Corendon Airlines senkt Ticketpreis für Familien kurzzeitig um ein Viertel

Der Ferienflieger Corendon Airlines will mit einem 25-prozentigen Familienrabatt für mehr Buchungen sorgen. Familien, die mit Kindern in Urlaub fliegen, würde bei Buchungen bis zum 15. März ein entsprechender Discount auf den Gesamtpreis eingeräumt, kündigte die Airline an.