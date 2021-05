Corona-Flaute an Flughäfen hält auch im April an

Die Flughäfen in Deutschland kommen trotz erhöhtem Passagieraufkommen rund um Ostern auch im April nicht aus der Corona-Flaute. Knapp 2,2 Millionen Passagiere wurden abgefertigt. Lediglich der Frachtverkehr verzeichnet dauerhaftes Wachstum.

Auch dieser Maskenautomat am Flughafen Stuttgart zeigt: Die Corona-Pandemie hat das Reisen verändert.

Die Flughäfen in Deutschland sind auch im April nicht aus der Corona-Flaute herausgekommen. So verharrt das Verkehrsaufkommen an den deutschen Flughäfen bei rund zehn Prozent der Normalaufkommens, wie der Flughafenverband ADV jetzt berichtete.

Insgesamt nutzten rund 2,2 Millionen Passagiere die deutschen Flughäfen. Gegenüber dem Vorkrisenzeitraum im April 2019 beträgt der Rückgang fast 90. Prozent. Im Vergleich zum April 2020, einem Zeitpunkt, an dem so gut wie kein Luftverkehr stattfand, waren es allerdings knapp zwei Millionen Passagiere mehr.

Damit zeigte der April nur eine geringe Erholung rund um den Osterreisezeitraum. Dies war aber kein nachhaltiger Trend. Die Entwicklung seit Ostern ist wieder rückläufig. Die Passagierzahlen gingen in der zweiten Aprilhälfte zurück. Durch die erst langsam anlaufenden Impfungen, neue Ausweisung von Risikogebieten und anhaltenden Reisebeschränkungen fanden kaum Reisen statt.

Passagierzahlen während Corona und im Jahresvergleich KW 2019 2020 2021 1 509053 2 3386446 3419270 379921 3 3428605 3373029 319049 4 3520583 3419750 318890 5 3586855 3504258 309273 6 3722868 3442378 312490 7 3925046 3584486 331778 8 4062985 3869477 349573 9 4165236 3674885 387963 10 4157264 3037660 379579 11 4436412 2400185 414243 12 4314992 904323 525135 13 4374110 203300 577130 14 4677718 96646 595087 15 5028805 68261 495534 16 4835650 55576 459042 17 5069053 69224 500306 18 4837288 73049 555236 19 4971308 84557 643822 20 5032714 98314 21 5200744 116058 22 5106103 133956 23 5393457 201375 24 5417752 226833 25 5421807 408846 26 5688757 494873 27 5476269 808446 28 5544302 965241 29 5605714 1153192 30 5615057 1235438 31 5654786 1342876 32 5537911 1412983 33 5445087 1369829 34 5463913 1278130 35 5471826 1215378 36 5544104 1174612 37 5592602 1118729 38 5669120 1082711 39 5754683 1051354 40 5585687 1047993 41 5596185 1012228 42 5442648 940454 43 5147257 817157 44 4460164 632316 45 4018413 479447 46 4125174 360192 47 4015526 345030 48 3976094 340050 49 3924092 372155 50 3971576 418738 51 4067863 611793 52 3376884 464402 53 3644392 443194 Wöchentliche Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im Jahresvergleich (2019 - 2021). Quelle: ADV

Die Flughäfen verzeichneten dabei fast 63.200 Starts und Landungen. Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen lagen bei einem Plus von über 170 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber gegenüber 2019 bei minus 66 Prozent deutlich unter Normalwerten. Der innerdeutsche Verkehr legte, verglichen mit dem Vorjahr, um fast 300.000 Passagiere zu, aber im Vergleich zum Vorkrisenjahr waren es 91 Prozent weniger Passagiere. Ähnlich verhielt es sich bei den Zahlen für den Europa- und Interkontinentalverkehr.

Einzig die Luftfrachtentwicklung an den deutschen Flughäfen befindet sich auf einem ungebrochenen Wachstumspfad. Anzeichen für eine Trendwende sind laut ADV nicht erkennbar. Im April erhöhte sich der Cargo-Umschlag um knapp 37 Prozent auf rund 460.000 Tonnen. Das ist ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem April 2019.