Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Jakob*, Flugbegleiter

Darüber, ob die äußeren Umstände es nun gut oder schlecht mit einem meinen, ob sie einem zum Schaden oder Nutzen gereichen, lässt sich trefflich streiten. Je nach Temperament und innerer Einstellung kann man sie Schicksal nennen – oder, weniger poetisch ausgedrückt, einfach auch Pech. So wie bei Jakob, 19. Wie er seine berufliche Zukunft gestalten wollte, hatte er sich bereits lange vor seinem Abitur reiflich überlegt. Die Coronakrise zwang ihn jedoch zum Kurswechsel.

"Studieren wollte ich schon", erklärt Jakob, "nur nicht unmittelbar nach dem Abitur. Erst einmal wollte ich Flugbegleiter werden." Für die Luftfahrt begeisterte er sich bereits seit einigen Jahren. Zusätzlicher begünstigender Faktor war, dass seine Heimatstadt über einen großen Flughafen verfügt. Lange vor dem Abitur bewarb er sich bei seiner Wunschluftfahrtgesellschaft als Flugbegleiter. Auch als Check-in Agent zu arbeiten, zog er in Betracht, wenn auch nur als Plan B.

Für seinen Traum nahm er ein Job-Casting mit Rollenspielen, einem Motivationsgespräch sowie einem psychologischen Gespräch auf sich. Außerdem musste er neben Deutsch als Muttersprache fließendes Englisch nachweisen, ebenso seine medizinische Eignung. "Da war viel Eingenverantwortung dabei, besonders beim Medical Test", blickt Jakob zurück.

Start zwei Wochen später

Der geplante Schulungsbeginn verschob sich um einige Wochen. Natürlich hätte Jakob mit dem zwölf Wochen dauernden Kurs gerne so schnell wie möglich begonnen, aber er dachte sich nichts dabei. Mag sein, dass rückblickend genau diese Tatsache die entscheidende Planänderung seines Schicksals darstellte.

Nach einem Online-Vorkurs und der Uniformanprobe ging es Anfang Dezember 2019 endlich los, und zwar mit dem Safety Training. Unterbrochen wurde es von der Weihnachtspause. Sie zeigte Jakob, dass er nun endgültig kein Schüler mehr war, für den Ferien eine willkommene Unterbrechung des Schulalltags darstellen: "Diese Pause hat mir gar nicht gefallen. Ich hätte einfach gerne weitergelernt," kommentiert er, "hinzu kam, dass die Prüfung dieses Trainings in Theorie und Praxis enormen Druck aufgebaut hat."

"Vorher war ich noch nie außerhalb Europas"

Im neuen Jahr ging das Curriculum stringent weiter. Mit teambildenden Maßnahmen, dem Umgang mit Stresssituationen sowie einem Kurs in Erster Hilfe. Viel Raum nahm das Servicetraining für die Economy Class ein, theoretisch, aber auch praktisch im Simulator. "Beim Fliegen sind die Kollegen eindeutig lockerer", resümiert Jakob und lacht, "unsere Ausbilder am Boden waren sehr streng, alles musste superkorrekt sein."

Das Gelernte anwenden und sich beweisen durfte er erstmals auf einem Einweisungsflug nach Indien. Das war zu einer Zeit, in der Corona bereits ein Thema war, aber die Maschinen noch ausgebucht. Jakob erinnert sich gerne, gerät regelrecht ins Schwärmen: "Einer der Puser war für mich abgestellt, und auch die Kollegen waren sehr nett und hilfsbereit. Vorher war ich noch nie außerhalb Europas. Das war schon ein erhabenes Gefühl, in Uniform durch den fremden Flughafen zu gehen und 24 Stunden Zeit zu haben, Indien zu entdecken. Etwas Besonderes war auch der Nachtflug nach Hause und die Erfahrung, die Nacht durchzuarbeiten.“

Das Training für die Business Class stand noch aus. Für Jakob folgte ein Wechselbad der Gefühle. "In dieser Zeit hat uns der Kabinenchef der Basis persönlich mitgeteilt, dass wir hinterher keinerlei Aussicht auf einen Vertrag als Flugbegleiter haben. Gleichzeitig hat man uns aber angeboten, die Schulung auf jeden Fall abzuschließen. Damit hatte ich schon gerechnet, denn ich hatte die Entwicklung der letzten Wochen genau beobachtet", berichtet Jakob.

Wer hätte gehen wollen, hätte dies tun können. "Doch alle von uns im Kurs sind geblieben. Die Stimmung war interessant. Wir hatten einen sehr schönen Zusammenhalt", sagt er. Die Anforderungen im Business-Class-Training waren noch strenger. Alle nahmen sie entsprechend ernst. Dennoch, irgendwie war der Druck auf einmal weg.

Drei Crews auf einmal an Bord

Sogar die beiden letzten notwendigen Einweisungsflüge konnte Jakob noch absolvieren. Für ihn ein großes Glück, denn diese Gelegenheit bekamen coronabedingt nicht mehr alle Aspiranten. Der Rückflug seines zweiten Fluges wurde zu einem letzten ganz besonderen Erlebnis, denn der war für lange Zeit der vorerst letzte Flug von Indien nach Deutschland.

Crews, die für spätere Flüge vorgesehen waren, mussten folglich so schnell wie möglich zurückgeholt werden. "Deadhead Crews" nennt man solche Crews, die von oder zu einem Einsatz geflogen werden. Jakob war Teil einer solchen Crew, zusammen mit einer weiteren. Die dritte Crew war schließlich die, die regulär arbeitete.

Um noch einmal auf das Schicksal zurückzukommen: "Unser Kurs war einfach drei Wochen zu spät dran, weshalb wir keine Verträge mehr bekommen haben. Die Absolventen früherer Kurse sind noch übernommen worden", sagt Jakob. Pech.

Dennoch bleibt er zuversichtlich. "Notfalls werde ich mich nächstes Jahr auf die Warteliste setzen lassen, solange, bis wieder Bedarf an Flugbegleitern vorhanden ist. Ich bleibe zuversichtlich und freue mich über alles, was ich bis jetzt an Erfahrungen mitnehmen durfte." Bis es soweit ist, ist er eben jetzt schon Student.