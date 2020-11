Corona kostet deutsche Flughäfen über 150 Millionen Passagiere

Flughäfen leer, Reisen abgesagt: Corona hält die Branche am Boden.

Eurocontrol hat die Verkehrszahlen von deutschen Flughäfen vor und in der Corona-Krise verglichen. Während die Passagierzahlen am Boden sind, wächst die Fracht. DHL ist jetzt die zweitgrößte Airline über Deutschland.

Wegen der Corona-Krise sind in Deutschland seit dem 1. März fast eine Million Passagierflüge ausgefallen. Das bedeutet im Jahresvergleich einen Passagierrückgang um 83 Prozent oder 153 Millionen weniger Passagiere, wie die europäische Luftsicherheitsorganisation Eurocontrol in Brüssel berichtete.

Nach einer leichten Erholung im Sommer gehe aktuell die Zahl der Flüge wieder zurück, wie Eurocontrol-Generaldirektor Eamonn Brennan erklärte. Alle Daten gibt es hier.

Der größte Anteil der aktuellen Flugbewegungen entfällt auf innerdeutsche Verbindungen, von denen rund die Hälfte des Vorkrisenniveaus angeboten wurde. Zu den europäischen Zielen gab es 61 Prozent weniger Verbindungen. Nur um 40 Prozent ist Zahl der Flüge in die USA zurückgegangen

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt waren den Eurocontrol-Zahlen zufolge 62 Prozent weniger Flugzeuge unterwegs. Unter den zehn größten deutschen Flughäfen musste Berlin-Tegel mit einem Minus von 83 Prozent den prozentual höchsten Rückgang der Flugbewegungen hinnehmen. Der Umzug zahlreicher Fluggesellschaften zum BER schon vor der endgültigen Schließung des Innenstadt-Standorts am 8. November fließen hier mit ein.

ADV meldet Minus 156 Millionen Passagiere

Auch der Flughafenverband ADV vermeldet während Corona Wochenstatistiken. Demnach wurden seit Jahresanfang knapp 156 Millionen Passagiere weniger an deutschen Flughäfen gezählt. Die kumulierten Wochenzahlen im Vorjahresvergleich zeigen, wie sich der Luftverkehr im Frühjahr auf ein Minimum reduziert und anschließend nur im Sommer mit der zeitweisen Öffnung im Europaverkehr leicht anziehen konnte.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2 3386446 3419270 3 3428605 3373029 4 3520583 3419750 5 3586855 3504258 6 3722868 3442378 7 3925046 3584486 8 4062985 3869477 9 4165236 3674885 10 4157264 3037660 11 4436412 2400185 12 4314992 904323 13 4374110 203300 14 4677718 96646 15 5028805 68261 16 4835650 55576 17 5069053 69224 18 4837288 73049 19 4971308 84557 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316

Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2019 und 2020. Quelle: ADV

DHL Nummer zwei am Himmel über Deutschland

Bei den Fluggesellschaften blieb die Lufthansa in der vergangenen Woche mit durchschnittlich 383 Starts und Landungen am Tag der mit Abstand größte Anbieter. Das war aber ein Rückgang von 68 Prozent im Vergleich zur gleichen Kalenderwoche 2019.

Noch größere Rückgänge gab es bei der Lufthansa-Tochter Eurowings (Minus 80 Prozent) und Ryanair (Minus 77 Prozent). Mit 115 täglichen Flugbewegungen avancierte der Logistiker DHL zur Nummer 2 am deutschen Himmel und bot 14 Prozent mehr Flüge an als ein Jahr zuvor.

Noch am besten schlugen sich entsprechend die Fracht-Drehkreuze Leipzig/Halle (Minus 13 Prozent) und Köln/Bonn (Minus 47 Prozent). Auch insgesamt ist die Fracht weit weniger stark von den Corona-Einschränkungen betroffen.

Die ADV kommt hier auf ein Minus von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr seit Januar. In den letzten Wochen waren die Frachtzahlen allerdings zum Teil wieder über denen des Vorjahreszeitraums. Mit der Verteilung eines Covid-19-Impfstoffs wird im Frühjahr sogar ein Cargo-Boom erwartet.

Luftfracht während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 10 96292 96015 11 98577 94123 12 100781 87455 13 102328 81620 14 98277 77885 15 96632 74425 16 90682 72538 17 84929 81819 18 85358 80922 19 92164 83136 20 97302 87053 21 96835 82560 22 90290 85513 23 89169 81562 24 87805 84075 25 92411 84230 26 95245 84921 27 94898 82941 28 92636 82902 29 91209 83122 30 90571 85643 31 89702 83272 32 86558 85971 33 78761 80846 34 84073 81157 35 87837 84147 36 90028 88283 37 91297 90738 38 93678 93207 39 95746 95077 40 87867 94331 41 89971 88759 42 97219 95270 43 98639 97726 44 96524 97352