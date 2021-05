Condor hat einen neuen Investor gefunden. Der deutsche Vermögensverwalter Attestor übernimmt 51 Prozent der Anteile und will insgesamt 450 Millionen Euro Kapital zur Verfügung stellen, teilte die vom Staat gerettete Ferienfluggesellschaft jetzt mit.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Condor hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Der Vermögensverwalter Attestor übernimmt 51 Prozent der Anteile. Attestor bringt 200 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein und wird darüber hinaus weitere 250 Millionen Euro Eigenkapital für die Modernisierung der Langstreckenflotte von Condor zur Verfügung stellen.

Damit werd nicht nur das rasche Hochfahren des Flugbetriebs nach Überwinden der Corona-Pandemie gesichert, sondern auch die langfristige Weiterentwicklung "von Deutschlands beliebtestem Ferienflieger unter der starken Marke Condor", so die Airline.

Alle rund 4000 Arbeitsplätze bei der Fluglinie und dem unternehmenseigenen Wartungsbetrieb Condor Technik sollen erhalten bleiben. Attestor übernimmt zunächst 51 Prozent der Anteile von Condor, die restlichen 49 Prozent hält weiterhin die "SG Luftfahrtgesellschaft" im Auftrag von Bund und Land. Der Investor hat die Option die verbleibenden Anteile zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben.

"Die Verträge sind unterschrieben", erklärten Condor-Boss Ralf Teckentrup und Finanzchef Christoph Debus sichtlich gut gelaunt heute in einem Online-Pressegespräch. Um die Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern, würden Bund und Land Hessen die Neuaufstellung von Condor mit einer Restrukturierung des KFW-Darlehens unterstützen. Diese Maßnahme stehe noch unter dem Vorbehalt einer EU- beihilferechtlichen Genehmigung. Man rechne jedoch sowohl kartellrechtlich als auch von Seiten der EU mit einer reibungslosen Zustimmung, so Teckentrup. "Wir haben uns bei den Behörden in den vergangenen anderthalb Jahre auch eine gewisse Credibility erarbeitet."

Bund und Land Hessen erlassen Condor 150 Millionen Euro an Kreditforderungen

Der Bund und das Land Hessen erklärten am Abendabend gemeinsam, der Einstieg von Attestor sei "ein wichtiger Schritt, der dem zunächst stark durch die Insolvenz des Mutterkonzerns Thomas Cook und dann durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie getroffenen Unternehmen eine gute und nachhaltige Perspektive für Standorte und Beschäftigte gibt".

Demnach beteiligen sich Bund und Land "an der Restrukturierung des KfW-Engagements mit 150 Millionen Euro Forderungsverzicht je zur Hälfte". Damit trügen Bund und Land zum Erhalt der Arbeitsplätzen bei dem zwar durch die Thomas Cook-Insolvenz und die Pandemie "massiv beeinträchtigten", aber zugleich "gut aufgestellten Unternehmen" bei.

Aufgrund der abermals verzögerten Erholung von der Corona-Krise im ersten Quartal habe man bereits im Februar die Gespräche mit möglichen Investoren intensiviert, so Teckentrup. Am Ende seien drei verbindliche Offerten übrig geblieben. "Die Entscheidung, die auch uns die beste erscheint, lag schlussendlich beim Bund und dem Land Hessen. Attestor hat sie überzeugt." Der Vermögensverwalter passe als inhabergeführtes, auf langfristige Investments ausgerichtetes Unternehmen auch kulturell sehr gut als neuer Condor-Eigentümer.

"Es ist noch niemand in den Urlaub gezoomt"

Attestor hat sich laut Eigenbeschreibung "auf Investments in Turnaround-Situationen" spezialisiert. Der Fonds sei 2012 vom deutschen Investor Jan-Christoph Peters gegründet worden und betreue aktuell ein Vermögen von rund 5,5 Milliarden Euro. Zum Portfolio gehörten unter anderem eine Beteiligung an der österreichischen Bank Kommunalkredit Austria sowie am Autovermieter Europcar. Im Tourismussektor sei man im Besitz einer Reihe von Hotels in Italien und den Niederlanden.

