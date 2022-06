Condor präsentiert neue Langstreckenkabine im A330 Neo

Condor übernimmt im Herbst ihren ersten Airbus A330 Neo. Die neuen Langstreckenflugzeuge stattet der Ferienflieger mit einem neuen Kabinendesign aus. Dieses stammt von der Designagentur Müller/Romca Industrial Design, wie der Ferienflieger jetzt mitteilt.

Das neue Interieur kommt in einer Drei-Klassen-Konfiguration: 216 Plätze in der Economy, 64 in der Premium-Economy und 30 in der Business-Class – insgesamt bietet der Condor-A330-Neo also 310 Passagieren Platz. Zum Vergleich: Die Boeing 767 hat bei Condor in verschiedenen Konfigurationen 245 bis 259 Sitze verbaut.

In der Economy Class sowie in der Premium-Eco sind die Plätze in 2-4-2-Konfiguration angeordnet und mit 13,3 Zoll-Monitore mit Touchscreen sowie Handyhalterungen ausgestattet. Die Sitze der Premium-Economy-Class verfügen dabei über 15 Zentimeter mehr Fußraum, die Rückenlehnen lassen sich 15 Zentimeter weiter nach hinten neigen als in der Economy-Class. Fuß- und Kopfstütze können Fluggäste individuell einstellen.

Full-Flat-Sitze in der Business-Class

In der Business-Class sind die Sitz in 1-2-1-Konfiguration angeordnet, sodass jeder Platz direkten Zugang zum Gang hat. Der Sitz lässt sich hier zu einem komplett flachen, fast zwei Meter langem, Bett herunterfahren und beinhaltet Sichtschutzblenden. Auf einem 17,3 Zoll großen Bildschirm mit Fernbedienung und Touchscreen können Fluggäste der Business-Class das Inflight Entertainment abspielen.

Passagiere aller Klassen können laut Condor die eigenen Bluetooth-Kopfhörer mit dem Inflight Entertainment verbinden. Auch Internet an Bord ist geplant.

Condor-Premium-Economy-Class im Airbus A330 Neo. © Condor

Wenige, gesetzte Farben

Farblich setzt Condor auf wenige und gesetzte Farben. In der Business-Class sind die Sitzpolster in tiefem Blau, "Condor Marina", gehalten, das Kissen der Kopfstütze ist blau-weiß gestreift, ein weiteres weißes Kissen und eine blaue Decke liegt auf jedem Platz. Die Sitzumschalung in der Business-Class besteht aus blauen, weißen und metallisch-goldenen Teilen.

Ein helles Grau, "Condor Earth", mischt sich in der Economy und Premium-Economy-Class als farblicher Akzent auf Kissen und Decke dazu. Damit die Fluggäste besser schlafen und entspannen können, gibt es ein in jeder Klasse individuell einstellbares "Moodlight", das an die Tageszeit angepasst werden kann.

"Beim neuen Kabinendesign setzen wir auf moderne Eleganz und gesetzte Farben, die gleichzeitig einen deutlichen Bezug zu unserem neuen Markenauftritt herstellen", so Condor-CEO Ralf Teckentrup.

Ab dem Winterflugplan 2022 soll der A330 Neo bei Condor den Flugbetrieb zu Zielen in Nord- und Mittelamerika aufnehmen. Nach der ersten Auslieferung soll jeden Monat ein A330 Neo zur Flotte hinzustoßen, während dafür eine Boeing 767 ausgemustert wird. Insgesamt hat Condor 16 der neuen Langstreckenflugzeuge bestellt.