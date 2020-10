Corona-Ampel, Herbstferien-Ausblick, Reiserückkehrer

Jour fixe auf airliners.de: Immer montags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Luftverkehrs-Marketing und Vertrieb. Nichts verpassen: Das "Vertrieb & Marketing"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Marketing

Die prophylaktische Reisewarnung für die ganze Welt, die die Bundesregierung im März ausgesprochen hatte, ist Geschichte. Stattdessen kommt die Ampel. Eine Übersicht zu den neuen Regeln. Weiterlesen

Die Bundesregierung hat aber gleichzeitig auch weitere Regionen in Europa zum Risikogebiet erklärt. So gelten ganz Belgien und Island nun als Risikogebiet, berichtet "Spiegel". Hinzu kommen einzelne Regionen in neun weiteren Ländern, darunter in Estland, Lettland, Irland, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Großbritannien, Frankreich und Rumänien. Zadar und Sibenik-Knin in Kroatien wurden von der Liste entfernt. Ab sofort gilt die generelle weltweite Reisewarnung nicht mehr.