichen Sequenzierungen des Virus-Genoms im Vereinigten Königreich ist das Problem erst in die Öffentlichkeit gerückt. Nur selten wurde zuvor über andere Varianten berichtet, etwa über 20A.EU1 und 20A.EU2 mit ihrer vermuteten Herkunft in Spanien und Frankreich. Deren Besonderheit war allerdings nur, dass sie sich stark durchsetzten, ohne einen besonderen weiteren Effekt zu haben.

Als besonders hilfreich hat sich Dänemark erwiesen. Schon früh wurde dort eine Sars-Cov-2-Variante entdeckt, die sich in Nerzen festsetzen konnte. Dänemark sequenziert schon lange und bietet interessante Statistiken mit hoher Aussagekraft. Zuletzt hat das kleine Land trotz sinkender Fallzahlen weiter die Sequenzierungsleistung hochgehalten, sodass weit über 20, kürzlich sogar über 40 Prozent der positiven Proben sequenziert wurden.

Dabei zeigt sich, dass die englische Variante sich bei abnehmenden Fallzahlen besser halten kann, als andere Varianten von Sars-Cov-2. Der relative Anteil stieg, während die absoluten Zahlen von 501Y.V1/B.1.1.7 sanken. Das passiert zum Glück auf niedrigem Niveau, sodass Dänemark wohl nicht die Kontrolle verlieren dürfte. Es zeigt aber auch, dass die neue Variante sich bei niedrigem Infektionsgeschehen gut isolieren lässt.

Noch besser ist diesbezüglich Island. Dort werden alle positiven Proben sequenziert. Das sehr vom Luftverkehr abhängige Land hat trotzdem nur wenige Fälle der neuen Variante, wie aus cov-lineages.org hervorgeht. Bisher sind 21 Fälle gelistet worden, überwiegend an der Grenze. Island selbst hat sich vor allem mit 20A.EU1 alias 20E (EU1) beschäftigen müssen.

Zu anderen Varianten, wie der südafrikanischen (501Y.V2/B.1.351) oder der neuen brasilianischen (501Y.V3/B.1.1.28), lässt sich derzeit nur in Einzelfällen die Verbreitung nachweisen. Der stark eingeschränkte interkontinentale Luftverkehr der letzten Monate hat dies nach derzeitiger Lage effektiv verhindern können. Beide Varianten machen den Wissenschaftlern derzeit Sorge, da sie sich potenziell leichter verbreiten und möglicherweise die Impfstoffe nicht so gut funktionieren. Für 501Y.V2 und Modernas Impfstoff ist bereits bekannt, dass das Vakzin zwar noch wirkt, aber nicht mehr ganz so effektiv ist. Dies sind allerdings vorläufige Daten.

Isländische Corona-Erfolge

Erfolgsmeldungen in Europa beim Kampf gegen die Pandemie sind rar. Eine davon ist, wie so oft, das kleine Island, das trotz seiner abgelegenen Lage in zwei Wellen relativ früh und stark betroffen war. Doch die Werte sanken durch viel Technikeinsatz. Von einer 14-Tage-Inzidenz von 8,7 (Stand: 27. Januar 2021) sind andere Länder weit entfernt. Die isländischen Infektionszahlen haben sich auch über Weihnachten und Neujahr nicht wieder erhöht. Die Bevölkerung ist wachsam und verständnisvoll, nachdem im Oktober die zweite Welle bedrohlich wurde. Als Folge blieben die Krankenhäuser weitestgehend leer. Zum Stand des 26. Januar gab es an diesem Tag nicht einen einzigen Covid-19-Fall auf einer Intensivstation.

Die guten Nachrichten aus Island hören aber bei den Fallzahlen nicht auf. Ein digitales Zertifikatsprogramm für bereits geimpfte Isländer ist fast fertig. Vermutlich in wenigen Wochen werden die Einschränkungen für Geimpfte wie auch für Personen mit Antikörpern teilweise entfallen. Dazu gehört etwa die Testpflicht und die Quarantäne.

Das gilt aber nur, sofern nicht andere Reisebeschränkungen gelten, die eine Einreise ohnehin erschweren. Betroffen sind im Prinzip Reisen außerhalb der EU nach Island. Das bleibt vorerst kompliziert. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs ist aufgrund des Brexits ebenfalls betroffen und wird in den meisten Fällen als Drittstaat eingestuft.

Testungen in Relation zur Bevölkerung in der Kalenderwoche 2/2021 © ECDC

Island bleibt derweil bei der Einreise weiter sehr technisch. Noch bis mindestens 1. Mai gelten Quarantänevorschriften. Fünf bis sechs Tage muss sich isoliert werden und gleichzeitig am Ende ein zweiter PCR-Test durchgeführt werden. Ein Verfahren, mit dem Island sehr erfolgreich ist und die Quarantänebelastung vergleichsweise niedrig hält. Dabei orientiert sich Island auch an europäischen Vorgehen. Ab dem 1. Mai soll dann ein System eingeführt werden, dass nach Ländern und ihren Risikoklassen sortiert.

