Condors erster A330 Neo startet zum Jungfernflug

Condors erster A330 Neo ist erstmals zu einem Testflug gestartet. Die Maschine absolvierte auf einem mehrstündigen Flug zahlreiche Tests. Der Airbus soll noch im Dezember in den Liniendienst gehen.

Condor erster A330-Neo in Toulouse.

Der erste Airbus A330 Neo für Condor hat seinen Erstflug absolviert. Die Maschine startete in Toulouse zu einem mehrstündigen Flug, in dessen Rahmen zahlreiche Tests durchgeführt werden konnten, wie der Ferienflieger mitteilt.

Die Maschine mit der künftigen Kennung D-ANRA soll noch in diesem Jahr für Condor in den Linienverkehr gehen. Zu den ersten Zielen ab Frankfurt gehören Mauritius und die Malediven.

Nach der Übernahme durch den neuen Investor Attestor hatte Condor 16 Airbus A330-900 Neo zur Erneuerung der Langstreckenflotte bestellt, die jeweils mehr Sitzplatzkapazität bieten als die kleineren Boeings.

Condor least zwei A330-Neo dazu

Nach der ersten A330-Neo-Übernahme im Dezember will Condor alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integrieren und dafür je eine 767 ausmustern. Dieser Prozess dauert also rund eineinhalb Jahre.

Erst kürzlich hatte der Ferienflieger mitgeteilt zwei weitere Airbus A330 Neo leasen zu wollen. Mit den zwei zusätzlichen Flugzeugen wächst die Langstreckenflotte dann auf insgesamt 18 Maschinen.