Firmenbeitrag Der Condor-Schlüsselanhänger für alle Condor-Anhänger

Condor liebt das Fliegen und wer Condor mag, muss dieses Gimmick haben: "Remove Before Flight"-Schlüsselanhänger mit dem Logo der deutschen Ferienfluggesellschaft, die gerade einen neuen Investor gefunden hat.

Das Condor-Schlüsselanhänger-Set mit "Remove Before Flight". © RBF-Originals.de

Der Condor-Slogan "Wir lieben Fliegen" ist legendär - und mit Luftfahrt-Accessoires zeigst du, dass auch du das Fliegen liebst. Was liegt also näher, als beides zu verbinden?

Darum haben die "Remove-Before Flight"-Spezialisten von RBF-Originals zusammen mit der deutschen Ferienfluggesellschaft ein Condor-Anhänger-Set herausgebracht.

Liebhaber der Ferienfluggesellschaft können sich auf einen Anhänger in den original Condor-Firmenfarben und einen Condor-Anhänger in rot/weiß freuen. Ein doppelseitiger, rot/weißer "Remove Before Flight"-Schlüsselanhänger komplettiert das Dreier-Set, das ab sofort unter RBF-Originals.de zu haben ist.

Jetzt bestellen Das Condor-Anhänger-Set ist jetzt für 10,95 Euro plus Versand verfügbar:

Unter RBF-Originals.de, im Piloten-Fachhandel und auf Amazon.

"Remove Before Flight"-Anhänger markieren wichtige Teile

Die "Remove Before Flight"-Warning-Streamer hängen normalerweise an parkenden Flugzeugen. Die Anhänger baumeln beispielsweise an den Schutzkappen von Sensoren und hängen an den Feststell-Pins von Fahrwerken. So markieren sie auf unübersehbare Weise alle Teile, die vor jedem Flug entfernt werden müssen.

Weil sich "Remove Before Flight" im Laufe der Zeit als Kult-Erkennungszeichen unter den Freunden der Luftfahrtbranche etabliert hat, gibt es die Flugzeuganhänger schon lange auch als Schlüsselanhänger mit Firmenlogo als Werbemittel und als coolen Schlüsselanhänger für Jedermann.

"RBF-Originals" aus dem Hause Runway Concept ist dabei die Marke für alles rund um "Remove Before Flight" in Deutschland.