Europa teilt sich in unterschiedliche Risikogebieteklassen auf

Im Rest von Europa sieht es nicht so gut aus wie auf der Insel im Nordatlantik. Schon der Blick auf die neue Liste der Risikogebiete des Robert Koch Instituts zeigt das. Es gibt jetzt Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. Vor allem die letzten beiden Klassifizierungen sind massiven Reiseeinschränkungen verbunden, und das in ganz Europa.

Als Beispiel kann hier der Luftverkehr direkte zwischen Portugal und dem Vereinigten Königreich dienen. Der wurde praktisch für Passagiere eingestellt. Selbst der Transit über Lissabon bedeutet eine Verweigerung der Einreise in das Vereinigte Königreich, sofern der Transit in den letzten zehn Tagen stattgefunden hat.

Beide Länder gehören zu den deutschen Virusvariantengebieten und kämpfen gleichzeitig mit enormen Inzidenzen. Irland gehört als drittes europäisches Land ebenfalls zu diesen Gebieten. Hier kamen offensichtlich Lockerungen zu Weihnachten noch dazu, die auch ohne die Variante die Infektionszahlen enorm steigen ließen. Es gibt allerdings auch Einschätzungen, dass die englische Variante einen erheblichen Anteil hat. In Ermangelung von repräsentativen Daten bleibt die Lage allerdings unklar.

In Europa ist die Inzindenz in der zweiten Kalenderwoche 2021 zu hoch. © ECDC

Portugal ist als Varianzgebiet derzeit ein besonders schwerer Fall. Dort kommt es bedingt durch extrem hohe Inzidenzen zu einer Überlastung des Gesundheitssystems. Wie so oft in solchen Situationen gibt es dabei hausintern Schwierigkeiten mit der Sauerstoffversorgung. Zwar ist genug Sauerstoff vorhanden, doch die Leitungssysteme sind nicht für so einen hohen Bedarf ausgelegt. Ein Problem, dass sich zuletzt auch im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten verstärkt zeigte.

Die Sorge ist zudem groß, dass die neue Coronavariante 501Y.V1/B.1.1.7 in Portugal in dieser Situation dominant werden könnte. Exakte Zahlen sind allerdings schwer herauszufinden, insbesondere da es viele sich widersprechende Berichte gibt und nicht auszuschließen ist, dass auch Portugal derzeit gezielt nach der Variante sucht und so schwer interpretierbare Statistiken generiert.

Wie die Tagesschau berichtet, ist der Anteil mit 13 Prozent schon recht hoch. Andere Quellen sehen sogar 20 Prozent. Die restlichen 80 bis 87 Prozent mit regulären Varianten zeigen aber, dass nicht nur auf 501Y.V1 geachtet werden muss. Die offiziellen Situationsberichte - inklusive den ausführlichen Montagsberichten - geben hier leider keinen weiteren Aufschluss.

Es bleibt zu hoffen, dass die Lage innerhalb Portugals schnell unter Kontrolle gebracht werden kann, damit ein Effekt auf den Kontinent möglichst gering gehalten werden kann. Denn die Lage ist weiterhin für viele Länder schwierig.

Spanien ist Hochinzidenzgebiet

Das gilt auch für die vor allem bei Deutschen beliebte Urlaubsdestination Spanien. Das Land versucht derzeit die dritte Wellenbewegung einzudämmen und wird vom RKI als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Die Infektionszahlen sind in den letzten Wochen rasant gestiegen, wie aus dem PDF-Bericht 297 des Ministerio de Sanidad hervorgeht.

El País zufolge https://english.elpais.com/society/2021-01-26/spain-reports-93822-new-coronavirus-cases-on-monday-the-highest-weekend-figure-so-far.html ist aber vermutlich der Höhepunkt in Spanien erreicht worden. Die Auslastungen der Krankenhäuser sind jedoch bedrohlich hoch. Katalonien, Madrid und Valencia berichten von mehr als 50 Prozent Auslastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten. Die 14-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei fast 900. Manche Regionen liegen bei über 1300 Infektionen je 100.000 Einwohner.

Wie immer gilt: 14-Tage-Inzidenzen, die in Europa angegeben werden, können nicht einfach halbiert werden, um mit deutschen Werten verglichen zu werden. Die längeren Inzidenzen ziehen etwas nach, sind dafür allerdings als Werte selbst stabiler

Varianten haben bei den derzeitigen Ausbrüchen in Spanien laut El País nur einen geringen Anteil. Rund fünf Prozent sollen auf 501Y.V1 alias B.1.1.7 entfallen, also die Coronavirusvariante, die vermutlich in England als Mutation entstand. Ähnliche Situationen gab es auch in Irland. Ohne Vorsicht in der Bevölkerung können sich auch reguläre Varianten, wie etwa die spanische 20A.EU1 (kürzlich umbenannt in 20E (EU1)) sich stark verbreiten.

Weltweit: Wenn Länder sich komplett abschotten

Selten wird einem der Vorteil der EU so bewusst wie derzeit. Zwar ist die Koordination alles andere als ideal, gerade bei den Reisebeschränkungen, doch man orientiert aneinander. Diskussionen um starke Einschränkungen gibt es natürlich auch, bis hin zu Überlegungen auch hierzulande den Flugverkehr einzustellen.

