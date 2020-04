Terminal 4 am Flughafen Madrid-Barajas

Der Betrieb an deutschen Flughäfen ist aufgrund der Corona-Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen. In der Woche vom 30. März bis 5. April zählte der Flughafenverband ADV nicht einmal mehr 100.000 Passagiere in Deutschland - ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr von fast 98 Prozent.