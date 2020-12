Von wegen Sehnsucht nach Freiheit und unendlicher Weite am Horizont. Für Anneliese, Sebastian und Tristan ist seit Ende September Schluss mit der Ausbildung zum Verkehrspiloten. Hunderte von Flugschülern können nun zwischen drei Optionen wählen: Corona, Pest oder Cholera.

Anneliese, Sebastian und Tristan*, wollten Piloten werden

Anneliese arbeitet im Büro. "Jeden Tag nine to five, einfach unbefriedigend. Der Job war nur für den Übergang gedacht, und natürlich könnte ich auch irgendwas studieren", sagt sie und ihre Stimme klingt unglücklich. Sebastian studiert, und Tristan hält sich mit einem 450-Euro-Job über Wasser.

Ganz normale Entwürfe für den Start ins Berufsleben dreier junger Menschen zwischen Anfang und Mitte 20 also? Nein, das sind sie nicht. Alle drei haben einen Traum – manche sogar von Kindheitstagen an –, nämlich Verkehrspilot zu werden. Der war sogar schon zum Greifen nah, kurz vor der Erfüllung, doch dann ist er ihnen entschlüpft wie das Stück Seife in der vollen Badewanne. Oder müsste man treffender sagen, er wurde ihnen aus den Händen gerissen?

Der Traum war zum Greifen nah

Doch der Reihe nach. Die Flugschule in Deutschlands Norden gilt als Kaderschmiede. Entsprechend hart sind die Aufnahmetests, die Durchfallquote liegt bei rund 95 Prozent. Wer dort seine Ausbildung als Verkehrspilot beginnen darf, hat es also geschafft. Doch nicht nur das. Vorher hat er oder sie diese Berufswahl sehr gründlich durchdacht und sich gewissenhaft darauf vorbereitet.

"Die Entscheidung, Pilot zu werden, ist etwas anderes als ein Studium. Sie ist emotionaler und ideeller, weil man sich von vornherein festlegt", erklärt Sebastian. Hinzu kommt, dass die Lizenz für Verkehrspiloten in mehrköfpigen Flugbesatzungen (MPL), die sie dort erwerben, genau auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Deutschlands größer Fluggesellschaft zugeschnitten ist.

Den umfangreichen theoretischen Teil hatten sie bereits absolviert, die Prüfungen dazu abgelegt. Im März befanden sie sich gerade im Südwesten der Vereinigten Staaten in der Sichtflugphase ihrer praktischen Ausbildung, als die Corona-Krise ausbrach.

Ihrem Traum vom Fliegen waren sie schon so nahegekommen. Doch jetzt mussten sie zurück nach Deutschland fliegen und darauf warten und hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Stattdessen kam Ende September eine Botschaft, und zwar keine frohe. Mehreren Hundert Flugschülern wurde per Videoschalte nahelegte, ihre Ausbildung zu beenden und sich beruflich neu zu orientieren. Für die nächsten Jahre gäbe es einfach keinen Bedarf mehr an Piloten.

"Wir haben uns dem Unternehmen committet, indem wir uns auf dessen Bedingungen eingelassen haben, und jetzt wird uns gesagt, dass es vorbei ist! Ich hätte mehr soziale Verantwortung erwartet", ereifert sich Sebastian. Er ist immer noch sehr wütend und tief enttäuscht. "Das ist uns ja allen bewusst, dass die Fluggesellschaft für die Krise nichts kann. Wir sind auch keine Träumer. Wir wären ja bereit dazu, mehrere Jahre zu warten, bis wir übernommen werden, aber so?" ergänzt Anneliese.

Eine Unterschrift bestimmt die Höhe der Schulden

Die Möglichkeit, die Ausbildung mit dem Erwerb der allgemeineren Lizenz für Verkehrspiloten (ATPL) abzuschließen, besteht natürlich. Zumindest hypothetisch, denn wer damit hinterher bei einer anderen Airline angestellt wird, muss die Kosten von 80.000 Euro für die Ausbildung an die Flugschule zurückbezahlen. Außerdem braucht er so schnell nicht darauf zu hoffen, als Quereinsteiger doch noch einen Platz im Cockpit einer Airline der größten europäischen Airline-Gruppe zu bekommen.

Die Option "Corona" ist hiermit hinreichend beleuchtet. Doch auch die beiden Alternativen "Pest" und "Cholera" lohnt es, sich einmal anzusehen. Sämtliche Auszubildenden haben einen Vertrag unterschrieben, dass sie die Ausbildung rund 80.000 Euro kosten wird. Vor einigen Wochen bekamen sie einen Annex zugestellt, der besagt, dass für die Ausbildung 35.000 Euro mehr zu bezahlen seien, nämlich die Lizenzgebühren, die vorher die größte deutsche Luftfahrtgesellschaft für sie übernommen hätte.

Die Auszubildenden haben die Wahl, diesen Annex zu unterschreiben oder eben nicht. Tristan ist fassungslos: "Die Schule drängt uns dazu, diese Verträge zu unterschreiben. Dabei bleibt die Schulungsleistung gleich", empört er sich. Banal ausgedrückt ist es also eine einzige Unterschrift, die die Höhe der zukünftigen Schulden bestimmt. 80.000 Euro werden sie ohne, 115.000 Euro mit Unterschrift betragen, zahlbar an die Luftfahrtgesellschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie es sein wird, die in der Zukunft ein Platz im Cockpit zur Verfügung stellt, oder eine andere Airline.

Keine Alternative zu dieser Ausbildung

Die Hansestadt im Norden haben Anneliese, Sebastian und Tristan längst verlassen. "Das war auch eine Kostenfrage", sagt Tristan, "wir bekommen für die Ausbildung ja kein Geld, und die Kosten für Wohnung und Unterhalt wurden auf Dauer zu teuer." Alle fühlen sie sich immer noch wütend, verletzt, enttäuscht und vor allem im Stich gelassen, mit Optionen, die für sie keine Optionen sind.

Der Gedanke, mit der Fliegerei aufzuhören und beruflich neu anzufangen, ist für die drei dennoch keine Option. Anneliese fasst in emotionalen Worten zusammen, was alle drei empfinden: "Ich habe gefunden, was ich machen möchte. Es gibt keine Alternative, die diese Ausbildung ersetzen kann. Außerdem sind da diese Atmosphäre und der Arbeitsalltag." Das Schlusswort sei Tristan überlassen: "Egal, was wir zurzeit alle machen, es ist einfach nicht Fliegen."