Das Kapital stamme überwiegend von Universitätsstiftungen und Family Offices, die es langfristig anlegten, erklärte Friedrich Andreae, Leiter Private Investments bei Attestor im Pressegespräch. Der Manager ist vom langfristigen Erfolg des neuen Investments überzeugt. Als Ferienflieger sei Condor in der Markenwahrnehmung sehr gut aufgestellt. Man erwarte sich eine zügige Erholung des Marktes. "Es ist noch niemand in den Urlaub gezoomt oder geteamt."

Zudem schätze Attestor Condor als stabil und widerstandsfähig ein, das hätten die turbulenten vergangenen beiden Jahre gezeigt, so Andreae. "Condor hat zwei bis dreimal einen perfect storm überstanden", spielt er auf die Insolvenz der Mutter Thomas Cook 2019, die im letzten Moment gescheitert Übernahme durch die polnische PSL vor einem Jahr und die folgende Corona-Krise an. "Wer nach 3 K.O.-Schlägen noch steht, der hat Qualität im Unternehmen."

Das Ziel sei, Condor langfristig "als einen führenden oder den führenden Ferienflieger in Europa zu etablieren. Wir glauben an das Geschäftsmodell und die Condorianer." Es sei für den Luftfahrtstandort wichtig neben der Lufthansa eine weiteren Carrier am Markt zu haben. Dabei bleibt die Kooperation zwischen beiden wichtig. "Wir würden heute wohl nicht hier stehen, wenn wir nicht davon ausgehen könnten, dass das Prorate Agreement mit Lufthansa vorerst bestehen bleibt", so Andreae zum Streit um die Zubringerflüge, der schon zuvor von manchen Experten als existenziell für Condor umschrieben wurde.

Günstiger Zeitpunkt zum Kauf neuer Flugzeuge

Alle Beteiligten hoben das Ziel hervor, die Langstreckenflotte, die derzeit aus 15 recht betagten Boeing 767 besteht, zügig zu erneuern. "Mit den 250 Millionen Euro die Attestor als Eigenkapital zur Verfügung stellt könne wir mit weiterem Fremdkapital neue Flugzeuge für rund eine Milliarde Euro finanzieren", so Finanzchef Debus. Die Verhandlungen sollen in den kommenden Monaten starten. Welche Flugzeuge infrage kämen? "Airbus oder Boeing", antwortete Teckentrup vergnügt.

Auch Attestor-Vertreter Andreae betonte die Bedeutung einer Flottenmodernisierung. "Neue Flugzeuge sind umweltfreundlicher und stärken natürlich die Wettbewerbsfähigkeit." Zudem sei der Zeitpunkt zum Aufbau der Vermögenswerte ideal. Durch den Nachfrageeinbruch nach Flugzeugen in der Corona-Krise befinde man sich derzeit "in einem Käufermarkt". Die Verhandlungsposition der Airlines gegenüber Herstellern respektive Verkäufern sei sehr stark. "Man kann gerade einige sehr interessante Deals machen." Grundsätzlich gelte für Attestor, dass man auch die Übernahme der restlichen 49 Prozent an Condor anstrebe.

Nach der Insolvenz der ehemaligen britischen Muttergesellschaft Thomas Cook im Herbst 2019 erhielt Condor von Bund und Ländern einen Überbrückungskredit für den folgenden Winter in Höhe von 380 Millionen Euro. Zudem begab sich die Airline zur Restrukturierung in ein Schutzschirmverfahren. Diese wurde von den Gläubigern ein Jahr später abgesegnet und das Verfahren im vergangenen Dezember beendet.

Doch mitten in die Neu-Aufstellung der Airline platzte die Corona-Krise. Eigentlich waren die Verträge für eine Übernahme durch die polnische Lot-Mutter PGL im vergangenen Frühjahr bereits unterzeichnet. Der Überbrückungskredit der Regierung sollte zurückgezahlt werden. Doch in letzter Minute, während der Luftverkehr. Seitdem war Condor als Unternehmen wieder alleine am Markt unterwegs und suchte neue Eigentümer.

Die Mittel aus dem Überbrückungskredit neigten zu Beginn des Jahres jedoch dem Ende zu, während der Reise-Lockdown abermals verlängert wurde. Nun sei man finanziell mit dem neuen Eigentümer jedoch wieder abgesichert und "die Erholung am Markt lässt sich auch nicht aufhalten, das sehen wir jeden tag an den Buchungszahlen", so Teckentrup zukunftsfroh.