Condor sucht Piloten und Pilotinnen für Airbus

Condor sucht weiter in großer Zahl Pilotinnen und Piloten: Der Ferienflieger stellt Cockpit Crews auf allen Flugzeugmustern der Flotte ein. "Die Ausschreibung richtet sich an First Officer mit Typerating für Airbus A320, A321 oder A330 sowie an First Officer mit Lizenzen für die Boeing 757/767", heißt es in einer Pressemitteilung.

Condor teilte weiter mit, dass man erfahrene, deutschsprachige Trainingskapitäne mit der Sonderqualifikation TRI/TRE für das neue Langstreckenmuster Airbus A330 Neo einstellen werde. "Der nagelneue 2-Liter-Flieger von Condor kommt ab Herbst 2022 zur Flotte hinzu und wird das bisherige Langstreckenflugzeug, die Boeing 767, sukzessive ablösen", teilte das Unternehmen mit.

Auf eine Anfrage von airliners.de, wie nun mit den 767-Piloten und Pilotinnen verfahren werde, erklärte eine Sprecherin von Condor: "Wir schulen unsere Techniker auf die A330neo um, die Schulungen laufen bereits." Die Pilotensuche laufe insgesamt sehr gut. Intern umgeschult würden zunächst Boeing 767-Piloten, da deren Fluggerät die Flotte verlasse.

Über 60 First Officer werden Kapitän

"Über 60 unserer First Officer werden in den nächsten Monaten Kapitän. Wir stellen deshalb auf allen Mustern Erste Offiziere ein, die auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke zum Einsatz kommen werden", so Christian Schmitt, Chief Operations Officer und Accountable Manager Condor.

Condor greift aber auch auf den eigenen Nachwuchs zurück. Ab kommendem Jahr werden mehr als 20 First Officer eingestellt, die bereits die Ausbildung im Ab-Initio-Programm von Condor in Zusammenarbeit mit der TFC Käufer Flugschule durchlaufen haben, eingestellt. "Wir freuen uns besonders, dass wir auch unserem eigenen Condor-Nachwuchs einen festen Arbeitsvertrag anbieten können", so Christian Schmitt.

Der Ferienflieger wird zudem zwei A330 Ceo (Current Engine Option) einsetzen. Die erste Maschine soll Ende des Jahres zu Condor stoßen. Der Einsatz einer zweiten Maschine ist für Anfang des kommenden Jahres geplant. Nach der der erfolgreichen Übernahme durch die Vermögensverwaltung Attestor hatte Condor Ende Juli die Bestellung von insgesamt 16 neuen Langstreckenflugzeugen vom Typ Airbus A330-900 Neo bekanntgegeben.