Condor-Übernahme wackelt angeblich

Kaum jemand möchte angesichts der Corona-Epidemie noch belastbare Prognosen zur Entwicklung des Luftverkehrs in nächster Zeit abgeben. In Polen sollen sich Stimmen mehren, die von einer Übernahme der Condor in dieser Situation nicht viel halten.

Pressekonferenz zur Übernahme der Condor durch die Lot-Mutter PGL am 24.01.2020. © Chris Christes

Die Übernahme der Condor steht bei der Mutter der polnischen Fluggesellschaft Lot, der Polska Grupa Lotnicza (PGL) laut "Der Spiegel" aufgrund der Coronavirus-Krise intern zur Disposition. So will das Nachrichtenmagazin aus "Verhandlungskreisen" erfahren haben, dass eine Verschiebung oder gar Absage des Deals auf der polnischen Seite diskutiert wird.

Die unklaren Aussichten für die im Krisenmodus befindliche Luftfahrtbranche belasten dabei nicht nur Erwartungen an die künftige Ertragslage bei Condor. Auch Lot hat den Flugplan vor allem Richtung Asien derzeit ausgedünnt. Welche Konsequenzen die Situation für die Langstrecken-Wachstumspläne der Airline hat, ist nicht ausgemacht.

Lot selbst könnte Staatshilfen benötigen, heißt es in polnischen Medien

Die polnische Zeitung "Gazeta Prawna" spekuliert laut Spiegel, dass Lot ein weiteres mal Staatshilfen benötigen könnte. Das könnte die EU-Kommission auf den Plan rufen, die bemüht ist, ein "level playing field" im liberalisierten Luftverkehr Europas zu schaffen. Staatshilfen bei gleichzeitigen Airline-Zukäufen gehören da kaum dazu.

Andere polnische Medien kritisieren den Zeitpunkt der Übernahme, so gehe "Fakt" davon aus, dass Condor mittlerweile sehr viel billiger als noch im Januar zu haben wäre.

Die Condor selbst geht nach Angaben einer Sprecherin unverändert davon aus, dass am morgigen 12. März die finale Gläubigerversammlung dem Verkauf des Unternehmens an die PGL mehrheitlich zustimmt. Das Amtsgericht Frankfurt bestätigte den nicht öffentlichen Termin im so genannten Schutzschirmverfahren, das dann laut Condor Ende März abgeschlossen werden könnte. Anfang April soll die Übernahme durch die PGL finalisiert und der Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro an die KfW-Bank zurückgezahlt werden.

Auch sollen mittlerweile alle zuständigen Kartellbehörden in Europa dem Kauf des Ferienfliegers durch PGL zugestimmt haben.

Die Ferienfluggesellschaft sieht sich von der Coronakrise derzeit nicht betroffen. Man fliege nicht in die Risikogebiete und habe bislang keinen einzigen Flug gestrichen, erklärte die Sprecherin. Die Auslastung sei mit rund 90 Prozent stabil. Darüber sei auch die PGL informiert worden.

