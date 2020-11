Eines hat die Corona-Krise Lana sehr deutlich gelehrt: Sie liebt ihren Job am Flughafen und hofft inständig, dass ihr Arbeitgeber gestärkt aus der Krise hervorgeht. So wie sie selbst, denn eine Weiterbildung hätte auch was.

Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Lana*, Duty Managerin

Wenn Lana auf ihrem Weg zum Gate die Sicherheitskontrolle passiert, kommt eine Stelle, an der sie sich ganz bewusst die Hände desinfiziert. Das, was vor Corona für Ärztinnen und Krankenpfleger schon immer selbstverständlich war, ist der Duty Managerin zu einer lieb gewonnenen neuen Routine geworden. Sie gibt ihr nicht nur Sicherheit, sondern dient auch der mentalen Vorbereitung auf ihre Arbeit.

"Bei meiner Gesellschaft bin ich zuständig für alle Prozesse am Boden. Das ist zum einen die Fluggastabfertigung am Gate und zum anderen die Flugzeugabfertigung auf Position", erläutert Lana ihre Stellenbeschreibung.

*) Lana heißt in Wirklichkeit anders und das oben ist auch nicht ihr richtiges Foto. Ihr echter Name ist der Redaktion bekannt. Wollen Sie ebenfalls für das anonyme Job-Protokoll interviewt werden? Dann melden Sie sich bei uns

Angekommen am Gate meldet sie als Erstes den Flug an der Tür an. Wenn auch die Gatecrew des Abfertigers eingetroffen ist, bespricht sie mit ihr die sogenannten "Specials". Das sind beispielsweise Gäste, die Hilfe beim Einsteigen benötigen, oder Hunde oder Katzen, die entweder in die Kabine mitgenommen oder im Frachtraum verladen werden.

Ein zentrales Thema sind momentan aber die Corona-Einreisebestimmungen. "Am Anfang hat es mich zermürbt, dass man nie ganz genau wusste, was jetzt Risikogebiet ist und was nicht und welche Dokumente oder Nachweise die Gäste benötigen", gibt sie zu und erinnert sich an die ersten wirren Wochen. "Von einem Tag auf den anderen wurden Flüge auch wieder gecancelt." Dann geht es wieder über in Routine. Zuerst bespricht sie mit dem Ramp Agent den Ladeplan, begrüßt an Bord die Crew und koordiniert mit ihr den Beginn des Boardings, womit es das mit der Routine wieder gewesen ist.

Attest schützt nicht mehr vor Maskenpflicht

Um den geforderten Abstand zu wahren, darf sich in den Fluggastbrücken nur eine bestimmte Anzahl an Personen aufhalten. Auch in den Passagierbussen darf unter keinen Umständen fröhliches Feierabendverkehrs-Feeling aufkommen. "Ich achte darauf, dass die Ansagen dazu von den Gästen auch verstanden wurden und sie sich daran halten. Das steht und fällt oft damit, ob die Kunden älter oder jünger sind", sagt Lana.

Ganz besonders muss sie jedoch darauf achten, dass die Gäste die richtigen Mund-Nase-Bedeckungen tragen. "Nur Tücher oder Schals gehen nicht, ebenso wenig Masken mit Filter oder Gesichtsvisiere. Hinzu kommt, dass Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht nicht mehr gültig sind", erklärt sie. Nicht jeder Gast akzeptiert diese Bestimmungen, ohne zu diskutieren: "Solche Gespräche übernehme dann ich, um die Gatecrew zu entlasten."

Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber

Was ihre Jobaussichten betrifft, ist Lana schon länger nicht mehr tiefenentspannt. Kündigungen hat es bereits vor der Coronakrise gegeben. Und es handelt sich um ein realistisches Szenario, dass es coronabedingt und auch nach der Krise möglicherweise weitere geben wird.

"Als im März der Lockdown losging, fand ich das schon surreal. Ich wusste nicht, wo die Reise hingeht, und ich sehe es immer noch nicht. Um meinen Job habe ich mir von Anfang an Sorgen gemacht, und ja, ich habe Existenzängste, denn die finanziellen Einbußen tun wirklich weh", gibt sie unumwunden zu.

Doch der finanzielle Aspekt ist lediglich die Kehrseite der Medaille. Vergleichbar mit denen, die im Sport für besondere Leistungen vergeben werden, fällt sie also bescheiden aus. Wer eine Medaille um den Hals hängen hat, wird folglich immer darauf achten, dass der Betrachter die prächtigere Vorderseite, die mit dem kunstvoll gestalteten Relief darauf sieht. Für Lana ist das ganz klar ihr Job. "Ich möchte meinen Job gern behalten, weil er mir Spaß macht. Es geht hier nicht um die Frage, was ich sonst machen soll, sondern darum, dass ich nichts anderes machen will. Ich will selbst entscheiden, ob ich bleibe oder gehe", erklärt sie.

Ihrem Unternehmen wünscht sie, dass es die Krise überlebt. Dafür hart zu arbeiten, ist sie gerne bereit. Nicht aber, ihr Hirn auszuschalten: "Ich bin ein loyaler Mensch, aber nicht bis zur Dämlichkeit. Wenn ich Vorgaben für sinnlos erachte, setze ich sie auch nicht um. Dabei geht es mir aber keinesfalls darum, sie zu missachten. Vielmehr möchte ich sie optimieren."

Über eine Weiterbildung nachgedacht

Lana ist nachdenklich geworden. "In den letzten Monaten habe ich mir viele Gedanken gemacht. Vielleicht könnte ich ja intern wechseln. Auch über eine Weiterbildung habe ich nachgedacht, zum Beispiel zur Luftverkehrsfrau", gewährt sie Einblick in ihr Inneres. Diese Idee unterstreicht ihre Haltung "Jetzt erst recht!"

Die Kosten für eine solche Weiterbildung müsste sie privat tragen, weshalb die Finanzierung wegen des Kurzarbeitergeldes momentan fraglich ist. Dennoch schwingt in ihren Worten auch ein kleines "Happy End" mit, nämlich nach langen Jahren in beruflich wilder Ehe mit dem Flughafen endlich klare Verhältnisse schaffen zu wollen.