Kurzmeldung Condor will in regelmäßigen Abständen 16 A330 Neo einflotten

Condor will ihre Boeing 767 aus- und dafür neue Airbus A330 Neo einflotten, wie eine Sprecherin "aero.de" erklärte. Insgesamt hat die Airline 16 A330 Neo bestellt, die erste soll im Herbst 2022 ausgeliefert werden. Von da an will Condor alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integrieren - dafür wird je eine 767 ausgemustert.