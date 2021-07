Corona bringt neue Risiken im Luftverkehr

Der zur Allianz gehörende Industrieversicherer AGCS listet in einem Report zahlreiche neue Risiken auf, die im Luftverkehr durch Corona entstanden sind. Dazu zählen menschliche Faktoren im Cockpit und am Boden, aber auch Probleme mit Passagieren, Hagel und Insekten.

Die allmähliche Normalisierung des Luftverkehrs nach über einjähriger Zwangspause für viele Piloten und Maschinen macht der Allianz Sorgen. Der größte deutsche Versicherer warnte am Dienstag vor den mit der Entmottung verbundenen Risiken ebenso wie vor dem veränderten Verhalten von Passagieren.

Die Fachleute des zu dem Münchner Dax-Konzern gehörenden Industrieversicherers AGCS listen in einer am Dienstag veröffentlichten Einschätzung die potenziellen Gefahren auf.

Probleme mit Passagieren, Hagel und Insekten

Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle haben Fluggesellschaften weltweit rund zwei Drittel der gesamten Flotten geparkt. Mehr als ein Jahr später sind viele immer noch eingemottet. Diese noch nie dagewesene Situation hat laut AGCS zu einer Reihe von neuen Herausforderungen geführt. So beschädigten zum Beispiel golfballgroße Hagelkörner im Mai mehrere gegroundete Boeing 737 Max in Texas. Auch das Risiko von Rangier- oder Bodenzwischenfällen steige, was kostspielige Ansprüche nach sich ziehen könne.

Eine weitere Covid-19-Folge bezieht sich der Studie nach auf die Auswirkungen, die sich ergeben, wenn Insekten in eingemottete Flugzeugen einziehen. Das Einmotten von Flugzeugen ist nichts Neues und auch geparkte Flugzeuge werden in der Regel regelmäßig gewartet, um sicherzustellen, dass sie wieder einsatzbereit sind. Allerdings war die Branche noch nie mit so vielen Flugzeuge gleichzeitig konfrontiert, die vorübergehend außer Betrieb genommen wurden. Darin sieht die Allianz ein Risiko. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit hat einen "alarmierenden Trend" bei der Anzahl von Berichten über unzuverlässige Fluggeschwindigkeits- und Höhenmessungen während der ersten Flüge nach einer längeren Standzeit am Boden festgestellt.

Nach Einschätzung der Allianz-Fachleute sind zudem wütende und ungeduldige Passagiere ein Risiko. In den USA hat die Luftfahrtbehörde FAA seit Jahresanfang gut 3100 Fälle von "Air Rage" gezählt. Damit sind Passagiere gemeint, die Kabinenpersonal und Mit-Passagiere angreifen, bedrohen oder beleidigen. In Prä-Corona-Zeiten waren rund 150 Vorfälle pro Jahr der Durchschnitt. In 2350 dieser 3100 Fälle handelte es sich um Maskenverweigerer.

So wurden im Mai einem Flugbegleiter auf einem Southwest-Flug zwei Zähne ausgeschlagen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit einem Passagier wegen des Tragens einer Maske gekommen war. Es war der letzte in einer Reihe von öffentlichkeitswirksamen Vorfällen, die die FAA später dazu veranlassten, eine Warnung über eine Zunahme von ungebührlichem oder gefährlichem Verhalten an Bord von Passagierflugzeugen herauszugeben.

"Offensichtlich tun sich die Amerikaner schwerer als andere Landsleute, zu akzeptieren, dass es eine Maskenpflicht gibt", sagte AGCS-Manager Axel von Frowein, der das Luftfahrtgeschäft des Versicherers in Mittel- und Osteuropa leitet. Bislang gibt es im Zusammenhang mit der Pandemie jedoch keine großen Luftfahrt-Schadenfälle bei der AGCS.

Fehlende Piloten und fehlende Praxis im Cockpit

Zwar wurden im Zuge von Corona zahlreiche Piloten entlassen, aber wenn das Wachstum wieder anzieht, kann es laut Allianz zu Risiken durch einen Pilotenmangel kommen. "Engpässe können dazu führen, dass Piloten mit wenig Erfahrung und einer geringen Zahl von Flugstunden Verkehrsflugzeuge fliegen", sagt Frowein. In weniger stark regulierten Ländern könnten Engpässe dazu führen, dass Piloten mit geringerer Qualifikation und Gesamtflugzeit Verkehrsflugzeuge fliegen. "placeholderAuch Ermüdung von Piloten kann zum Sicherheitsrisiko werden."

Was Piloten und Flugzeuge betrifft, beziehen sich die Bedenken der Versicherer ansonsten eher nicht auf die großen Fluggesellschaften, sondern auf die Allgemeine Luftfahrt mit ihren kleineren Maschinen vom Geschäftsflug über den Touristenrundflug bis zum Einsatz des Rettungshubschraubers. Im englischsprachigen Raum macht bereits das Schlagwort von den "Rusty Pilots" die Runde - eingerosteten Piloten also.

"Wenn Leute ihren Beruf anderthalb Jahre teilweise wenig oder gar nicht ausüben können, ist natürlich die mangelnde Praxis mit Sorge zu betrachten", sagte dazu AGCS-Schadenmanager Till Kürschner.

Das Überwachungssystem der US-Luftfahrtbehörde (FAA) ermöglicht es Piloten und Besatzungsmitgliedern, Zwischenfälle anonym zu melden. Viele der Piloten gaben mangelnde Routine als Grund für Vorfälle an, nachdem sie nach monatelanger Flugsperre in den Himmel zurückgekehrt waren. Während es laut AGCS keine gemeldeten Vorfälle gab, die Unfälle verursachten, bei denen Passagiere verletzt wurden, wurden unter anderem folgende Fehler gemeldet: So haben Piloten vergessen, die Feststellbremse beim Start zu lösen, flogen die falsche Landebahn an oder schalteten in Vereisungskonditionen nicht die Anti-Icing-Mechanismen an.