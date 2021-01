Corona-Einreiseverordnung: Über 100 Verstöße am Flughafen

Bei Kontrollen am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei mehr als 100 Verstöße gegen die Corona-Einreiseverordnung festgestellt. So habe zum Beispiel die erforderliche Einreiseanmeldung oder der Nachweis von negativen Corona-Tests gefehlt. Knapp 130 von 4.000 in zwei Tagen kontrollierten Passagieren verstießen gegen die Verordnung.