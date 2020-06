Corendon Airlines feiert Start in Weeze

Am Flughafen Weeze operiert ab sofort mit Corendon Airlines eine zweite Fluggesellschaft. Seit dem Wochenende fliegt der türkische Ferienflieger zweimal wöchentlich von Antalya an den Niederrhein. Im Winter soll das Streckennetz ausgebaut werden. Zuletzt war Ryanair der einzige Airline-Kunde am Platz.