Condor-Tarifverträge: Ufo kritisiert Wegfall von Arbeitsbelastungs-Schiedstelle

Condor erster A330-Neo in Toulouse.

Ganz ohne öffentlichen Streit hat Condor mit ihren Piloten, Flugbegleitern und Bodenbeschäftigten neue Tarifverträge abgeschlossen. Die Verträge habe eine Laufzeit bis 2026 und beinhalten Inflationsklauseln.

Entsprechend lobend äußerten sich Gewerkschaftsvertreter am vergangenen Freitag bei der Verkündung. Auffällig war aber, dass die Unabhängige Flugbegleitergewerkschaft (Ufo) sich nicht zu den Tarifen äußerte.

Das holt Ufo jetzt nach und der Kommentar hört sich weniger freundlich an. Condor versuche im Zuge des Vergütungsabschlusses eine "aus ihrer Sicht lästige Schiedsstelle loszuwerden", teilte die Flugbegleitergewerkschaft mit.

Diese hatte Ufo 2020 vor dem Verkauf implementiert, um Minimalstandards zur Arbeitsbelastung an Bord tarifvertraglich abzusichern.

"Unsere Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet", sagt Christian Bötte-Lüdemann, UFO-Vorstand und Verhandlungsführer bei Condor. "Die Schiedsstelle musste bereits angerufen werden. Ein Verzicht wäre (...) nicht zu verantworten."

Der Versuch, eine "längst überfällige Vergütungsanpassung" mit einem "massiven Einschnitt in tarifvertraglich abgesicherte Minimalstandards zur Arbeitsbelastung an Bord" zu verknüpfen, sei "unanständig".

Verdi und Condor hatten für die Mitarbeiter in der Kabine ein Tarifergebnis ausgehandelt, an dem auch die Ufo beteiligt gewesen ist. Man habe gemeinsam substanzielle Vergütungserhöhungen zwischen 17 und 34 Prozent erreicht, so die Ufo.