Andere Länder sind da deutlich extremer, was auch den Flugverkehr von und nach Deutschland betrifft. Nach Israel fliegen ist derzeit gar nicht möglich, jedenfalls nicht als Passagier einer Linienmaschine. Das Land konzentriert sich auf kurze, aber auch sehr schmerzhafte Einschritte parallel zu einer enorm schnellen Impfkampagne. Hier treibt die Angst vor Mutationen die Regierung. Das zeigt auch, wie riskant Reisen derzeit sind. Mitunter kann es passieren, dass die Heimreise erheblich erschwert oder gar unmöglich wird.

Hotspot Brasilien

In Südamerika ist die Corona-Situation weiter angespannt. Nur in wenigen Staaten bessert sich die Lage laut WHO-Karte. Insbesondere Brasilien, dessen Regierung für den laxen Umgang mit der Krise viel kritisiert wird, hat erneut große Schwierigkeiten.

Aus der schwer erreichbaren Millionenstadt Manaus mussten Patienten ausgeflogen werden, nachdem der Stadt der Sauerstoff ausgegangen ist. Wie unter anderen der britische Guardian und Folha de S.Paulo berichten. Die Situation war so angespannt, dass sogar Babys ausgeflogen werden mussten und das Militär zum Einsatz kommen musste. Manaus liegt abgelegen im Amazonas. Die Versorgung kurzfristig notweniger Güter aus der Luft ist essenziell.

Nachrichten über die neue potenziell besonders ansteckende Variante (501Y.V3/B.1.1.28) die dort zirkuliert, haben auch in Europa bereits zu Einschränkungen geführt.

Ein weiteres Land auf der Südhalbkugel, das besonders beobachtet werden muss, ist Südafrika. Auch hier ist es eine Variante (5ß1Y.V2/B.1.351), die ähnliche Eigenschaften hat, wie die aus Südamerika. Die Situation bessert sich allerdings, nachdem vor zwei Wochen ein Höhepunkt bei Infektionszahlen erreicht wurde. Die Anzahl der täglichen Sterbefälle bleibt allerdings hoch. Vorsichtiger Optimismus ist aber möglich.

Die USA bessern sich langsam, Japan am Limit

Erstmals seit dem Beginn der dritten Welle im September sieht es nach einer Besserung in den Vereinigten Staaten aus. Die täglichen Infektionszahlen sinken und auch die Hospitalisierungen nehmen ab, wie in aktuellen Daten des Covid-Tracking-Projekts erkennbar ist. Im Vergleich zum Höhepunkt der zweiten Welle sind allerdings weiterhin fast doppelt so viele Personen in Krankenhäusern und auch die aktuellen Infektionszahlen übersteigen die zweite Welle bei Weitem. Es ist also ein weiter Weg hin zu einer Öffnung dieses wichtigen Reiseziels.

Schlechte Nachrichten gibt es derzeit aus Japan. Das Land plant eigentlich die Olympischen Spiele für dieses Jahr im Sommer. Ein international bedeutendes Ereignis, insbesondere für die Luftfahrtbranche. Doch schon wenige Fälle bringen das an sich gut ausgestattete Gesundheitswesen an seine Grenzen. 15.000 Japaner warteten Anfang der Woche auf ein freies Bett zur Behandlung, so Japan Times. Dabei hat Japan nur um die 5000 Fälle pro Tag bei 125 Millionen Einwohnern.

Gleichzeitig gibt es Sorgen, dass Japan bis zu den Spielen nicht genug Menschen impfen kann. Für den Luftverkehr wäre es allerdings ein wichtiges Signal, wenn sich ein Land wie Japan zu einer großen Veranstaltung international wieder öffnen könnte. Da mit der Impfung allerdings noch nicht begonnen wurde, wäre dies ein großes Risiko für die vergleichsweise alte Bevölkerung Japans.

Wöchentliche Entwicklung der Corona-Pandemie in den USA Creative Commons CC BY 4.0 The COVID Tracking Project at The Atlantic

Die Erholung des Luftverkehrs muss warten

Die Gesamtsituation sieht damit weiterhin nicht nach baldiger Erholung aus. Auf der Nordhalbkugel sind die Infektionen auf einem hohen Niveau, stabilisieren sich aber auch. Für eine Öffnung reicht dies jedoch nicht. Die Sorgen um Varianten, die sich nicht nur leichter verbreiten können, sondern möglicherweise auch Schwierigkeiten bei der Immunisierung als Folge haben, sind derzeit von enormer Bedeutung für die Regierungen und gerade die Luftfahrt wird darunter leiden. Vor einigen Monaten sah die Situation noch besser aus.

Hoffnung macht, dass die Südhalbkugel vergleichsweise gut durch den Sommer kommt. Insbesondere Australien geht es gut, das den vergangenen Winter mit höheren Zahlen überstanden haben und nun stabil niedrige Infektionen vermeldet. Allerdings gab es im australischen Winter noch keine besorgniserregenden Varianten, die nun zu einer unübersichtlichen Situation für alle führen.