Corendon Airlines kündigt Basis in Düsseldorf an

Corendon Airlines hat angekündigt, im Sommer 2021 eine Basis am Flughafen Düsseldorf zu eröffnen. Dafür wird der türkische Ferienflieger zwei Flugzeuge am Hauptstadt der NRW-Landeshauptstadt stationieren. Corendon betreibt in Deutschland bereits Basen in Hannover, Köln, Münster und Nürnberg.