Corona-Krise bedeutet Ende für rund 6000 Flugrouten in Europa

In Folge der Corona-Pandemie sind rund 6000 Routen innerhalb Europas vernichtet worden. Das teilt der Flughafenverband ACI Europe mit. Die Hub-Verbindungen waren stärker betroffen als die Direktverbindungen. Besonders hoch sind die Rückgänge an Flughäfen in der EU und in Großbritannien. Airports in der Türkei und Russland erleben aufgrund des größeren Domestic-Verkehrs weniger starke Einbußen.