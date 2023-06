Kurzmeldung Condor bietet Matratzentopper in der Business Class auf Langstrecke

Die Matzratzentopper in der neuen Condor Business Class.

Condor bietet in der Business Class auf allen Langstreckenflügen, die mit Airbus A330 Neo durchgeführt werden, ab sofort Matratzentopper. Diese bestehen laut Airline aus einem Sieben-Lagen-System und seien "speziell für die Sitze der neuen Condor Business Class entwickelt". Damit würde das Schlafen in der Business Class noch komfortabler, so der Ferienflieger.