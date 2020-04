Netz & Strecken Singapore kommt wieder, Condor-Corona-Strecken, Cargo-Flüge

Corona-Flugpläne

Singapore Airlines verbindet wieder dreimal pro Woche Singapur mit Frankfurt. Laut Flugplandaten gilt der Flugplan bis 30. April. Eingesetzt werden Maschinen vom Typ Boeing 777-300.

Condor fliegt im Corona-bedingten Ersatzflugplan noch vier Ziele regelmäßig an. Laut einer Sprecherin handelt es sich dabei um die Verbindungen von Frankfurt nach Palma de Mallorca, Jerez de la Frontera, Teneriffa und Gran Canaria. Darüber hinaus bietet der Ferienflieger Frachtflüge an und bringt Erntehelfer nach Deutschland.

Air Baltic hat mitgeteilt, ab Mittwoch (15. April) Riga wieder mit Frankfurt zu verbinden. Die lettische Airline wird die Strecke einmal pro Woche mit einem Airbus A220-330 bedienen. Aktuellen Planungen sehen vor, dass die Route in der Frequenz bis 6. Mai bedient wird.

Erntehelfer-Sonderflüge In wenigen Tagen soll die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik abgeschlossen sein. 230.000 Deutsche seien in der Corona-Krise aus dem Ausland abgeholt worden, teilte das Auswärtige Amt mit. Weiterlesen Für Fluggesellschaften sind daher derzeit selbst spezielle Erntehelfer-Flüge willkommen. Um der Landwirtschaft unter die Arme zu greifen, waren die strengen Einreiseregeln in der Corona-Krise für tausende Saisonarbeiter gelockert worden. Erntehelfer-Angebote gibt es beispielsweise mit Condor ab den rumänischen Städten Bukarest, Iași, Cluj, Sibiu und Timișoara. Auch Tuifly, Sunexpress und Eurowings haben mittlerweile die ersten Flüge mit Erntehelfern aus Rumänien nach Deutschland durchgeführt. Landwirtschaftliche Saisonarbeiter dürfen über sieben deutsche Flughäfen einreisen. Landen dürfen die Erntehelfer an den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Düsseldorf, Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Leipzig und Nürnberg.

Die Schweizer Fluggesellschaft Chair streicht weitere Flüge. Laut "About Travel" bleiben über den 19. April hinaus folgende Verbindungen ausgesetzt: Marsa Alam Larnaka, Beirut, Sharm el-Sheikh, Heraklion, Hurghada und Kos.

Air Namibia wird wegen der Corona-Pandemie ihre Flugpause nach auf der Strecke Windhoek-Frankfurt bis 17. Mai verlängern. Laut Mitteilung bleibt der Regionalverkehr der Airline bis 5. Mai ausgesetzt.

Flughäfen und Fracht

Lufthansa und Austrian Airlines setzten für Luftfrachtflüge zwischen Deutschland, Österreich und Asien weitere Passagierflugzeuge ein. Ab Ostern gebe es 35 wöchentliche Flüge mit A330 und A350 ab München und Frankfurt, teilte Lufthansa Cargo mit. Ab Wien stehen 16 Flüge pro Woche mit Boeing 767 und 777 im Programm.

Der Betrieb an deutschen Flughäfen ist aufgrund der Corona-Krise fast vollständig zum Erliegen gekommen. In der Woche vom 30. März bis 5. April zählte der Flughafenverband ADV nicht einmal mehr 100.000 Passagiere in Deutschland - ein Einbruch gegenüber dem Vorjahr von fast 98 Prozent. Weiterlesen

Die Iata korrigiert ihre Umsatzprognosen weiter nach unten und erwartet, dass die Airlines mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen in diesem Jahr verlieren. Ein schneller Aufschwung nach der Krise werde zudem immer unwahrscheinlicher. Weiterlesen

Griechenland hat das Verbot für alle Flüge von und nach Deutschland zu den griechischen Regionalflughäfen bis zum 15. Mai verlängert. Erlaubt bleiben nur Flüge von und nach Athen, wie die Behörde für Zivile Luftfahrt mitteilte.

Thailand verlängert wegen der Corona-Krise die Einstellung des internationalen Passagierflugverkehrs um zwei Wochen bis zum 30. April. Ausnahmen gelten weiter für Fracht-, Hilfs-, Rückhol- und Militärflüge, wie das Luftfahrtamt am Mittwoch mitteilte.

