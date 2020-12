Vor mehr als 16 Jahren war Felix Lehramtsstudent auf der Suche nach einem Nebenjob . Den fand er am Flughafen – und blieb. Sollte er coronabedingt seinen Job verlieren, könnte er darauf neu aufbauen. Aber diese Option will er nur ungern ziehen.

Felix*, Betriebsleiter

Als es losging mit dem coronabedingten Lockdown am Flughafen, betraf das auch Felix, Mitte 30: Kurzarbeit statt Vollzeit von einem Tag auf den anderen. Er gibt zu, dass er es auch genoss, viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, mit seiner Frau, in seinem Garten zu arbeiten.

Noch mehr aber vermisste er die vielen Menschen, mit denen er als Betriebsleiter täglich zu tun hatte, die Kontakte. "Diese Stille auf einmal", sagt er traurig. Eines Tages Ende April saß der Schmerz so tief, dass er eine Whatsapp-Nachricht an den Firmenverteiler verfasste:

"Ich wollte euch nur sagen, dass ich hoffe, dass wir uns irgendwann alle wiedersehen und das unter "normalen" Umständen. Und ich möchte euch sagen, dass ich es vermisse! Alles! Auch den Stress und auch mal das Negative! Aber am meisten die Menschen und die tollen Kollegen und Freunde unter euch!

Viele antworteten ihm und schrieben, dass es ihnen genauso erginge. Das gab ihm zumindest etwas Trost.

Doch was genau vermisste Felix? Als Betriebsleiter legt er mit den Airlines die Prozesse in der Flugabfertigung fest, also, zu welcher Uhrzeit welche Check-in-Schalter besetzt sein müssen und wie viele Mitarbeitenden das Gate abfertigen.

Auf dieser Grundlage erstellt er die jeweilige Tageseinteilung, der alle Beschäftigte entnehmen können, welche Aufgaben sie während ihres Dienstes wann zu erledigen haben. Dass nicht alle für jede Airline geschult sind, ist nur ein Punkt, den er dabei bedenken muss. "Ich versuche, alle in einem zusammenzuhalten, das heißt, die Bedürfnisse jeder Airline zu erfüllen, aber auch die der einzelnen Mitarbeitenden", fasst er seine Tätigkeit zusammen.

Auch das Bearbeiten von Beschwerden gehört dazu: "Da muss dann geschaut werden, woran es lag. Hat ein Mensch Fehler gemacht? Muss der Prozess hinterfragt werden oder verfolgt die Airline ein übergeordnetes Ziel, will also mehr Leistung haben, die sie aber nicht bezahlen will?" Ebenso nimmt er regelmäßig an Meetings mit Airline-Vertretern und Vertretern anderer Berufsgruppen, die in die Abfertigung involviert sind, teil.

"Was ist Angst?"

Die Frage, ob er Angst habe, seinen Job zu verlieren, setzt eine Metamorphose in Gang, die das Interview in einen nahezu philosophischen Diskurs über Angst verwandelt. "Angst, was ist Angst?", fragt er zurück, und erklärt: "Ich mache mir Sorgen um meine Kinder und meine Frau, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund bleiben und dass ich ihnen finanziell etwas bieten kann, aber nicht um meinen Job. Die Ängste verschieben sich, wenn du Familie hast."

Aber Felix hat es zugegebenermaßen auch gut. Anders als die vielen Menschen, die nichts anderes können als Flughafen, verfügt er über ein hochwirksames Anxiolytikum in Form eines abgeschlossenen Studiums. Auf dem könnte er jederzeit wieder aufbauen.

Mehr als 16 Jahre ist es inzwischen her, dass er als Student einen Nebenjob suchte und der Flughafen Studenten. Man fand sich; auch, weil man dort problemlos ohne Ausbildung einsteigen konnte und schnell gutes Geld verdiente. Viele, mit denen er zusammenarbeitete, verfolgten bald keine anderen beruflichen Ziele mehr.

Denn die Arbeit am Flughafen hat ja auch was: Vor allem während der Hauptverkehrszeit in den Monaten Juni, Juli und August arbeiteten viele oft über die Grenzen ihrer Kräfte, um hinterher das Geld mit vollen Händen ausgeben zu können.

Jahresurlaub für das Examen geopfert

In diesen Sog geriet auch Felix. "Meine Wege begannen sich umzukehren. Der Flughafen wurde immer wichtiger. Ich habe ernsthaft überlegt, mein Studium aufzugeben und meinen beruflichen Schwerpunkt nur noch auf den Flughafen zu legen, meine große Liebe", sagt er rückblickend.

Mit Hilfe seiner Frau und seinen Eltern, die ihn immer wieder ermunterten, sein Studium auf jeden Fall abzuschließen, widerstand er jedoch dem Gesang der Sirenen. Es war hart. Trotz Vollzeitbeschäftigung und wechselnden Schichten musste er seine letzten Scheine absolvieren und lernen.

"Für das Examen an der Uni habe ich sogar meinen Jahresurlaub geopfert", sagt er. Dann war das Examen geschafft, die Erleichterung darüber groß und vor allem konnte er seine Aufmerksamkeit jetzt ausschließlich dem Flughafen widmen.

Im Moment spricht trotz der Coronakrise auch nichts dafür, dass er seinen Job verlieren würde. Und wenn es so wäre? "Hauptsächlich wäre das eine menschliche Sache", resümiert er, "dann würden sich die Gegensprecher bestätigt fühlen, diejenigen, die mir immer davon abgeraten haben, am Flughafen zu bleiben."

Vor allem wäre er aber traurig, weil er den Flughafen und seine Arbeit dort nach wie vor liebt. Er ist froh, dass er gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, an sein Studium anknüpfen zu müssen und fasst es so zusammen: "Ich weiß, dass ich mein Herz an den Flughafen verloren habe, aber ich weiß auch, was ich Anderes machen kann, wenn der Flughafen kein Herz mehr für mich hat."