Kurzmeldung Corendon Airlines eröffnet Basis am Flughafen Basel

Corendon Airlines hat am Airport Basel-Mulhouse-Freiburg eine Basis eröffnet. Laut Flughafen-Meldung hat der Ferienflieger eine Boeing 737-800 am Euroairport stationiert. Der Erstflug fand am vergangenem Freitag mit einem Flug nach Heraklion statt. Weitere Ziele sind Kos sowie Korfu.