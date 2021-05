Condor soll in Kürze einen neuen Eigentümer präsentieren

Seit der Trennung von Thomas Cook ist Condor als Unternehmen alleine am Markt unterwegs und sucht neue Eigentümer. Derzeit befindet sich die Airline formal im Besitz einer Treuhandgesellschaft, die sämtliche Geschäftsanteile an die KfW verpfändet hat. Nachdem es bereits im März hieß, dass man sich in Verhandlungen mit potenziellen Investoren befinde, vermeldet das "Handelsblatt" nun, dass die Gespräche kurz vor dem Abschluss stehen.

"Condor befindet sich in guten fortgeschrittenen Gesprächen zum Finanzierungsbedarf", bestätigte eine Sprecherin der Fluggesellschaft gegenüber airliners.de, wollte jedoch nicht mehr dazu sagen.

Rund ein halbes Jahr nach dem erfolgreichen Abschluss eines Schutzschirmverfahrens hat der andauernde Verkehrseinbruch in der Corona-Krise den Ferienflieger erneut in Bedrängnis gebracht. Die Nachfrage entwickele sich langsamer als im vergangenen Jahr angenommen, man setze sich daher "mit den Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung auseinander", erklärte die Airline im März.

Die Lockdown-Verlängerung und weitere Reisebeschränkungen aufgrund der Virusvarianten in den ersten Monaten diesen Jahres sind ein weiteres ungeplantes Kapitel in der turbulenten jüngeren Geschichte der Airline. Nach der Insolvenz der ehemaligen britischen Muttergesellschaft Thomas Cook im Herbst 2019 erhielt Condor von Bund und Ländern einen Überbrückungskredit für den folgenden Winter in Höhe von 380 Millionen Euro. Zudem begab sich die Airline zur Restrukturierung in ein Schutzschirmverfahren. Diese wurde von den Gläubigern ein Jahr später abgesegnet und das Verfahren im vergangenen Dezember beendet.

Investor soll bereit sein, Flottenmodernisierung anzuschieben

"Condor ist nach der erfolgreichen Restrukturierung deutlich schlanker und effizienter aufgestellt. Die Fluggesellschaft steht heute somit in der Pole Position, sobald der Tourismus wieder anläuft", erklärte der amtlich bestellte Sachwalter Lucas Flöther zum erfolgreichen Abschluss des Verfahrens. Die Zahl der Beschäftigten sank binnen Jahresfrist um rund 700 auf nun 4200. Tarifverträge und Vereinbarungen mit Dienstleistern und Zuliefern wurden neu verhandelt. Das Unternehmen sei nun rund 25 Prozent kleiner und wesentlich kosteneffizienter, erklärte Condor. Ziel ist es, mittelfristig neue Anteilseigener für die mittelgroße Fluggesellschaft zu finden.

Doch mitten in die Neu-Aufstellung der Airline platzte die Corona-Krise. Eigentlich waren die Verträge für eine Übernahme durch die polnische Lot-Mutter PGL im vergangenen Frühjahr bereits unterzeichnet. Der Überbrückungskredit der Regierung sollte zurückgezahlt werden. Doch in letzter Minute, während der Luftverkehr weltweit zum Erliegen kam, sprang PGL wieder ab.

Wie viele andere große Unternehmen erhielt Condor stattdessen einen KfW-Kredit aus dem Corona-Sonderprogramm der staatlichen Förderbank. Bis zu 550 Millionen Euro konnte die Airline abrufen, 256 Millionen wurden genutzt, um den Überbrückungskredit vollständig zurückzuzahlen. 44 Millionen Euro habe man für die Verfahrenskosten des einjährigen Schutzschirmverfahrens aufgewendet, so die Sprecherin. Bleiben 250 Millionen Euro, die seit vergangenem April für die Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung standen. Sie scheinen nun aufgebraucht.

Sollten die Verhandlungen mit einem der Bieter zu einem erfolgreichen Ende führen, sei dieser bereit, in die bekannte Ferienfluggesellschaft zu investieren, zitiert das "Handelsblatt" Branchenkreise. Die alte Flotte der Condor wurde in der Vergangenheit vielfach als Hindernis für einen möglichen Verkauf gehandelt.