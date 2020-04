Corona-Krise brockt United Airlines Milliardenverlust ein

Die Corona-Pandemie bringt die US-Fluggesellschaft United Airlines tief in die roten Zahlen. Im ersten Quartal dürfte ein Verlust in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro vor Steuern anfallen, warnte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Beim Umsatz rechnet United mit einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert.