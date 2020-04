Corona-Erholung im Tourismus erst für 2023 prognostiziert

Die deutsche Tourismuswirtschaft kann wohl erst in drei Jahren wieder mit Vorkrisen-Umsätzen im internationalen Geschäft rechnen, analysiert das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Es könnte aber auch noch schlimmer kommen.

Touristen wird am Flughafen Bangkok mit einem Thermal Body Scanner die Körpertemperatur gemessen. © dpa

Die Tourismuswirtschaft liegt in der Corona-Krise am Boden. Die Branche verhandelt um Staatshilfen und verlangt von der Politik, Erstattungsverpflichtungen zu lockern. Die Bundesregierung wiederum warnt, dass nicht abzusehen ist, welche Reisen in der anstehenden Sommersaison überhaupt stattfinden können.

In der unsicheren und angespannten Lage hat das "Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes" einen "Recovery-Check" veröffentlicht. Dieser zeigt in drei Szenarien den prognostizierten Verlauf der Corona-Krise und einen Fahrplan zur Erholung des Geschäfts mit Reisen auf und soll der Tourismuswirtschaft "Orientierung und Handlungssicherheit" bieten.

In seinem Ausblick erwartet das Kompetenzzentrum wirkliche Lockerungen für die Branche frühestens im Juni. Im pessimistischen Szenario kämen Lockerungen erst Ende des Jahres. Erst ab der Lockerung sei mit einer deutlich früheren Erholung des Binnentourismus zu rechnen. In der "möglicherweise nahen Lockerungsphase" seien dann bereits Umsätze von 60 Prozent gegenüber dem Basiszeitraum 2019 möglich.

Die Grafik zeigt Zeiträume und Umsatzerwartungen für die Tourismuswirtschaft in vier Recovery-Phasen anhand drei unterschiedlicher Szenarien zum weiteren Verlauf der Corona-Krise. Foto: © Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes

Im internationalen Tourismus dürfte sich das zu erwartende gebuchte Umsatzvolumen in der Phase der Lockerung allerdings nur auf 20 bis 40 Prozent des Vorjahresvolumens belaufen. Im besten Fall werde die internationale Lockerung im dritten Quartal stattfinden. Im pessimistischen Szenario rechtet das Kompetenzzentrum mit einer Lockerungsphase für den internationalen Tourismus erst bis Mitte 2022.

"Realistisch betrachtet" hält das Zentrum aktuell eine Normalisierung des Binnentourismus zu Ostern 2021 für möglich. Ganz anders international: Dort wird dies realistisch betrachtet erst ab 2022 erwartet. Umsätze auf dem Niveau des Basisjahres 2019 werden im internationalen Toursimus sogar erst im Frühjahr 2023 realistisch erwartet.

Für einen ersten "Recovery-Check" habe man auf Basis relevanter Veröffentlichungen, Studien und Analysen die wahrscheinliche Dauer der einzelnen Phasen und das zu erwartende gebuchte Umsatzvolumen der gesamten deutschen Tourismuswirtschaft im Vergleich zu 2019 als Basiszeitraum untersucht, so das dem Bundeswirtschaftsministerium unterstehende Kompetenzzentrum. Hinzu kam eine Umfrage unter den Experten des Fachbeirats des Kompetenzzentrums. Der Recovery-Check sei stets jedoch nur eine Momentaufnahme. Die Szenarien werden kontinuierlich weiterentwickelt.

Beschrieben werden pro Szenario vier Phasen Lockdown: Beschreibt den derzeitigen Zustand, in dem das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist. Das touristische Geschäft ist umfänglich zum Erliegen gekommen.

Beschreibt den derzeitigen Zustand, in dem das öffentliche Leben stark eingeschränkt ist. Das touristische Geschäft ist umfänglich zum Erliegen gekommen. Lockerung: Während der touristischen Lockerung gibt es weiterhin Restriktionen in der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie erhöhte Hygienevorschriften für alle. Freizeitreisen im Familienverbund mit Übernachtungsanteil innerhalb Deutschlands sind möglich. Grenzüberschreitende Reisen sind im Businessbereich erlaubt, im Freizeitbereich nicht.

Während der touristischen Lockerung gibt es weiterhin Restriktionen in der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie erhöhte Hygienevorschriften für alle. Freizeitreisen im Familienverbund mit Übernachtungsanteil innerhalb Deutschlands sind möglich. Grenzüberschreitende Reisen sind im Businessbereich erlaubt, im Freizeitbereich nicht. Belebung: In der touristischen Belebungsphase werden die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes schrittweise für eine zunehmende Anzahl von Ländern aufgehoben. Diese können jedoch zurückgenommen werden, sobald sich neue Infektionsherde bilden. Eine direkt lineare Aufwärtsentwicklung im touristischen Geschäft kann nicht unterstellt werden.

In der touristischen Belebungsphase werden die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes schrittweise für eine zunehmende Anzahl von Ländern aufgehoben. Diese können jedoch zurückgenommen werden, sobald sich neue Infektionsherde bilden. Eine direkt lineare Aufwärtsentwicklung im touristischen Geschäft kann nicht unterstellt werden. Normalisierung: Während der Normalisierung ist ein Impfstoff für alle verfügbar, es herrscht eine weitgehende Immunität vor. Innerhalb der EU sowie sukzessive auch weltweit gibt es keine Reiseeinschränkungen mehr. Am Ende dieser Phase steht die vollständige Normalisierung der Reise- und Geschäftstätigkeit auf dem Niveau des Basisjahres 2019.

Für den nun vorgestellten zweiten Durchlauf des Recovery-Checks sei das zu erwartende gebuchte Umsatzvolumen im Vergleich zum Basiszeitraum 2019 ermittelt und innerhalb der beiden Tourismusarten Binnentourismus und internationaler Tourismus untersucht worden, schreibt das Zentrum. So werde eine differenzierte Einschätzung von Tourismussektoren ermöglicht, da diese unterschiedliche Geschäftsmodelle, Zielgruppen und Sicherheitsrisiken haben.

Binnentourismus bezeichnet dabei den Reiseverkehr der einheimischen Bevölkerung innerhalb Deutschlands. Der internationale Tourismus umfasst sowohl Reisen ins Ausland wie auch von dort nach Deutschland. Betrachtet werden in der Recovery-Studie die in Deutschland gebuchten Umsätze für Reisen ausländischer Touristen sowie die in Deutschland gebuchten Umsätze für Reisen einheimischer Touristen ins Ausland.

