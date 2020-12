Maarten war ein schlechter Schüler. Seine Lehre brach er ab. Dann hatte er einen Chef, der an ihn glaubte und ihn dadurch lehrte, an sich selbst zu glauben. Das ist einer der Gründe, warum er heute Purser ist und auch nicht an Corona zerbricht.

Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Maarten*, Purser

Bereits am Telefon ist nicht zu überhören, dass Maarten an den Umgang mit vielen und unterschiedlichen Menschen gewöhnt ist und dass genau das seine Leidenschaft ist. In seiner Stimme schwingt etwas mit, dass man sich beides vorstellen kann: entweder als Passagier von ihm durch schwere Turbulenzen begleitet zu werden oder ihn in der Kabine zum Vorgesetzten zu haben.

Das Gespräch von Angesicht zu Angesicht beginnt jedoch ganz anders. "Ich war ein schlechter Schüler", bekennt Maarten freimütig, "und meine Lehre habe ich abgebrochen." Wie passt das zusammen? Zunächst schlug Maarten sich als Kellner auf Messen durch, später baute er Möbel für eine skandinavische Möbelkette auf. Ein Chef empfand das als Verschwendung seiner Ressourcen, holte ihn in den Verkauf und ließ ihn für Kunden Büroeinrichtungen planen. "Jemand hat an mich geglaubt", blickt er zurück.

*) Maarten heißt in Wirklichkeit anders und das oben ist auch nicht sein richtiges Foto. Sein echter Name ist der Redaktion bekannt. Wollen Sie ebenfalls für das anonyme Job-Protokoll interviewt werden? Dann melden Sie sich bei uns

Er brauchte eine Weile, bis er das alles glauben konnte. Aber schließlich glaubte er auch an sich selbst. Für sein berufliches Leben war das der Wendepunkt. Zusammen mit seinem neuen Selbstbewusstsein wuchsen seine Aufgaben. In einem Callcenter arbeitete er sich zum Teamleiter hoch. Ein weiterer Wechsel führte ihn in die IT. Dort führte er neue Prozesse ein, betreute und beriet Kunden, bis zu dem Tag, an dem seine Firma verkauft wurde.

"Ach, hätteste das mal gemacht..."

Rückblickend war das die Situation in seinem Leben, die sich am treffendsten wohl mit "Gehen Sie zurück an den Start und würfeln Sie noch mal" beschreiben lässt. Maarten bewarb sich als Flugbegleiter. Und zwar zum zweiten Mal, denn seine erste Zusage hatte er zeitgleich mit der der IT-Firma bekommen. "Als ich damals allerdings die beiden Verträge nebeneinander gelegt und die Konditionen miteinander verglichen habe, war der Verdienst in der IT einfach besser", erklärt er.

Im zweiten Anlauf ließ er sich weniger vom Pekuniären oder der Ratio, sondern von seinen Gefühlen leiten. "Die Liebe zur Fliegerei war immer schon da. Dieses Mal wollte ich mir nicht vorwerfen müssen 'ach, hätteste das mal gemacht...'", sagt er und schiebt hinterher: "Als ich meinen Dienstausweis abgeholt habe, war das ein Kick. Es hat sich so richtig angefühlt."

Warum dann nicht Purser werden?

Seine Entscheidung, Flugbegleiter zu werden, blieb stimmig. Doch davon, ab jetzt ein langer, ruhiger Flug zu werden, war sein Leben weit entfernt. Um an einem Projekt "Facilitative Führung" teilnehmen zu können, hatte Maarten Losglück. Er begann, sich damit zu beschäftigen, wie Vorgesetzte ihren Teammitgliedern auf Augenhöhe begegnen können. Daraus ergab sich für ihn die einzig logische Konsequenz: "Wenn ich mich schon ein Jahr lang mit Führung auseinandergesetzt habe, warum soll ich dann nicht selbst Führungskraft und damit Purser werden?", fragte er sich.

Seinen ersten Flug als Purser absolvierte er schließlich im Dezember 2019, alles klappte reibungslos, als Führungskraft fühlte er sich bestätigt und am richtigen Platz. Während seiner Flüge im Januar und Februar bemerkte er, wie die Gäste an Bord coronabedingt zunehmend nervöser und auch misstrauischer wurden, mehr Fragen stellten.

Sein vorerst letzter Flug als Purser Anfang März wird ihm gleich aus mehreren Gründen noch lange im Gedächtnis bleiben. Auf dem Weg zur Startbahn begann ein betrunkener Gast ausfällig zu werden, beleidigte Crew und Mitreisende. Die Maschine musste zum Gate zurück und der Gast ausgeladen werden. In der Kabine brach ein Tumult aus, weil einige eine Coronaerkrankung vermuteten, andere mit dieser Behauptung in Panik versetzten, ihn und die Crew beschuldigten, Informationen zurückgehalten und Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten zu haben.

Ihm und seiner Crew gelang es, die Situation zu befrieden und den Flug doch noch stattfinden zu lassen. Maarten bleibt trotz mit Bravour bestandener Feuertaufe bescheiden: "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das als Team zusammen hinbekommen haben. Auch das Unternehmen hat uns hinterher positives Feedback gegeben."

Existenzielle Ängste

Die Coronakrise löste zunächst heftige existenzielle Ängste bei ihm aus. "Wird es mein Unternehmen in einem halben Jahr noch geben? Alles, was ich mir in Rekordzeit aufgebaut habe, geht jetzt den Bach runter. Ich hatte keinen Plan B und war die ersten zwei, drei Wochen wie gelähmt", erinnert er sich.

Von Schock und Lethargie erholte er sich schnell. Er entdeckte die Anzeige eines gemeinnützigen eingetragenen Vereins, der für die Mitarbeit im Katastrophenschutz warb. Solange er nicht als Purser arbeiten kann, gehört Maarten jetzt zu einem mobilen Team, das in Schulen oder Altenheimen Coronatests durchführt. "Als Team sind wir aufeinander angewiesen. Allein die Gefahr schweißt uns zusammen. All mein Wissen und meine Ideen kann ich auch dort wieder einbringen", sagt Maarten, und zu sich selbst schiebt er hinterher: "Gut, dass du den Purser noch gemacht hast."

Den Segen seines Hauptarbeitgebers hat er. "Durch meine Nebentätigkeit fühle ich mich ihm sogar noch verbundener", versichert er. Sobald das wieder möglich ist, will er auf jeden Fall als Purser weiterarbeiten, und er ist überzeugt: "Alles, was ich jetzt im Katastrophenschutz lerne, kann ich später wieder in der Kabine einbringen."