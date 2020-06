Corendon stationiert zweite Maschine in Köln/Bonn

Corendon Airlines hat eine zweite Maschine am Flughafen Köln/Bonn stationiert und ihr Streckennetz damit deutlich ausgebaut. Laut Mitteilung startet die Airline nun zu insgesamt sechs verschiedenen Zielen in Griechenland, auf den Kanaren und in Ägypten sowie neun Destinationen in der Türkei.