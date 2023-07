Condor will den Einsatz von Plastik im Catering weiter reduzieren. Auf der Kurz- und Mittelstrecke serviert der Ferienflieger Gerichte in der Business Class ab sofort auf Porzellantellern und mit Metallbesteck. Wie Condor mitteilt bekommen Passagiere in der Economy Class ihre Mahlzeiten in Schalen aus "Bio-Pappe" gereicht.