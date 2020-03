Die Born-Ansage (131) Corona-"Geisterflüge" verhindern

Die EU sollte ihre Slot-Verordnung mit der berüchtigten "Use it or lose it"-Regel für alle Flüge für die ganze Fugplanperiode aussetzen, findet unser Kolumnist Karl Born. Andernfalls droht die gefühlte Willkür der EU-Juristen.

Montage: airliners.de © Adobe Stock, Corona Borealis; Privat

Bei den Airlines ist eine Diskussion entstanden, die in ihrer Sinnlosigkeit nur schwer zu übertreffen ist. In der „EU-Slot-Verordnung“ unterliegen Fluggesellschaften einer „use it or lose it“ – Regel, wonach man einen zugeteilten Slot zu mindestens 80 Prozent nutzen muss, sonst wird er für die nächste Flugplanperiode gestrichen. Infolge der Corona-Krise stornieren die Fluggesellschaften - mangels Flugpassagieren - extrem viele Flugverbindungen. Lufthansa will nach deren Angaben bis Ende April konzernweit 23.000 Flüge aus dem Angebot nehmen.

Die ewig Schlauen haben jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass in Folge sehr viele Slots, mithin das wertvollste was Airlines zu bieten haben (siehe der Kampf um Air Berlin und deren Slots), verloren gehen können. Daraufhin erwiderten andere Schlaue, dann müsste man im Ernstfall auch schlecht ausgelastete Flüge oder noch irrer auch mal einen Leerflug abfliegen, um den Slot zu halten.

Einzefall-Regelungen werden zu komplex

Abwegiger Gedanke? Keineswegs. Vor Jahren suchte die vor kurzem verblichene englische Airline "Fly be" Statisten, die für ein Taschengeld von Dublin nach Norwich fliegen sollten. Hintergrund: Um eine Marketingvereinbarung mit dem Flughafen Norwich einhalten zu können, wurden noch etwas über 100 Flugpassagiere benötigt.

Bevor es nach "Geisterspielen" im Fußball zu "Geisterflügen" im Luftverkehr kommt, will die EU-Kommission "prüfen", ob und vor allem wie man aus dieser Verpflichtung herauskommen kann. Im Vorgriff darauf hat die Kommission die Regelung für Flüge nach China und Hongkong bereits suspendiert. Eine solche Regelung soll nun auch für andere Flüge aus/in Ausbruchsgebiete erarbeitet werden.

Das ist meines Erachtens zu kurz gesprungen. Wir kennen unsere EU-Juristen. Wer definiert, ab wann wir von einem Ausbruchsgebiet sprechen, wie wird der Zeitraum definiert für den diese Regelung gelten soll? Und vor allem bedeutet Flugverkehr nicht nur von Punkt-zu-Punkt, da müssen auch Umläufe bewertet werden, bei denen durchaus auch ein "Neutraler" dazwischen liegen kann.

Kurzum, die Lösung kann nur heißen, die Slot-Verordnung für die ganze Periode außer Kraft zu setzen. Dies wäre auch die schnellste Lösung, bevor unsinnige Entscheidungen getroffen werden oder eventuell sogar schon getroffen worden sind. Vor kurzem war zu lesen: Wahnsinn bleibt auch dann Wahnsinn, wenn eine Vorschrift ihn zur Norm erhebt (Gabor Steinhart). Stimmt. Im Moment sollte anderes im Vordergrund stehen.